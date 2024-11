APERTURA DE EE.UU.: Wall Street abre mixto el jueves, Lyft y Zillow se disparan tras resultados

Wall Street abre con resultados mixtos el jueves

Las acciones de Lyft se disparan tras superar las expectativas y anunciar una asociación estratégica para vehículos autónomos

Las acciones de Zillow Group emergen tras sólidos resultados del tercer trimestre Las acciones estadounidenses abren al alza, con el Nasdaq 100 liderando las ganancias, subiendo un 0,71%. El S&P 500 gana un 0,21% y el Russell 2000 baja solo un 0,2%. En Europa, los índices están en verde hoy. El W20 polaco lidera con un avance del 3,33%, seguido del DAX40 alemán (+1,36%) y el SPA35 español (+0,91%). El CAC40 francés gana un 0,67%, mientras que el UK100 británico se mantiene estable. Las acciones de Lyft subieron un 28% hasta los 18,41 dólares tras superar las expectativas de ingresos del tercer trimestre y anunciar una asociación estratégica para vehículos autónomos. Las acciones de Zillow Group subieron un 18% tras informar de unos sólidos resultados del tercer trimestre y reducir las pérdidas. Las acciones de Duolingo cayeron más del 5% hasta los 300 dólares en las operaciones posteriores al cierre del mercado a pesar de superar las expectativas de beneficios del tercer trimestre, ya que el crecimiento de los suscriptores estuvo ligeramente por debajo de las estimaciones para luego recuperarse al comienzo de la sesión. Las acciones de Albemarle suben ligeramente después de informar una pérdida sustancial en el tercer trimestre en medio de la caída de los precios del litio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza actualmente justo por encima del máximo anterior de 20.895,2, que sirve como soporte inicial para los alcistas. Para los bajistas, los niveles de soporte clave son el máximo recientemente superado y el máximo de mediados de octubre. Si se rompen estos niveles, los bajistas podrían apuntar a la media móvil simple (SMA) de 50 días. El RSI muestra signos de divergencia alcista y está formando un patrón de taza y asa. Si alcanza el nivel de 70 puntos, puede indicar un fuerte impulso alcista. El MACD proporcionó una señal de compra ayer, y la media móvil simple (SMA) de 50 días se está ampliando por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 días después de un cruce alcista, lo que refuerza el impulso alcista subyacente. Fuente: xStation 5 Noticias: Las acciones de Zillow Group (Z.US) subieron un 18% después de informar sólidos resultados del tercer trimestre y reducir las pérdidas. La firma de tecnología inmobiliaria registró ingresos de $ 581 millones, un 17% más año tras año, superando el crecimiento del valor de transacción del 2% de la industria inmobiliaria en general. A pesar de los desafíos actuales del mercado inmobiliario, la compañía mantuvo su guía para todo el año de un crecimiento de ingresos de dos dígitos y proporcionó una guía de ingresos del cuarto trimestre de $ 525-540 millones. La acción ha ganado un 40% desde que nombró al ex director de operaciones Jeremy Wacksman como CEO en agosto, beneficiándose de la caída de las tasas hipotecarias estadounidenses que recientemente cayeron al 6,91% desde su pico de 2024 del 7,52%. Resultados del tercer trimestre: Ingresos: $581 millones, +17 % interanual

Pérdida neta: $20 millones frente a los $28 millones del año pasado

Previsión para el cuarto trimestre: $525-540 millones

Rendimiento de las acciones: +40 % desde el nombramiento del director ejecutivo Las acciones de Lyft (LYFT.US) subieron un 28% hasta los 18,41 dólares tras superar las expectativas de ingresos del tercer trimestre y anunciar una asociación estratégica para vehículos autónomos. La empresa de transporte de pasajeros informó de unos ingresos de 1.520 millones de dólares, un 32% más que en el mismo periodo del año anterior y por encima del consenso de 1.440 millones de dólares, aunque no alcanzó las estimaciones de beneficios. La empresa alcanzó un récord de pasajeros activos de 24,4 millones y anunció asociaciones con Mobileye, May Mobility y Nexar para lanzar servicios de vehículos autónomos en Atlanta en 2025. Una nueva colaboración con DoorDash proporcionará beneficios exclusivos a los miembros de DashPass que utilicen Lyft. Ganancias del tercer trimestre: Ingresos: $1,52 mil millones frente a los $1,44 mil millones esperados

EPS: -$0,03 frente a los $0,20 esperados

Viajeros activos: 24,4 millones, +9 % interanual

Reservas brutas: $4,1 mil millones, +16 % interanual Las acciones de Albemarle (ALB.US) suben ligeramente después de informar una pérdida sustancial en el tercer trimestre en medio de la caída de los precios del litio. El mayor productor de litio del mundo registró una pérdida neta de 1.110 millones de dólares (9,45 dólares por acción) en comparación con una ganancia de 302,5 millones de dólares el año pasado, ya que los precios del litio cayeron un 71%. En respuesta, la empresa anunció importantes medidas de reducción de costos, incluida una reducción del 6% de la fuerza laboral que se espera que ahorre entre 300 y 400 millones de dólares anuales, y redujo a la mitad su presupuesto de capital para 2025 a 800-900 millones de dólares. A pesar de los desafíos a corto plazo, la empresa registró ventas récord de vehículos eléctricos en América del Norte en el tercer trimestre y espera que los precios de los vehículos eléctricos coincidan con los de los vehículos tradicionales el próximo año. Resultados del tercer trimestre: EPS: -9,45 frente a los -0,44 previstos

Ingresos: 1400 millones de dólares frente a los 1370 millones de dólares previstos

Rendimiento hasta la fecha: -20,91 %

Objetivo de ahorro de costes: 300-400 millones de dólares anuales Las acciones de Duolingo (DUOL.US) cayeron más del 5% hasta los 300 dólares en las operaciones posteriores al cierre del mercado a pesar de superar las expectativas de beneficios del tercer trimestre, ya que el crecimiento de los suscriptores no alcanzó ligeramente las estimaciones y se recuperó al comienzo de la sesión. La plataforma de aprendizaje de idiomas informó de un BPA de 0,49 dólares sobre unos ingresos de 192,6 millones de dólares, muy por encima de las estimaciones de consenso de 0,35 y 189,2 millones de dólares respectivamente. La empresa alcanzó los 37,2 millones de usuarios activos diarios, un 54% más que en el mismo periodo del año anterior, y proporcionó una previsión optimista de ingresos para el cuarto trimestre de 204 millones de dólares. La dirección destacó la fuerte adopción de su función de videollamada impulsada por IA y del nivel de suscripción Duolingo Max, aunque los 8,6 millones de suscriptores de pago no alcanzaron los 8,66 millones previstos. Resultados del tercer trimestre: EPS: $0,49 frente a los $0,35 esperados

Ingresos: $192,6 millones frente a los $189,2 millones esperados

Usuarios activos diarios: 37,2 millones, +54 % interanual

Suscriptores pagos: 8,6 millones, +47 % interanual Otras noticias de empresas individuales del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP

