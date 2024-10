APERTURA DE EE. UU.: El Nasdaq-100 bajo presión en la primera sesión del lunes

Wall Street con un estado de ánimo mixto al comienzo de la sesión del lunes

Los primeros datos muestran menores ventas del iPhone 16

Intel sube después de la comunicación sobre la cooperación con el Pentágono

Morgan Stanley reduce el precio objetivo de las acciones de Micron Los mercados estadounidenses abren la sesión de efectivo del lunes con un estado de ánimo mixto. Cinco minutos después de la apertura de Wall Street, el Nasdaq está cayendo un 0,5%, mientras que el S&P 500 ha bajado un 0,1%. El Russell 200 se está desempeñando relativamente bien, sumando un 0,45%. La atención de los inversores hoy se centra en las noticias corporativas. Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation5

Nasdaq-100 Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation5 El índice Nasdaq-100, representado por el US100, está cotizando un 0,51% a la baja hoy en comparación con el cierre de la jornada del viernes. Sin embargo, cabe señalar que los beneficios de la semana pasada hicieron que el índice superara la zona de resistencia, que era la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico). El mantenimiento de esta zona a medio plazo podría ser un elemento importante que defina el retorno sostenido del Nasdaq-100 a la tendencia alcista. A medio plazo, por otro lado, un punto de soporte importante puede ser la zona psicológica cerca de las EMA de 100 y 200 días (curva violeta y curva dorada). La zona probada repetidamente por el lado de la demanda y la oferta cerca de 19740 puntos ahora puede considerarse una resistencia clave. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5

Noticias corporativas Fuente: xStation 5 Las acciones de Apple (AAPL.US) cayeron un 2,4% al comienzo de la sesión del lunes, ya que la demanda del iPhone 16 Pro es menor de lo esperado, según un análisis de los pedidos anticipados del primer fin de semana. Las ventas de pedidos anticipados de la serie iPhone 16 en el primer fin de semana se estiman en alrededor de 37 millones de unidades, un 12,7% menos que el año anterior en comparación con el lanzamiento del iPhone 15. Intel (INTC.US) ha subido casi un 2%, después de que el fabricante de chips calificara oficialmente hasta $3.5 mil millones en subvenciones federales para producir semiconductores para el Pentágono. Trump Media (DJT.US) ha subido un 1,9%, después de que Donald Trump dijera que no tiene "absolutamente ninguna intención de vender" sus acciones cuando expire el "bloqueo" a finales de esta semana. La volatilidad es alta hoy en Micron (MU.US), que está bajando un 2,8% después de que Morgan Stanley redujera su precio objetivo en las acciones de la compañía en $40 desde su última valoración, a $100 por acción. RECOMENDACIÓN DE LOS ANALISTAS - Summit Therapeutics (SMMT.US): HC Wainwright elevó el precio objetivo de las acciones de la compañía a $45 por acción, frente a los $30 anteriores. - Carvana (CVNA.US): Evercore elevó su precio objetivo para las acciones de la compañía a $157 por acción, frente a los $142 anteriores.



