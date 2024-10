APERTURA DE EE.UU.: Apertura mixta de la sesión del lunes en Wall Street, las compañías energéticas afectadas por los precios más bajos del petróleo, Carnival se dispara

Wall Street ha tenido una apertura mixta el lunes.

Las compañías energéticas vieron caídas significativas en sus acciones el lunes, aumentando las tensiones en Oriente Medio, mientras que las aerolíneas y las líneas de cruceros subieron gracias al petróleo más barato.

Sunrun Inc. subió más del 6% ya que la compañía está en conversaciones para suministrar energía solar distribuida. Las acciones estadounidenses han tenido una apertura mixta, con el Nasdaq 100 liderando las caídas, bajando un 0,33%. El Russell 2000 lidera los beneficios con una alza del 1,03%, mientras que el S&P 500 se mantiene estable. En Europa, la mayoría de los índices están aumentando hoy. El CAC 40 francés y el SPA 35 español lideran con un alza del 0,74% y el 0,68% respectivamente. El UK 100 británico y el DAX4 0 alemán suben un 0,3% hoy. Las compañías energéticas vieron caídas significativas en sus acciones el lunes tras el ataque selectivo de Israel a Irán, que evitó la infraestructura petrolera y alivió las tensiones regionales. En esta noticia, las aerolíneas o las líneas de cruceros están ganando terreno. Las acciones de Sunrun Inc. (RUN.US) subieron más del 6% después de que la directora ejecutiva Mary Powell revelara conversaciones con los desarrolladores de centros de datos para suministrar energía solar distribuida. Las acciones relacionadas con las criptomonedas están ganando terreno hoy, ya que Bitcoin se acerca a los $69,000. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation5 El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, se cotiza actualmente por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6% después de un intento fallido de ruptura a la baja ayer. Para mantener el impulso alcista, es necesario superar la resistencia clave en 20,638. Este nivel corresponde al máximo histórico de cierre semanal y ha actuado como una fuerte resistencia en la semana anterior. Ya hubo un intento de romperlo hoy, sin éxito. Para que los bajistas tomen el control, primero deben romper por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%, seguido de los máximos de mediados de agosto en 19.917,81. Estos niveles han proporcionado un soporte significativo durante la tendencia alcista que comenzó a fines de julio. Una ruptura de estas zonas de soporte podría llevar a una prueba de las SMA de 100 días y 50 días. El RSI está mostrando signos de divergencia bajista, con máximos y mínimos más bajos, mientras que el MACD también se está ajustando, lo que indica una probable volatilidad. A pesar de esto, la SMA de 50 días se está ampliando frente a la SMA de 100 días después de un cruce alcista, lo que aún indica un impulso alcista subyacente. Fuente: xStation 5 Noticias: Las empresas energéticas vieron importantes caídas en sus acciones el lunes después del ataque selectivo de Israel contra Irán, que evitó la infraestructura petrolera y alivió las tensiones regionales. Las acciones de Shell y BP (BP.US) cayeron, mientras que ExxonMobil (XOM.US) y Chevron (CVX.US) cayeron un 1,7% y un 1,1% respectivamente en las operaciones de EE. UU. Las acciones de aerolíneas, incluidas Delta (DAL.US), American Airlines (AA.US) y United Airlines, registraron beneficios debido a que los precios más bajos del petróleo podrían impulsar la rentabilidad. Los mercados siguen centrados en los próximos indicadores económicos de EE. UU., incluidos los datos del PIB, las nóminas no agrícolas y el índice de precios PCE. Las líneas de cruceros también ganan, con Carnival (CCL.US) a la cabeza con un aumento del 5%.

Las acciones de Sunrun Inc. (RUN.US) subieron más del 6% después de que la directora ejecutiva, Mary Powell, revelara conversaciones con los desarrolladores de centros de datos para suministrar energía solar distribuida. Al hablar en la conferencia Dervos 2024, Powell describió modelos potenciales que incluyen asociaciones de servicios públicos para sistemas solares personalizados y el aprovechamiento de las instalaciones comunitarias existentes. La colaboración tiene como objetivo abordar las crecientes demandas de energía de la construcción de centros de datos impulsada por IA, aunque Powell señaló los desafíos de la industria en el rápido desarrollo de nuevas infraestructuras debido al pensamiento tradicional en el sector eléctrico.

Las acciones de Core Scientific Inc. (CORZ.US) subieron un 1,7% hasta los 13,60 dólares después de que Jefferies iniciara la cobertura con una calificación de compra y un precio objetivo de 19 dólares. Los analistas destacaron el sólido posicionamiento de la empresa minera de bitcoins para captar la demanda de IA a través de sus importantes capacidades de suministro de energía y desarrollo de centros de datos. Esto demuestra el creciente interés en las acciones relacionadas con las criptomonedas, que están ganando terreno hoy a medida que Bitcoin se acerca a los 69.000 dólares. Entre las principales acciones que se movieron se encuentran MicroStrategy (MSTR.US) +6%, Coinbase (COIN.US) +4,7%, Terawulf (WULF.US) +12% e Iris Energy (IREN.US) +9%. Otras noticias procedentes de empresas individuales del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP

