Apertura Americana: viernes optimista tras los resultados del tercer trimestre de los bancos

Tras el estancamiento de ayer, las acciones estadounidenses han empezado el viernes con una nota positiva. El S&P500 cotiza un 0,4% más alto, el Dow Jones rebota un 0,6%, el Russell 2000 de pequeña capitalización suma un 0,75%, mientras que el Nasdaq ha escapado rápidamente de los números rojos, ganando un 0,08% en este momento. Las operaciones previas al mercado estuvieron dominadas por los grandes bancos, que revelaron sus resultados del tercer trimestre de 2024, mostrando un rendimiento sólido a pesar de las preocupaciones iniciales (como en el caso de JPMorgan Chase) y el agresivo recorte de los tipos de interés en septiembre. La lectura del IPP ligeramente superior a lo esperado ha sido bien absorbida por el mercado, sin impulsar la volatilidad. De hecho, el índice de volatilidad continúa su descenso, perdiendo casi un 2,3% después de la apertura. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad observada actualmente en el mercado de valores de EE. UU. Fuente: xStation5 Los contratos del S&P500 alcanzan nuevos máximos tras rebotar al alcanzar el nivel de Fibonacci 23,6. Las EMA se mantienen en el patrón alcista, con el índice cotizando por encima de las medias de 20 y 50 períodos (púrpura claro y morado oscuro respectivamente). El RSI toca a la puerta de la zona de sobrecompra, lo que indica un posible interés por parte de los bajistas. Fuente: xStation5 Noticias corporativas: Tesla (TSL.US): Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos cayeron un 7,5% después de que la presentación del robotaxi Cybercab no cumpliera con las expectativas y careciera de detalles significativos. Musk aspira a lanzar el vehículo autónomo en 2027 a un precio de 30.000 dólares. Los analistas subrayan que el evento no ofreció ninguna perspectiva potencialmente atractiva para el corto plazo, sino que se centró más bien en la visión en torno a las ambiciones de Tesla en materia de inteligencia artificial y vehículos autónomos. BlackRock (BLK.US): Las acciones del mayor gestor de activos del mundo suben un 3% en la apertura, tras unos resultados del tercer trimestre de 2024 mejores de lo esperado y un nivel récord de activos bajo gestión. Los ingresos netos de BlackRock superaron el consenso del mercado en casi todos los segmentos, con las entradas a largo plazo y las entradas netas de capital encabezando la lista. La rentabilidad sobre el capital aumentó hasta el 13%, lo que atrajo aún más la atención hacia la capacidad de la empresa para hacer crecer sus activos en varios segmentos. Activos bajo gestión: 11,48 billones de dólares frente a los 11,19 billones previstos (+26 % interanual)

Entradas netas totales: 221 180 millones de dólares frente a los 127 200 millones de dólares previstos

Entradas a largo plazo: 160 170 millones de dólares frente a los 100 020 millones de dólares previstos

BPA ajustado: 11,46 frente a los 10,40 previstos (+5 % interanual)

Ingresos: 5200 millones de dólares frente a los 5000 millones de dólares previstos (+15 % interanual) BNY Mellon (BK.US): Según su informe de resultados del tercer trimestre de 2024, Bank of New York Mellon se ha convertido en el primer banco de la historia en superar los 50 billones de dólares en activos bajo custodia y administración. Las comisiones por servicios de inversión del banco aumentaron un 5% hasta los 2.340 millones de dólares, mientras que los ingresos por divisas aumentaron un 14% hasta los 175 millones de dólares, entre otras métricas mejores de lo esperado. Activos bajo custodia y/o administración: 52,1 billones de dólares frente a los 51,08 billones de dólares previstos.

Activos bajo gestión: 2,14 billones de dólares frente a los 2,08 billones de dólares previstos.

BPA ajustado: 1,52 frente a los 1,42 previstos.

Ingresos: 4.650 millones de dólares frente a los 4.550 millones de dólares previstos.

Ingresos netos por intereses: 1.050 millones de dólares frente a los 1.000 millones de dólares previstos. Wells Fargo (WFC.US): El banco ha tenido un rendimiento inferior al esperado, con ganancias que han disminuido significativamente debido a la demanda moderada de préstamos y mayores pagos a los depositantes. Se espera que los ingresos por intereses de Wells Fargo sigan disminuyendo durante el resto de 2024, tras el reciente recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal. Sin embargo, los beneficios por acción (BPA) mejores de lo esperado permiten mayores ganancias en las acciones de la compañía. Ingresos netos: $5,11 mil millones frente a $5,78 mil millones del año anterior

Ingresos netos por intereses: $11,69 mil millones frente a $11,88 mil millones esperados (-11% interanual)

Ingresos: $20,37 mil millones frente a $20,41 mil millones esperados

BPA: $1,42 frente a $1,28 esperados y $1,48 del año anterior

Préstamos promedio totales: $910,3 mil millones

Depósitos promedio totales: $1,34 billones frente a $1,35 billones esperados JPMorgan Chase (JPM.US): A pesar de prepararse para mayores pérdidas crediticias, el mayor banco estadounidense por activos superó las expectativas del mercado, según los sólidos resultados del tercer trimestre de 2024. Las métricas que vale la pena destacar que impulsan el éxito del banco son el crecimiento de las tarifas de banca de inversión en un 31% y los activos totales bajo gestión más altos de lo esperado (3,90 billones de dólares) Ingresos netos por intereses administrados: 23.530 millones de dólares frente a los 22.800 millones de dólares previstos

Ingresos ajustados: 43.320 millones de dólares frente a los 41.900 millones de dólares previstos

EPS: 4,37 frente a los 3,98 dólares previstos

Ingresos netos: 12.900 millones de dólares frente a los 12.100 millones de dólares previstos (-2 % interanual)

Préstamos totales: 1,34 billones de dólares frente a los 1,33 billones de dólares previstos

Depósitos totales: 2,43 billones de dólares frente a los 2,4 billones de dólares previstos

