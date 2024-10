APERTURA DE EE. UU.: Apertura alcista de la sesión del lunes en Wall Street 📈

Wall Street con buen 谩nimo al inicio de la sesi贸n

Palantir y Dell pasar谩n a formar parte del 铆ndice S&P 500

Los prometedores resultados del f谩rmaco contra el c谩ncer de pulm贸n Summit Therapeutics elevan el precio de las acciones un 30% Los mercados estadounidenses abren la sesi贸n de contado del lunes con buen 谩nimo. Cinco minutos despu茅s de la apertura de Wall Street, el Nasdaq sube un 1,05%, mientras que el S&P 500 sube un 0,88%. La atenci贸n de los inversores hoy se centra en las noticias corporativas, en particular el evento Glowtime de Apple, donde se espera que se presente el nuevo iPhone 16. Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation5

聽 Nasdaq-100 Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation5 El 铆ndice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza hoy un 0,95% m谩s alto en relaci贸n con el cierre de la jornada del viernes. Sin embargo, cabe destacar que el instrumento rompi贸 por debajo de la zona de soporte clave, que era la media m贸vil exponencial de 100 d铆as (curva violeta en el gr谩fico). Es el mantenimiento de esta zona a medio plazo lo que podr铆a ser un elemento importante que defina la posible continuaci贸n de una tendencia bajista sostenida. A medio plazo, por otro lado, un punto de soporte importante puede ser la zona psicol贸gica cerca de la EMA de 200 d铆as (curva del oro). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation 5

聽 Noticias corporativas Fuente: xStation 5 Las acciones de Palantir (PLTR.US) y Dell (DELL.US) est谩n subiendo m谩s del 6% hoy al inicio de la sesi贸n tras la noticia de que ambas compa帽铆as pasar谩n a formar parte del 铆ndice S&P500 y sustituir谩n a American Airlines (AAL.US) y Etsy (ETSY.US), respectivamente. Las acciones de Boeing (BA.US) subieron un 4% despu茅s de que el fabricante de aviones llegara a un acuerdo con el sindicato que representa a los trabajadores de la f谩brica, evitando potencialmente una huelga costosa. Las acciones de Apple (AAPL.US) cotizan actualmente sin cambios. Recordemos que hoy a las 19 horas se celebrar谩 un evento Glowtime, donde, entre otras cosas, se espera que se presente el nuevo iPhone 16. Vinculado a esta noticia est谩n las subidas de casi un 3% en las acciones de ARM Holding (ARM.US). Un informe del Financial Times, sugiere que Apple utilizar谩 la tecnolog铆a de inteligencia artificial de Arm en el iPhone 16. Summit Therapeutics (SMMT.US) anunci贸 los resultados de un ensayo de fase III de un f谩rmaco contra el c谩ncer de pulm贸n. Summit dijo que su producto logr贸 un "beneficio cl铆nicamente significativo" sobre Keytruda de Merck (MRK.US). Las acciones de Summit subieron m谩s del 30% en la apertura de Wall Street. 聽 RECOMENDACI脫N DE LOS ANALISTAS - GE Healthcare Technologies (GEHC.US): JPMorgan inicia la cobertura con una calificaci贸n neutral y un precio objetivo de 90 d贸lares, citando la s贸lida posici贸n de la compa帽铆a en el mercado de im谩genes m茅dicas y el crecimiento en productos farmac茅uticos de diagn贸stico. - U.S. Steel Corp (X.US): JPMorgan eleva su calificaci贸n a Outperform desde Neutral, creyendo que el acuerdo con Nippon Steel ser谩 bloqueado, lo que impulsar谩 las acciones al alza.

聽

