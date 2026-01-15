Apertura americana: el optimismo impulsa a Wall Street 📈 BlackRock sube tras resultados

Los índices estadounidenses abren la jornada con subidas generalizadas. Los futuros del Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones y Russell 2000 avanzan con fuerza, impulsados por los sólidos resultados del gigante taiwanés de semiconductores TSMC (TSM.US), que reactivaron el optimismo en torno a la inteligencia artificial. Los futuros del Nasdaq (US100) suben más de 1% en los primeros compases de la sesión.

El movimiento es especialmente intenso en el segmento de semiconductores, desde nombres europeos como ASML hasta pesos pesados estadounidenses como Nvidia, AMD, Lam Research y KLA Corp (KLAC.US). KLA destaca con un salto cercano al 8% tras una mejora de recomendación por parte de Wells Fargo, apoyada en la hoja de ruta hacia 2 nm y el ciclo de computación de alto rendimiento (HPC).





Fuente: xStation5

Las acciones de semiconductores y el sector financiero son los principales motores de las subidas en renta variable estadounidense durante la apertura. Source: xStation5



Noticias corporativas destacadas

Nvidia (NVDA) lidera entre las “Magnificent Seven” tras los resultados y el guidance de TSMC: sube +2% .

Amazon (AMZN) avanza +1% , Tesla (TSLA) suma +0,5% , mientras Alphabet (GOOGL) queda rezagada con -0,5% . Microsoft y Apple operan levemente al alza.

Amplitude (AMPL) sube 5,7% luego de que Morgan Stanley elevara su recomendación de equal-weight a overweight.

Applied Materials (AMAT) gana 2,1% tras una mejora de recomendación de Barclays. También se beneficia del aumento del capex objetivo de TSMC para 2026, interpretado como señal de demanda sólida ligada a IA.

Equipamiento para chips en fuerte alza en el premarket: Lam Research (LRCX) +8,2% y Teradyne (TER) +4,1% , apoyados en expectativas de inversión sostenida por parte de TSMC.

Clearway Energy (CWEN) salta 7,5% tras anunciar acuerdos de compra de energía (PPAs) con Google por 1,17 GW en Missouri, Texas y West Virginia.

Coinbase (COIN) cae 1,1% luego de que el Comité Bancario del Senado de EE. UU. postergara el debate sobre la estructura del mercado cripto y la empresa retirara su apoyo a un proyecto sobre límites a recompensas de stablecoins.

Disc Medicine (IRON) baja 7,1% tras reportes de que la FDA retrasó la revisión de un tratamiento experimental para un trastorno sanguíneo raro.

Goldman Sachs (GS) sube 2,3% luego de que los ingresos de trading y FICC del 4T superaran las estimaciones.

Millicom (TIGO) avanza 3% tras una mejora de recomendación de UBS a buy, citando valuación atractiva y potencial de consolidación.

Morgan Stanley (MS) cae 1% pese a superar expectativas en gestión patrimonial; el mercado reaccionó con cautela a otros componentes del informe.

Penumbra (PEN) se dispara 13% tras el acuerdo con Boston Scientific para adquirir la compañía en una operación mixta valorada en USD 14.500 millones .

Samsara (IOT) sube 2,6% en el premarket tras una mejora de BNP Paribas a outperform.

Sandisk (SNDK) gana 4,1% luego de que Benchmark elevara su precio objetivo a USD 450 desde USD 260 .

Southwest Gas Holdings (SWX) avanza 1,4% tras una mejora de Citi a buy, destacando una aceleración en el crecimiento del EPS.

Talen Energy (TLN) se dispara 11% tras acordar la compra de tres plantas eléctricas a gas por USD 3.450 millones, aumentando su capacidad en unos 2,6 GW.



BlackRock marca nuevos récords tras resultados

Las acciones de BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, suben alrededor de 2,2% tras presentar resultados que superaron ampliamente las expectativas. La firma alcanzó un récord histórico de activos bajo gestión (AUM), que escalaron hasta USD 14,04 billones, reflejando cómo se beneficia directamente de la subida en los mercados.

Los resultados estuvieron impulsados por:

el rally de acciones en el 4T,

el entusiasmo por la IA,

menores presiones de tasas,

y un crecimiento económico estadounidense relativamente estable.

Los resultados superaron las expectativas de Wall Street, y la reacción del mercado fue inmediata: las acciones de BlackRock subieron alrededor de +2,5% en el pre-market, lo que sugiere que los inversores valoraron tanto la escala de ingresos como la calidad de los flujos.

Ingresos : aumentaron a 7,0 mil millones USD desde 5,68 mil millones USD interanual , superando el consenso de analistas de 6,69 mil millones USD .

EPS : claramente por encima de las previsiones, con 13,16 USD frente a expectativas de 12,21 USD .

Beneficio neto ajustado : subió a 2,18 mil millones USD desde 1,87 mil millones USD un año antes, señalando un trimestre de alta rentabilidad pese a la presión de costos crecientes .

Costos : se dispararon a 5,35 mil millones USD frente a 3,6 mil millones USD interanual , lo que pone un tema clave en el radar: el mercado seguirá de cerca si el mayor gasto genera retornos duraderos.

Flujos en productos de renta variable : prácticamente estables interanual ( 126,05 mil millones USD vs 126,57 mil millones USD ).

Flujos en renta fija : muy sólidos, con 83,77 mil millones USD en el trimestre, vinculados por Reuters a una Fed más dovish y a un mercado laboral en enfriamiento .

Flujos netos a largo plazo : alrededor de 267,8 mil millones USD , con los ETFs nuevamente como el principal motor.

Flujos netos anuales récord: 698,26 mil millones USD, reforzando la imagen de BlackRock como la mayor máquina de captación de capital del mundo.



ETFs: bajas comisiones, gran escala

Los ETFs siguen siendo el motor central del crecimiento orgánico de BlackRock, incluso si la economía unitaria implica márgenes más bajos. El mecanismo es simple: comisiones reducidas se compensan con una escala enorme y el efecto red de iShares.

La tendencia pasiva no se está frenando. Los inversores continúan buscando diversificación de bajo costo, y la narrativa del ETF como producto de inversión por defecto se fortalece cada vez más.



Comisiones de desempeño: el mercado vuelve a pagar por resultados

Las comisiones de desempeño aumentaron 67% hasta 754 millones USD, lo que sugiere que la firma se benefició no solo del AUM creciente y las comisiones base, sino también de la fuerte performance en estrategias con componentes de success-fee.

Este es otro trimestre sólido en este rubro: las comisiones de desempeño ya habían subido alrededor de 33% en el 3T. Se trata de una capa adicional de ingresos que no siempre es repetible, pero puede ser altamente rentable.



BlackRock busca ingresos de mayor margen

BlackRock está diversificándose cada vez más hacia productos de mayor comisión, lo que tiene sentido dado el aumento de la competencia en ETFs.

La firma está apostando con más fuerza a:

Mercados privados.

Bienes raíces.

Infraestructura.

Activos vinculados a IA (centros de datos, infraestructura energética).

Esta dirección es acretiva en márgenes, ya que los activos privados suelen generar comisiones más altas que los ETFs. En otras palabras, BlackRock intenta construir un “comedor de alta gama” junto a una “cafetería de ETFs” de gran escala pero de menor margen.

Flujos en mercados privados : 12,71 mil millones USD en el trimestre.

Meta ambiciosa : 400 mil millones USD de recaudación acumulada para 2030 .

Estrategia clave: integrar activos privados en programas de jubilación, abriendo un enorme pool de capital a largo plazo.



BlackRock (Intervalo D1)

Fuente: xStation5