APERTURA DE EE. UU.: Escalada comercial entre Estados Unidos y Canadá

El mercado bursátil estadounidense comienza la semana con una caída moderada. El mercado está incorporando las señales procedentes de los mercados de bonos y materias primas, pero los importantes resultados de Nvidia no se publicarán hasta el miércoles. La mayoría de los índices de Wall Street caen entre un 0,3% y un 0,5%.

Las caídas son actualmente más pronunciadas en el US100, donde alcanzan el 1%. El mayor movimiento del índice tecnológico es un efecto derivado de las caídas de las compañías de semiconductores y memorias, que retroceden entre un 3% y un 5% al inicio de la sesión.

Muchos inversores siguen centrados en la intervención del secretario del Tesoro en el mercado de bonos. Las implicaciones exactas todavía son difíciles de evaluar, pero una de las cuestiones más importantes es si esta intervención constituye una medida puntual o el comienzo de una nueva política destinada a influir en los rendimientos de los bonos.

Para los inversores estadounidenses y canadienses, el fracaso total de las negociaciones comerciales también es relevante. El problema para las empresas locales podría ser no solo la introducción de nuevas restricciones comerciales, sino también la naturaleza de las negociaciones, que cada vez tienen menos en común con la comunicación diplomática entre países desarrollados. Esto incluye, entre otras cosas, exigencias de Estados Unidos como renunciar de manera efectiva a la soberanía económica y eliminar el francés como uno de los idiomas oficiales. Hasta ahora, el resultado de las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá ha sido la imposición por parte de Canadá de aranceles de represalia del 20% sobre productos como el acero y la madera, entre otros.

Una señal moderadamente positiva procede del golfo Pérsico, pese a la falta de avances en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Según el secretario de Energía, el volumen de las exportaciones de petróleo a través del estrecho podría ser significativamente mayor, potencialmente el doble, de lo que sugieren los datos disponibles públicamente. La tendencia hacia una mayor salida de suministro de la región también se ve respaldada por la reciente decisión de Irán de permitir el paso de varios petroleros pertenecientes a Irak.

Noticias corporativas

Nucor (NUE.US): El productor y distribuidor de madera sube alrededor de un 4% tras los aranceles de represalia impuestos por Canadá a Estados Unidos.

Alibaba (BABA.US): La compañía china que cotiza en Estados Unidos cae alrededor de un 2% tras una emisión de acciones por un valor aproximado de 10.000 millones de dólares.

PDD Holdings: El operador de la plataforma “Temu” sube más de un 2% en la apertura tras presentar resultados mejores de lo esperado. Merecen especial atención las comisiones por transacciones, que aumentaron un 13%.

Applied Optoelectronics (AAOI.US): La compañía de fotónica cae hasta un 16% después de que una presentación regulatoria indicara que la empresa está preparando una oferta de acciones por 600 millones de dólares.

RegenxBio (RGNX.US): La compañía farmacéutica cae hasta un 25% después de que la FDA detuviera nuevos ensayos de la terapia génica “RGX-121”, destinada a tratar el denominado síndrome de Hunter.

ArcelorMittal (MT.US): El operador de acerías y distribuidor de productos metalúrgicos sube alrededor de un 2% tras recibir una recomendación positiva de una firma de inversión.

Análisis técnico del Nasdaq 100 (D1)

El gráfico muestra que el precio se mueve claramente dentro de un canal bajista en expansión. La debilidad actual por parte de los compradores se refleja en un rápido retroceso desde la zona situada por encima de los 30.000 puntos y en la continuación del movimiento hacia el nivel de Fibonacci del 61,8%. La línea MACD está cruzando por debajo de la línea de señal, lo que podría respaldar un escenario de continuación de la corrección. Sin embargo, en este contexto conviene tener en cuenta las zonas de resistencia que se superponen, especialmente los niveles de Fibonacci, la media EMA100 y el límite inferior de la tendencia. Esta será una prueba muy importante para el sentimiento, pero superar una resistencia tan fuerte podría suponer un gran desafío para los vendedores. Fuente: xStation5