APERTURA DE EE.UU.: Mercado bajo presión por una temporada de resultados tecnológicos mediocre

- Récord de Capex de Alphabet: ¿ya no son suficientes?
- Panorama sombrío del mercado laboral.
- Qualcomm se recupera de su caída inicial en medio de malas previsiones.
- Broadcom se beneficia de la carrera por los Capex.
Las bolsas estadounidenses continúan bajo presión vendedora en la sesión del jueves. En lo que va de la semana, los principales índices de Wall Street acumulan retrocesos superiores al 6%, en un contexto marcado por resultados poco convincentes de grandes tecnológicas y crecientes dudas sobre el ritmo y la justificación del próximo ciclo de recortes de tasas, a la luz de los últimos datos macroeconómicos.
Apertura de la sesión en EE.UU.
-
Futuros S&P 500: -1,5%
-
Futuros NASDAQ 100 (US100): -1,2%
-
Futuros Russell 2000: -0,7%
-
Futuros Dow Jones (US30): -0,4%
Datos macroeconómicos
-
Despidos Challenger: enero sube de 35 mil a 108 mil.
-
Solicitudes iniciales de desempleo: 231 mil (vs 213 mil esperadas).
-
Solicitudes continuas: 1,844 millones (vs 1,850 millones esperadas).
-
JOLTS: 6,5 millones de vacantes (vs 7,2 millones esperadas; 6,9 millones previas), confirmando enfriamiento del mercado laboral.
Análisis técnico – NASDAQ 100 (D1)
Fuente: xStation5
El índice rompió de forma clara la tendencia alcista vigente desde noviembre de 2025, perforando el 38,2% de Fibonacci y la EMA de 100 periodos. La primera zona de resistencia relevante se sitúa en el 50% de Fibonacci. Para frenar nuevas caídas, sería clave un retorno rápido sobre el 38,2%; de lo contrario, aumenta la probabilidad de una extensión del movimiento hacia el 61,8% de Fibonacci.
Noticias corporativas destacadas
-
Alphabet: Las acciones caen tras el anuncio de una inversión masiva de capital, de hasta 185.000 millones de dólares en 2026. La acción ha bajado casi un 4%.
-
ARM Holdings: La compañía inicialmente baja tras la publicación de sus resultados debido a unas previsiones de ventas débiles, especialmente en el mercado de smartphones, pero posteriormente recupera las pérdidas. El precio ha subido alrededor de un 2%.
-
Hershey: El conglomerado alimentario publicó resultados superiores a las expectativas. La compañía destaca el aumento de precios, las nuevas líneas de productos y la resiliencia de los consumidores.
-
Qualcomm: Durante su presentación de resultados, la compañía presentó unas previsiones de ventas excepcionalmente decepcionantes. La dirección señala que los precios de las memorias han entrado en una fase de destrucción de la demanda, lo que afecta al mercado general de dispositivos electrónicos. Las acciones han bajado casi un 10%.
-
Broadcom: El fabricante de semiconductores sube hasta un 4% gracias a los nuevos planes de inversión de capital récord de los gigantes tecnológicos.
-
Carrier Global: El fabricante de soluciones de climatización publicó unos resultados de ventas débiles; la acción ha bajado más del 6%.
