APERTURA DE EE. UU.: Los datos económicos más débiles alimentan expectativas de recortes de las tasas de interés (04.06.2025)

Los inversores en Wall Street están cautelosamente optimistas, reaccionando a una combinación de datos económicos más débiles de lo esperado y renovadas esperanzas de dos recortes de tasas de interés para finales de 2025. Los índices de valores de gran capitalización cotizan al alza (S&P 500: +0,18 %, Nasdaq: +0,2 %, DJIA: +0,2 %), mientras que los valores de pequeña capitalización están rezagados debido a perspectivas desalentadoras de los últimos informes del ISM (Russell 2000: +0,13 %). Para agravar el sentimiento cauteloso, el informe de empleo ADP mostró una fuerte desaceleración en la creación de puestos de trabajo. Solo se añadieron 37 000 nuevos empleos en el sector privado en mayo, muy por debajo de los 110 000 esperados y casi un 50 % menos que la cifra de abril. Esto señala un debilitamiento de la actividad de contratación en medio de un crecimiento económico incierto. Mientras tanto, el Índice de Servicios del ISM también apuntó a un enfriamiento de la economía. El índice cayó a 49,9 en mayo, por debajo de los 52 esperados, lo que indica contracción en el sector servicios. Las presiones inflacionistas siguen aumentando, en gran parte debido a las inquietantes expectativas arancelarias. En conjunto, estos datos han incrementado las apuestas del mercado a que la Reserva Federal podría intervenir con recortes de tasas de interés para evitar una posible recesión. Este sentimiento se refleja también en los mercados de bonos, donde el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha caído un 1,6 %. US2000 (D1) Las acciones de pequeña capitalización están bajo presión hoy, arrastradas por datos decepcionantes del ISM. El Russell 2000 destaca como el único índice importante en negativo, reflejando las preocupaciones de los inversores sobre las perspectivas económicas de las empresas más pequeñas. A pesar de un fuerte inicio de jornada, el índice no logró mantener sus ganancias y retrocedió hasta el nivel de 2 100 puntos, un punto de resistencia clave probado anteriormente a finales de marzo y a mediados de mayo. Las continuas presiones de los precios al productor y la incertidumbre en torno a los aranceles están afectando gravemente a las empresas más pequeñas. Estos vientos en contra ahora se reflejan técnicamente, con las medias móviles exponenciales (EMAs) del índice mostrando signos de aplanamiento, un indicador de un debilitamiento del impulso. Source: xStation5 Noticias de empresas: AnaptysBio: Las acciones de AnaptysBio bajan un 12 %, a pesar de las ganancias en la preapertura impulsadas por la noticia de que los datos del ensayo de fase 2b mostraron que su fármaco rosnilimab ofrecía eficacia similar a los inhibidores de JAK en la artritis reumatoide de moderada a grave. Los pacientes alcanzaron baja actividad de la enfermedad, remisión según el CDAI y respuestas ACR70 durante seis meses, con efectos que duraron dos meses sin tratamiento. Chart Industries (GTLS.US) y Flowserve (FLS.US): Ambas compañías acordaron una fusión íntegramente en acciones que valora la empresa combinada en aproximadamente 19 000 millones de dólares. Los accionistas de Chart recibirán 3,165 acciones de Flowserve por cada acción poseída y tendrán el 53,5 % de la firma fusionada. El acuerdo promete 300 millones de dólares en sinergias y un aumento del BPA en el primer año, con el cierre previsto para el cuarto trimestre. Sin embargo, ambas acciones están perdiendo alrededor de un 4 % actualmente. Couchbase: Sube un 4,3 % a pesar de emitir una perspectiva bastante cautelosa para el segundo trimestre, a pesar de los sólidos resultados del primer trimestre. Los ingresos recurrentes anuales crecieron un 21 % hasta 252,1 millones de dólares, superando las estimaciones, impulsados por la adopción de Capella Cloud y victorias estratégicas. Aunque los ingresos y las ganancias del primer trimestre superaron las previsiones, las previsiones para los ingresos del segundo trimestre fueron moderadas, reflejando prudencia en medio de la incertidumbre macroeconómica. Guidewire (GWRE.US): Sus acciones se dispararon un 19 % tras elevar las previsiones de ingresos para todo el año por encima de las estimaciones, impulsadas por una sólida ejecución de la migración a la nube, nuevos acuerdos y gestión de costes. Los ingresos del tercer trimestre aumentaron un 22 % interanual hasta 293,5 millones de dólares, con un BPA ajustado de 0,88 dólares frente a los 0,46 esperados. Los analistas elogiaron su creciente cuota de mercado entre las grandes aseguradoras y elevaron los precios objetivos en medio de una sólida cartera de ventas. Hewlett Packard Enterprise (HPE.US): Sus acciones subieron un 0,3 % tras unos resultados del segundo trimestre que superaron las expectativas con fortaleza generalizada. Los ingresos aumentaron un 5,9 % hasta 7 630 millones de dólares, impulsados por un sólido crecimiento en Servidores (+5,6 %), Nube Híbrida (+13 %) e Intelligent Edge (+7 %). La compañía elevó el extremo inferior de su previsión de BPA para todo el año y espera un crecimiento continuo de los ingresos del 7–9 % en moneda constante. A pesar de unos ingresos modestos relacionados con la IA y unas previsiones mixtas, los analistas señalaron una mejor ejecución en servidores y un sólido rendimiento de márgenes, con un BPA del segundo trimestre que superó el consenso en 0,38 dólares frente a los 0,33 esperados. Snowflake (SNOW.US): Sus acciones suben un 0,5 % en la preapertura después de que su evento Summit mostrara una sólida hoja de ruta de productos impulsada por IA, incluidas mejoras en análisis básicos, soporte para cargas de trabajo no estructuradas y capacidades de IA aceleradas. Los analistas destacaron el fuerte interés empresarial, las estrategias de entrada al mercado optimizadas y el impulso en la contratación como señales de un crecimiento duradero. Además, mostraron buenas perspectivas para todo el ciclo de inversión en datos.



