Apertura Americana: el índice US100 cae un 2%; Wall Street presionado por Oriente Medio y una macroeconomía mixta 📉

Los índices estadounidenses abren la sesión con caídas; Wall Street se preocupa por el aumento de los precios del petróleo; el US100 pierde un 1,1%, el US500 un 0,8% y el US30 un 0,7%

El índice VIX "temor" gana casi un 6%; datos macroeconómicos mixtos de EE. UU.; informe JOLTS más fuerte de lo previsto (vacantes), sector manufacturero ISM más débil (caída muy fuerte en el subíndice de precios)

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel hasta ahora no ha confirmado ningún ataque con misiles de Irán

Las acciones de Apple caen casi un 3% y lideran las caídas de "gran capitalización"; el transportista marítimo ZIM pierde casi un 7%

Las ganancias del mercado de valores de EE. UU. dominan el sector de producción de petróleo; Occidental Petroleum (OXY.US) gana un 2% El sentimiento del mercado de valores de hoy fue mixto al comienzo de la sesión europea, pero surgió un impulso bajista más fuerte después de que los informes de un portavoz de la Casa Blanca, citados por Bloomberg y Axios, indicaran que Irán se estaba preparando para una respuesta inmediata con misiles contra Israel, que lanzó una operación militar terrestre limitada en Líbano ayer y aumentó las tensiones en Siria. Los precios más altos del petróleo podrían poner un signo de interrogación considerable sobre el aterrizaje suave de la economía que está comunicando Powell, y potencialmente conducir a una renovada política "cautelosa" de la Fed. Tal escenario significaría nuevamente un mensaje más estricto de la Fed y cautela sobre la búsqueda de un "ciclo agresivo de recortes de tasas", y por lo tanto aumentaría la valoración del mercado de las posibilidades de una recesión en la economía estadounidense. Los datos macroeconómicos fueron mixtos; JOLTS sugiere un mercado laboral aún sólido, mientras que el ISM manufacturero sugiere debilidad en el sector y una fuerte caída en los precios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 US100, intervalo M15 Los contratos del Nasdaq 100 (US100) cotizan hoy con una sobreventa cercana al 1,5% y están poniendo a prueba el retroceso de Fibonacci 71,6 de la onda ascendente iniciada justo después de la última acumulación de contratos. Al mismo tiempo, se trata del impulso bajista más fuerte desde septiembre y los bajistas lograron empujar el índice de referencia por debajo de los 20.000 puntos, lo que sugiere una ventaja de oferta a corto plazo. El RSI en el intervalo de 15 minutos indica 12 puntos, lo que sugiere un nivel de sobreventa extremo, en los niveles actuales. Parece que el índice puede seguir reaccionando nerviosamente, en el escenario de una respuesta real con misiles por parte de Irán, que es responsable de la producción de petróleo de 3,3 millones de barriles por día y de las exportaciones de alrededor de 1,5 millones de barriles; principalmente abasteciendo a China. Fuente: xStation5 Noticias de las empresas ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) y otras compañías de transporte marítimo están cotizando a la baja, ya que los trabajadores portuarios han abandonado todos los puertos principales de la costa este de Estados Unidos y el Golfo de México, en medio de una huelga en curso; lo que podría paralizar parte de la flota de portacontenedores transatlánticos. FedEx (FDX.US) y UPS (UPS.US) bajaron un 2 y un 3 por ciento hoy, respectivamente, aunque los analistas de Stifel indicaron ayer que se beneficiarían más de los retrasos en la huelga mencionada. Datos macro Índice manufacturero ISM de EE. UU. (septiembre): 47,2 frente al 47,5 esperado y el 47,2 anterior, la mayor caída del subíndice de precios desde mayo de 2023 (de 54 a 48,3, se esperaba un 53,5) Subíndice del mercado laboral: 43,9 (anterior: 46)

Nuevos pedidos: 46,1 (anterior: 44,6) Informe JOLTS: 8,04 millones (esperado: 7,673 millones; anterior: 7,711 millones)

