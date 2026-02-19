Resumen de mercados: Europa y EUR/USD retroceden ante riesgo geopolítico elevado entre EE.UU. e Irán

- La elevada tensión geopolítica EE.UU.–Irán incrementa la prima de riesgo en petróleo y fortalece activos refugio como oro y bonos. En Europa, la rotación hacia consumo defensivo lidera el momentum relativo, mientras la heterogeneidad de resultados corporativos refuerza la importancia de un análisis selectivo por sector y compañía.
- La elevada tensión geopolítica EE.UU.–Irán incrementa la prima de riesgo en petróleo y fortalece activos refugio como oro y bonos. En Europa, la rotación hacia consumo defensivo lidera el momentum relativo, mientras la heterogeneidad de resultados corporativos refuerza la importancia de un análisis selectivo por sector y compañía.
Los mercados globales cotizan con sesgo defensivo, mientras los inversionistas reevalúan el riesgo de un posible ataque estadounidense a Irán. Con EE.UU. concentrando importantes fuerzas militares en Medio Oriente, cualquier escalada podría elevar la prima de riesgo geopolítico en el petróleo y reactivar presiones inflacionarias globales, lo que a su vez podría retrasar recortes de tasas e incluso, en un escenario extremo, reavivar expectativas de alzas de tasas en jurisdicciones seleccionadas.
Contexto macro y de mercado
-
Brent crude (OIL): +1,6%, acercándose a $71/bbl
-
Futuros de índices estadounidenses: -0,3% a -0,4% en premercado
-
Oro y plata: ganancias perdiendo impulso
-
Bitcoin: retrocede a $66,5k
-
Mercados europeos: DAX -0,8%, CAC 40 -0,8%, FTSE 100 -0,6%
El ciclo de reportes europeos continúa mostrando un panorama de resultados heterogéneo, con resiliencia en sectores industriales y financieros, mientras persiste la presión en commodities y consumo.
Resultados corporativos destacados
-
Rio Tinto: resultados planos; caída en ganancias de mineral de hierro refleja presión en precios por segmento
-
Repsol: €1,9 mil millones planificados para dividendos y recompras en 2026
-
Centrica, Mondi: resultados ajustados operativos por debajo de expectativas
-
Drax: firma acuerdo de 15 años para sistema de almacenamiento de energía por baterías de 200MW (BESS), reforzando exposición a transición energética
Tecnología e industriales
-
SAP: propone dividendo de €2,50/acción para 2025
-
BE Semiconductor: pedidos Q4 mejores de lo esperado
-
Airbus: proyecta 870 entregas en 2026, por debajo de expectativas
-
Schneider Electric: destaca ahorro de energía impulsado por IA, alineándose con eficiencia energética estructural
-
Nexans: EBITDA ajustado anual por debajo de consenso
Consumo y servicios
-
Pernod Ricard: ventas por debajo de expectativas, señalando deterioro de demanda
-
Nestlé: proyecta crecimiento orgánico 2026 de 3%–4%, en línea con consenso
-
Renault: proyecta cautelosa ante competencia creciente
-
Air France-KLM: mantiene optimismo en vuelos de largo alcance, apoyado en demanda premium
-
Kinepolis, Nilfisk: resultados anuales decepcionantes
Financieros e inmobiliarios
-
Aegon, BAM: superan expectativas operativas
-
Tikehau Capital: AUM €52,8 mil millones vs €49,6 mil millones y/y
-
Zug Estates: ingreso neto CHF 85,2 millones vs CHF 58,7 millones y/y
-
LSEG: presión activista; Elliott solicita recompra de £5 mil millones y revisión de portafolio
Acciones
Alzas
-
DWS: UBS mejora su recomendación a Comprar (Precio de mercado: 70 €)
-
Vonovia: Morgan Stanley mejora su recomendación a Equiponderar (Precio de mercado: 30 €)
-
Aramis: Morgan Stanley mejora su recomendación a Sobreponderar (Precio de mercado: 5 €)
-
Capgemini: Morgan Stanley mejora su recomendación a Equiponderar (Precio de mercado: 117 €)
Bajas
-
BASF: Barclays rebaja su recomendación a Infraponderar (Precio de mercado: 40 €)
-
Freenet: Freenet rebaja su recomendación a Vender (Precio de mercado: 28,50 €)
-
Schroders: Schroders rebaja su recomendación a Neutral (Precio de mercado: 590 peniques)
Iniciativas
-
74Software: Berenberg inicia su recomendación a Comprar (Precio de mercado: 44 €)
¿Vuelven a favor las acciones defensivas? Consumo básico repunta
Las acciones europeas de consumo básico muestran un repunte destacado. El índice MSCI Europe Consumer Staples rompe un rango de dos años y se encamina a su mejor desempeño relativo mensual frente al mercado desde mediados de 2022. La rotación parece estar liderada por flujos, más que por un cambio fundamental claro.
-
Breakout: MSCI Europe Consumer Staples muestra el mejor momentum relativo desde junio 2022
-
Rotación liderada por flujos: reflejo de menor exposición a compañías vulnerables a la disrupción de IA
-
Valoraciones: sector cotiza en línea con mercado amplio, sin prima histórica
-
Fundamentos: tendencias de ganancias y volumen aún sin catalizador claro de aceleración sostenida
-
Perspectiva sell-side: algunos bancos mantienen postura underweight, citando disminución de poder de fijación de precios y limitados catalizadores de BPA
DE40 y EURUSD (D1)
Fuente: xStation5
Fuente: xStation 5
Dólar Hoy Colombia: USDCOP se mantiene firme pese al PIB débil de EE. UU. y tensión en Ormuz
Tres mercados a tener en cuenta la próxima semana (20.02.2026)
Trump ofrecerá una rueda de prensa sobre la decisión arancelaria de la Corte Suprema en 12 minutos
ÚLTIMA HORA: LA CORTE SUPREMA DE EE.UU. ANULA LOS ARANCELES GLOBALES DE TRUMP
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "