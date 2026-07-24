Apertura de Mercado en EE. UU.: ¡El Nasdaq cae a mínimos de un mes! La geopolítica golpea al trade de IA

- El Nasdaq 100 lidera las caídas y prueba una zona técnica clave cercana a la EMA de 100 días
- Las tensiones geopolíticas los nuevos aranceles y las dudas sobre el gasto en IA aumentan la aversión al riesgo
- Intel Oracle Verizon American Express y AMD registran movimientos volátiles pese a resultados y anuncios corporativos relevantes
- El Nasdaq 100 lidera las caídas y prueba una zona técnica clave cercana a la EMA de 100 días
- Las tensiones geopolíticas los nuevos aranceles y las dudas sobre el gasto en IA aumentan la aversión al riesgo
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Los futuros de las acciones estadounidenses apuntan a una última sesión moderada de la semana, mientras los inversionistas enfrentan obstáculos geopolíticos, un aumento de las expectativas de inflación y crecientes preocupaciones por el posicionamiento concentrado en torno al gasto de capital en inteligencia artificial. A pesar de algunos resultados corporativos positivos, como los de Intel, persiste un mayor escepticismo sobre si las valorizaciones actuales del mercado reflejan adecuadamente los riesgos macroeconómicos subyacentes.
Los futuros del Nasdaq 100, US100, lideran las caídas de hoy con un retroceso del 1,4% y actualmente están poniendo a prueba un soporte importante representado por la media móvil exponencial de 100 días. Los futuros del S&P 500 y del Russell 2000 registran movimientos más moderados en comparación con el Nasdaq, fuertemente expuesto al sector tecnológico, con el US500 subiendo un 0,25% y el US2000 avanzando un 0,2%, mientras que la resistencia de los futuros del Dow Jones, US30, con un alza del 0,1%, refleja la rotación de capital hacia compañías más tradicionales.
Volatilidad en los sectores del Nasdaq 100, con el tecnológico como el principal perdedor. Fuente: XTB Research
Al mismo tiempo, aumentan las preocupaciones por el posicionamiento, ya que los niveles extremadamente bajos de correlación están provocando el cierre de operaciones de dispersión de volatilidad. Junto con la entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses sobre 60 economías, los participantes del mercado continúan actuando con cautela ante posibles impactos macroeconómicos, en un contexto de primas de riesgo históricamente reducidas.
Las 10 mayores alzas y caídas del Nasdaq 100. Las compañías de infraestructura de IA registran las mayores pérdidas. Fuente: xStation5
Análisis técnico: US100, futuros del Nasdaq
Los futuros del Nasdaq 100 están poniendo a prueba una zona técnica crítica alrededor de los 28.320 puntos, cotizando directamente sobre la EMA de 100 días, situada en 28.389 puntos, y el soporte horizontal local ubicado en 28.409 puntos. El índice enfrenta una presión vendedora persistente después de romper por debajo de la EMA de 10 días, situada en 29.050 puntos, y de la EMA de 30 días, ubicada en 29.394 puntos.
Una ruptura sostenida por debajo de esta zona de soporte clave podría desencadenar caídas más profundas hacia niveles estructurales inferiores. Sin embargo, si los compradores logran defender esta media móvil de largo plazo, un rebote podría apuntar inicialmente a la resistencia situada en el retroceso de Fibonacci del 23,6%, cerca de los 28.966 puntos. Con el RSI en 38,7, el impulso bajista continúa dominando, aunque el indicador se aproxima al territorio de sobreventa.
Fuente: xStation5
Noticias corporativas
- Oracle, ORCL: Las acciones avanzaron un 2,3% en las operaciones posteriores al cierre después de que la compañía obtuviera un contrato por 10 años con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, valorado en USD 3.310 millones durante los primeros cinco años y de hasta USD 6.990 millones si se ejercen las opciones. El acuerdo incluye software instalado localmente, aplicaciones SaaS y servicios profesionales para diferentes organizaciones de defensa. Sin embargo, las acciones actualmente caen un 3,2%.
- Verizon, VZ: Las acciones cayeron un 1,2% antes de la apertura, pese a que el BPA del segundo trimestre superó las expectativas, con USD 1,30 frente a USD 1,27 esperados, y a que la compañía elevó su previsión de BPA para todo el año hasta un rango de USD 4,99 a USD 5,04. Los ingresos quedaron por debajo de las estimaciones, en USD 34.300 millones, pero el flujo de caja libre aumentó un 24,4%, hasta USD 6.400 millones, lo que llevó a la compañía a incrementar las recompras previstas para todo el año hasta USD 4.500 millones. Sin embargo, las acciones actualmente avanzan un 2,7%.
- Intel, INTC: Las acciones subieron más de un 3% antes de la apertura después de que la compañía proyectara ingresos para el tercer trimestre de entre USD 15.800 millones y USD 16.800 millones, muy por encima de las estimaciones de Wall Street, impulsados por la demanda de CPU para centros de datos de inteligencia artificial. Los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 25% interanual, hasta USD 16.100 millones, mientras que el BPA ajustado alcanzó USD 0,42. El gasto de capital para todo el año se situará en aproximadamente USD 20.000 millones. Sin embargo, las acciones actualmente caen un 3%.
- American Express, AXP: Las acciones retrocedieron más de un 3% antes de la apertura, ya que los ingresos del segundo trimestre, de USD 19.640 millones, y las comisiones netas por tarjetas, de USD 2.860 millones, quedaron ligeramente por debajo de las expectativas, pese a que el BPA de USD 4,53 superó las previsiones. American Express elevó su proyección de crecimiento de los ingresos para todo el año hasta el 10%, citando el sólido impulso de su cartera Consumer Platinum en Estados Unidos y la adopción entre la generación Z y los millennials. La caída se intensificó y las acciones actualmente pierden un 5,8%.
- AMD, AMD: Las acciones avanzaron un 1% antes de la apertura, mientras los analistas de Wall Street elevaron sus precios objetivo tras un evento de productos en el que la compañía presentó nuevas soluciones de inteligencia artificial. Los analistas destacaron el sólido potencial de largo plazo de las plataformas GPU y CPU de AMD, el lanzamiento programado de su sistema de racks de IA Helios y sus acuerdos de asociación por varios gigavatios. Sin embargo, las acciones actualmente caen un 2%.
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