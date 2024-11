Apertura Americana: Wall Street abre a la baja antes de los resultados de Nvidia 🚩Las acciones de Target entran en pánico, Microstrategy sube

Los 铆ndices de EE. UU. abren la sesi贸n con ligeras ca铆das; Nvidia (NVDA.US) pierde un 1.6%; resultados posteriores a la sesi贸n en EE. UU.

US500 y US100 pierden en el rango de 0.4% - 0.6%; los rendimientos de los bonos a 10 a帽os suben casi 5 puntos b谩sicos hasta el 4.45%; el d贸lar sigue al alza.

los rendimientos de los bonos a 10 a帽os suben casi 5 puntos b谩sicos hasta el 4.45%; el d贸lar sigue al alza. El sector de semiconductores bajo presi贸n, Qualcomm pierde casi un 5%; las acciones de Target (TGT.US) caen un 21% tras resultados financieros decepcionantes.

Microstrategy (MSTR.US) gana un 11% gracias al nuevo m谩ximo hist贸rico de Bitcoin por encima del nivel de $95,000. Los contratos de 铆ndices de EE. UU. abren la sesi贸n con ligeras ca铆das, con el 铆ndice de volatilidad VIX ganando casi un 3%. Las expectativas de los economistas encuestados por Bloomberg sugieren riesgos inflacionarios m谩s altos y solo aumentos de tasas limitados en 2025, impulsados en gran medida por pol铆ticas de aranceles propuestas por la nueva administraci贸n en EE. UU. El sentimiento del mercado indica una cautela progresiva, con los inversores claramente entrando en un modo de aversi贸n al riesgo antes de un informe clave para Wall Street en general, como los resultados de Nvidia, que ser谩n anunciados despu茅s de la sesi贸n de EE. UU. Bloomberg Intelligence indic贸 que el informe podr铆a ser la primera decepci贸n en 8 trimestres , ya que los datos rastreados por Bloomberg sugieren ventas en el rango de $30 - $35 mil millones en el tercer trimestre, probablemente afectadas por problemas de manufactura. La duda es si la empresa presentar谩 pron贸sticos lo suficientemente s贸lidos para borrar completamente la posible sorpresa de un informe m谩s d茅bil. Aqu铆, la situaci贸n parece m谩s favorable; los mayores clientes de Nvidia est谩n planificando un CAPEX incrementado para infraestructura relacionada con IA.

La atenci贸n fue "robada" por los resultados muy d茅biles de Target, los cuales proyectan una sombra de duda sobre la verdadera fortaleza de los consumidores en las industrias pr贸speras. El reciente informe de Walmart indica que los consumidores est谩n inclin谩ndose hacia precios m谩s bajos, lo que podr铆a implicar un cambio doloroso en las tendencias de consumo para algunas cadenas, o sugerir que los presupuestos de muchos hogares siguen ajustados. Por otro lado, Microstrategy est谩 ganando casi un 12% despu茅s de que Bitcoin "rebot贸" en un 4%, superando el m谩ximo hist贸rico en $95,000. US500 (intervalo H1) Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

Fuente: xStation5 Fuente: xStation5 Objetivo presionado por d茅biles resultados trimestrales Los resultados del tercer trimestre de Target (TGT.US) fueron d茅biles y las perspectivas para el pr贸ximo trimestre festivo decepcionaron con las expectativas, ya que Wall Street registr贸 una caida significativa de participaci贸n de mercado frente a Walmart (WMT.US), que est谩 teniendo buenos resultados y atrae a compradores de mayores ingresos, lo que plantea un riesgo adicional a largo plazo para el minorista competidor Target. Tanto las cifras de ventas como las de EPS ajustadas estuvieron muy por debajo del consenso del mercado. Target podr铆a tener que utilizar campa帽as promocionales m谩s agresivas, lo que se suma a la incertidumbre financiera para 2025. Los resultados del tercer trimestre fueron peores que las previsiones ya rebajadas, lo que aumenta la perspectiva de una mejora de los m谩rgenes en el futuro.

La inversi贸n en el desarrollo del comercio electr贸nico puede ser necesaria, pero corre el riesgo de reducir los m谩rgenes. Actualmente, Target es menos rentable en el comercio electr贸nico que Walmart, lo que complica a煤n m谩s la situaci贸n.

La reacci贸n del mercado al informe fue m谩s fuerte de lo esperado, lo que puede indicar preocupaciones leg铆timas y m谩s profundas entre los inversores. El mal desempe帽o de Target podr铆a tener implicaciones negativas para otros minoristas, como Kohl's

Varios analistas, incluido Citi, redujeron sus recomendaciones para la empresa, tras los resultados. DA Davidson se帽al贸 que la empresa est谩 obteniendo mejores resultados en un entorno de consumo s贸lido y a煤n podr铆a beneficiarse de una posible recuperaci贸n del comercio minorista. Stifel, por otro lado, encontr贸 los resultados decepcionantes; evidente debilidad en las ventas comparables. Algunos se帽alan que Target puede tener problemas para competir con el creciente y m谩s rentable canal de comercio electr贸nico de Walmart RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE Ventas 25.230 millones de d贸lares, +0,9 % interanual, estimaciones 25.740 millones de d贸lares

BPA ajustado 1,85 d贸lares frente a 2,10 d贸lares interanuales, estimaci贸n 2,30 d贸lares Ventas comparables +0,3% frente a pron贸stico +1,48% (casi 5% de disminuci贸n anual)

Ventas digitales comparables (comercio electr贸nico) +10,8%, estimaci贸n +4,69%

Ingresos operativos $1.17 mil millones, -11% interanual, estimaci贸n $1.46 mil millones

Margen bruto 27,2%, estimaciones 28,7%

Ebit $1.20 mil millones, -11% interanual; Ebitda $1.95 mil millones, -5,5% interanual, estimado $2.16 mil millones

Transacciones de clientes +2,4%

Monto promedio de transacci贸n -2%, estimado -1,08%

Participaci贸n de ventas digitales en ventas totales 18,5%

N煤mero total de tiendas 1.978, estimado 1.972

Margen operativo 4,6%, estimado 5,63%

Ventas en tiendas comparables -1,9%, estimado +1,49%

Ventas en tiendas 81,5%, estimado 82,7% PRON脫STICO 2025. Ganancias por acci贸n ajustadas: 8,30-8,90 d贸lares, 9-9,70 d贸lares, estimaci贸n: 9,57 d贸lares (Bloomberg) PRON脫STICO DEL CUARTO TRIMESTRE Se supone un beneficio por acci贸n ajustado de 1,85 a 2,45 d贸lares, y se estima que ser谩 de 2,65 d贸lares.

Ventas comparables "en niveles similares" Target (D1) Las acciones de Target cotizan hoy con una bajada del 21% y est谩n invirtiendo su tendencia a la baja; no han conseguido superar la EMA200 (roja), nivel en el que se encuentra actualmente la principal resistencia. Hoy est谩n probando los m铆nimos de 2022. Fuente: xStation5

