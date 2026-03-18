Las IPOs más relevantes de 2026: ¿La mayor oleada de salidas a bolsa de la historia?

Hay años que definen el mercado de IPOs durante una década. 2026 tiene todas las condiciones para ser uno de ellos — aunque paradójicamente arrancó despacio, con menos salidas a bolsa en los primeros dos meses que en el mismo período de 2025. La guerra en Irán, la volatilidad energética y la incertidumbre sobre las tasas de la Fed han complicado las ventanas de acceso al mercado. Pero lo que se acumula en el pipeline privado es de una escala tan inusual que probablemente se imponga sobre el ruido macroeconómico cuando las condiciones se estabilicen. La pregunta no es si estas compañías saldrán a bolsa — es cuándo y a qué precio el mercado público estará dispuesto a recibirlas.

SpaceX

Valoración estimada: $800.000 millones — $1,5 billones

SpaceX no es una empresa tecnológica convencional ni una compañía aeroespacial tradicional, es las dos cosas al mismo tiempo, lo que hace su valoración extraordinariamente difícil de anclar en comparables históricos. El negocio de lanzamiento de cohetes la ha convertido en la operadora dominante del espacio orbital, con una cadencia de lanzamientos que supera a todos sus competidores combinados. Pero el motor de valoración real es Starlink, el negocio de internet satelital que ya cuenta con millones de suscriptores en todo el mundo y que genera ingresos recurrentes con márgenes crecientes.

Elon Musk confirmó públicamente los planes de salida a bolsa, con rumores apuntando a un debut tan temprano como junio de 2026. La cifra de recaudación proyectada, por encima de los $30.000 millones, superaría el récord de Saudi Aramco en 2019 y convertiría a SpaceX en la mayor IPO de la historia. La compañía estaría buscando capital para desplegar centros de datos en el espacio, una propuesta que hace meses sonaba especulativa y que hoy, en el contexto de la carrera global por infraestructura de IA, tiene mucho más sentido estratégico.

El riesgo principal no es la demanda, SpaceX es prácticamente inimitable y los inversores institucionales llevan años esperando poder acceder a ella. El riesgo es el precio. Una valoración de $1,5 billones implicaría que SpaceX valdría más que Amazon o Alphabet en el momento de su debut, lo que exige una convicción extraordinaria sobre la velocidad a la que Starlink y los servicios de lanzamiento pueden escalar sus ingresos.

OpenAI

Valoración estimada: $500.000 millones — $1 billón

OpenAI es probablemente la compañía más debatida del planeta en este momento, y su IPO sería también la más debatida. La compañía completó en 2025 su transición desde una estructura sin fines de lucro hacia un modelo for-profit, requisito indispensable para una salida a bolsa convencional. Las valoraciones en mercados secundarios superan los $500.000 millones, con algunas proyecciones apuntando hacia un billón en el debut público.

Lo que hace la IPO de OpenAI cualitativamente distinta a cualquier otra del pipeline es lo que significaría para el mercado, sería la primera vez que inversores públicos tienen acceso a los estados financieros reales de una compañía de IA frontier. Hasta ahora, las valoraciones de OpenAI y sus pares descansan sobre proyecciones de ingresos futuros sin contraste público. Una vez que OpenAI presente su S-1, el mercado tendrá datos concretos sobre tasas de crecimiento, consumo de cómputo, márgenes y camino hacia la rentabilidad, información que podría confirmar la tesis de valoración o cuestionarla con dureza. En ese sentido, la IPO de OpenAI es un referéndum sobre si el ciclo de IA está justificado.

El uso del capital recaudado apunta principalmente a infraestructura, centros de datos, chips propios y reducción de dependencia de los hiperscaladores. La hoja de ruta de inversión supera los $500.000 millones proyectados en los próximos años, una escala que requiere acceso a mercados de capitales públicos que ninguna ronda privada puede sostener indefinidamente.

Anthropic

Valoración estimada: $350.000 millones — $380.000 millones

Anthropic se distingue del resto del pipeline de IA por una variable que los mercados públicos premian especialmente, disciplina en el gasto. Mientras OpenAI quema caja a un ritmo acelerado, Anthropic ha demostrado una convergencia más rápida hacia la rentabilidad operativa. Esa diferencia se refleja en su valoración, más conservadora que la de su principal rival, pero también en su credibilidad ante inversores institucionales que han aprendido las lecciones del ciclo de 2021.

La compañía lleva más de un año construyendo la arquitectura propia de una empresa cotizada, incorporó un CFO con experiencia directa en IPOs, contrató el bufete legal que guió los debuts de Google y LinkedIn, y ha expandido su base de clientes corporativos hasta superar los 300.000, incluyendo Microsoft, IBM y Salesforce, que generan ingresos recurrentes y predecibles. Su herramienta Claude Code y el creciente uso empresarial del modelo Claude ofrecen la clase de flujo de ingresos que los mercados públicos buscan antes de respaldar una valoración de esta magnitud.

Anthropic no ha confirmado planes inmediatos. Pero el patrón de contrataciones, preparativos legales y rondas de financiación sugiere que la infraestructura para una salida a bolsa en 2026 está siendo construida activamente.

Databricks

Valoración estimada: $134.000 millones

Databricks es el caso más sólido del pipeline desde una perspectiva de fundamentales. La compañía cerró 2025 con ingresos anualizados de $4.800 millones creciendo al 55% interanual, márgenes brutos del 80% y flujo de caja libre positivo, una combinación que la separa radicalmente de la mayoría de las startups de IA que priorizan crecimiento sobre rentabilidad. Su plataforma Lakehouse se ha convertido en infraestructura crítica para empresas que buscan construir y desplegar aplicaciones de IA sobre sus propios datos, posicionándola como la "Suiza neutral" de la IA empresarial.

El CEO Ali Ghodsi ha confirmado que la compañía está técnicamente preparada para una IPO y no descartó un debut en 2026. La reciente captación de $1.800 millones en deuda adicional, llevando el total por encima de $7.000 millones, sugiere una preparación pre-IPO activa pero también proporciona el colchón de liquidez necesario para esperar la ventana de mercado óptima sin urgencia financiera. Para los inversores, Databricks representa posiblemente la oportunidad más atractiva del pipeline en términos de calidad de negocio: escala, crecimiento, rentabilidad y posicionamiento estratégico en el corazón de la infraestructura de IA empresarial.

Canva

Valoración estimada: $42.000 millones

Canva es el único nombre del pipeline que no requiere ningún acto de fe sobre rentabilidad futura: ya la tiene. La plataforma de diseño australiana superó los $3.000 millones en ingresos en 2025 con crecimiento sostenido, márgenes sólidos y una base de usuarios que se expande globalmente impulsada por la incorporación de funcionalidades de inteligencia artificial. Su CEO Melanie Perkins ha resistido durante años la presión para salir a bolsa, prefiriendo el control de una compañía privada. Lo que podría acelerar el calendario en 2026 es la presión de liquidez por parte de empleados y primeros inversores que llevan años sin poder realizar el valor de sus participaciones.

Una cotización en EE.UU. parece el escenario más probable, dada la mayor liquidez y menor regulación respecto a Australia. Si sale a bolsa, Canva será la referencia más clara del pipeline para evaluar si el mercado público es capaz de valorar adecuadamente una compañía rentable de software en el contexto de la narrativa de IA.

Stripe y Revolut

Stripe — Valoración estimada: $120.000 millones

Stripe procesa cientos de miles de millones de dólares en pagos anuales para millones de negocios en todo el mundo y ha alcanzado la rentabilidad. La compañía no tiene urgencia financiera — ha optado por liquidez secundaria como alternativa a la IPO mientras espera condiciones óptimas de mercado. Cuando decida salir, será uno de los debuts más esperados del sector fintech global, con una base de clientes que incluye desde startups hasta Amazon y Google.

Revolut — Valoración estimada: $45.000 millones — $75.000 millones

El neobank británico con más de 45 millones de clientes en Europa y mercados emergentes ha señalado una cotización preferentemente en EE.UU. Su rango de valoración es el más incierto del pipeline — los mercados secundarios lo valoraron en $45.000 millones en 2024, pero el entorno de tipos altos y el historial reciente de IPOs fintech que han cotizado por debajo de sus valoraciones privadas sugieren que el debut podría estar por debajo de las expectativas de sus primeros inversores.

El problema estructural

Hay una tensión matemática en el pipeline de IPOs de 2026 que pocos análisis abordan directamente. Una IPO típica coloca entre el 15% y el 25% de las acciones en el mercado. Si SpaceX, OpenAI y Anthropic salieran con floats del 15%, necesitarían absorber conjuntamente entre $400.000 y $570.000 millones de los mercados públicos en un solo trimestre, una cifra comparable a toda la recaudación del mercado de IPOs estadounidense entre 2016 y 2025. La solución probable son floats muy reducidos del 3% al 8%, lo que crea escasez artificial, alta volatilidad inicial y precios que pueden no reflejar el valor real de cada compañía.

El otro riesgo relevante es el precedente reciente, todas las grandes IPOs de 2025 cotizaron por debajo de su valoración en la última ronda privada. Los mercados públicos han demostrado consistentemente que valoran las compañías con más rigor que los últimos fondos de venture capital. Para las compañías del pipeline de 2026, eso significa que el precio de debut es solo el primer test, el verdadero veredicto llegará seis a doce meses después, cuando quede claro si los fundamentales respaldan las valoraciones o si el entusiasmo por la IA estaba descontando demasiado.

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