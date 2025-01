Apertura Americana: Jueves mixto en Wall Street. Nasdaq retrocede por la incertidumbre sobre la demanda de chips.

El Nasdaq lidera las caidas, mientras que el Dow Jones muestra fortaleza

Recepción mixta de los informes de resultados de las principales aerolíneas

Electronic Arts se desploma tras la revisión a la baja de las previsiones Las acciones estadounidenses retroceden el jueves, ya que el debilitamiento del optimismo en materia de inteligencia artificial y la incertidumbre en torno a los planes arancelarios del presidente Trump pesan sobre los mercados. El Nasdaq cae un 0,4%, liderado por las pérdidas en las acciones tecnológicas de megacapitalización como Nvidia (-1%) y Amazon (-0,4%). De manera similar, el Russell 2000 cotiza un 0,35% a la baja. El S&P 500 cotiza sin cambios, mientras que el Dow Jones gana un 0,23%. Los inversores esperan claridad sobre las políticas comerciales de Trump, y se espera que su próximo discurso en Davos proporcione más detalles sobre los aranceles y su posible impacto en el mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad observada actualmente en Wall Street. Fuente: xStation5 US100 (D1) El contrato del Nasdaq 100 acaba de respetar el nivel de resistencia frecuentemente probado en torno a la marca de 22.110. El índice parece estar bien estancado dentro de la zona de consolidación actual entre 21.100 y 22.100, experimentando una volatilidad significativa en función de las decisiones y la dinámica posteriores a la investidura. El inestable desempeño de ciertas acciones de los Siete Magníficos (Apple, Alphabet, Nvidia) está pesando actualmente sobre el índice. Además, las acciones de chips sufren debido a la incertidumbre en torno a la demanda de semiconductores, informada por la coreana SK Hynix, que suministra chips de memoria a Nvidia. Fuente: xStation5 Noticias corporativas: Alaska Airlines subió un 5.5% tras sus resultados del cuarto trimestre de 2024 y una previsión de pérdida ajustada menor a lo esperado para el primer trimestre de 2025. La pérdida ajustada por acción se revisó de 70 a 50 centavos. Beneficios: $3.54 mil millones (+38% interanual, estimado: $3.44 mil millones). Beneficio por milla asiento disponible (RASM): 15.54 centavos (+3.9% interanual). Guía de capacidad (2025): +2.5-3.5%. Guía de EPS (2025): por debajo de $5.75.

American Airlines cayó un 9.5% debido a una previsión de pérdida inesperada para el primer trimestre de 2025. La aerolínea anticipa una pérdida ajustada de entre 20 y 40 centavos por acción frente al estimado promedio de 1 centavo de ganancia. Beneficios: $13.66 mil millones (+4.6% interanual, estimado: $13.43 mil millones). EPS: $0.86 (anteriormente: $0.29, estimado: $0.66). Guía de EPS (2025): $1.70-$2.70 (estimado: $2.42).

Electronic Arts cayó un 17.6% al inicio de la sesión tras resultados financieros débiles del tercer trimestre y una revisión a la baja de sus previsiones anuales para 2024/25, atribuida al bajo rendimiento de títulos deportivos clave y el decepcionante lanzamiento de Dragon Age: The Veilguard. Reservas netas preliminares: $2.22 mil millones (estimado: $2.51 mil millones). Beneficios totales preliminares: $1.88 mil millones (estimado: $1.99 mil millones). Beneficio por acción preliminar: aproximadamente $1.11.

Elevance Health subió un 2.3% gracias a un aumento en su dividendo trimestral (+5%) y menores costos médicos de lo esperado en el cuarto trimestre de 2024. Los resultados del asegurador de salud superaron las estimaciones de Wall Street, reflejando mejoras operativas en respuesta a los retos del sector, con empresas como UnitedHealth y Humana también registrando alzas. Beneficios: $45.44 mil millones (estimado: $45.21 mil millones). EPS ajustado: $3.84 (estimado: $3.81). Beneficios operativos: $44.99 mil millones (estimado: $44.92 mil millones). Guía de EPS ajustado (2025): $34.15-$34.85 (estimado: $34.56).

GE Aerospace subió un 7.7% debido a que la compañía superó las expectativas de Wall Street en sus resultados del cuarto trimestre, impulsada por una fuerte demanda de mantenimiento y avances en superar desafíos de la cadena de suministro. La empresa también anunció una recompra de acciones por $7 mil millones para 2025 y un aumento del 30% en el dividendo, reforzando su enfoque en la aviación bajo el liderazgo del CEO Larry Culp. Beneficio ajustado: $9.88 mil millones (+16% interanual). EPS ajustado: $1.32 (anteriormente: $0.60, estimado: $1.04). Flujo de caja libre ajustado: $1.52 mil millones (+21% interanual, estimado: $1.28 mil millones). Pedidos totales: $15.5 mil millones.



