APERTURA DE EE.UU.: Mercado bajo presión por una temporada de resultados tecnológicos mediocre

Las bolsas estadounidenses continúan bajo presión vendedora en la sesión del jueves. En lo que va de la semana, los principales índices de Wall Street acumulan retrocesos superiores al 6%, en un contexto marcado por resultados poco convincentes de grandes tecnológicas y crecientes dudas sobre el ritmo y la justificación del próximo ciclo de recortes de tasas, a la luz de los últimos datos macroeconómicos.

Apertura de la sesión en EE.UU.

Futuros S&P 500: -1,5%

Futuros NASDAQ 100 (US100): -1,2%

Futuros Russell 2000: -0,7%

Futuros Dow Jones (US30): -0,4%

Datos macroeconómicos

Despidos Challenger: enero sube de 35 mil a 108 mil.

Solicitudes iniciales de desempleo: 231 mil (vs 213 mil esperadas).

Solicitudes continuas: 1,844 millones (vs 1,850 millones esperadas).

JOLTS: 6,5 millones de vacantes (vs 7,2 millones esperadas; 6,9 millones previas), confirmando enfriamiento del mercado laboral.

Análisis técnico – NASDAQ 100 (D1)

Fuente: xStation5

El índice rompió de forma clara la tendencia alcista vigente desde noviembre de 2025, perforando el 38,2% de Fibonacci y la EMA de 100 periodos. La primera zona de resistencia relevante se sitúa en el 50% de Fibonacci. Para frenar nuevas caídas, sería clave un retorno rápido sobre el 38,2%; de lo contrario, aumenta la probabilidad de una extensión del movimiento hacia el 61,8% de Fibonacci.

Noticias corporativas destacadas