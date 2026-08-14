La bolsa hoy: El Nasdaq 100 vuelve a superar los 30.000 puntos 📈

Los futuros del Nasdaq 100 registran un ligero descenso, ligeramente inferior al 0,2%, aunque el índice finalmente cerró por encima de los 30.000 puntos por primera vez desde mediados de julio. Mientras tanto, el S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico, superando los 7.800 puntos. Los futuros de los principales índices europeos, incluidos el Euro Stoxx 50 (EU50) y el DAX (DE40), se mantienen prácticamente estables ante la expectativa de una agenda con numerosos datos macroeconómicos importantes.

Hoy, los inversores se centrarán principalmente en la estimación preliminar del PIB de la eurozona para el segundo trimestre (con una previsión de crecimiento interanual del 1% y trimestral del 0,4%), las ventas minoristas en EE. UU. de julio (con una previsión de Wall Street de un aumento mensual del 0,1% tras el 0,2% de junio), así como en las previsiones preliminares de la Universidad de Michigan sobre la confianza del consumidor y la inflación en EE. UU. para agosto.

Los metales preciosos cotizan a la baja: la plata cae cerca de un 1% y el oro un 0,7%, acercándose a los 4.300 dólares, frente a los 4.440 dólares de ayer. El dólar estadounidense se debilita, mientras que el EUR/USD pone a prueba la zona de 1,154. Los precios del petróleo se mantienen prácticamente estables, con el crudo Brent cotizando cerca de los 87 dólares por barril. Los inversores sopesan el riesgo de una mayor escalada en torno a Irán frente a la preocupación por el debilitamiento de la demanda mundial. Estados Unidos ha anunciado medidas económicas sin precedentes contra Teherán, mientras que el Pentágono ha indicado que el bloqueo naval de los puertos iraníes podría mantenerse indefinidamente.

Estados Unidos se prepara para desplegar el portaaviones USS George Washington en Oriente Medio, donde reemplazará al USS Abraham Lincoln como parte de una rotación previamente programada. El Lincoln ha estado desplegado durante más de 250 días, incluyendo un récord de 200 días sin escala en puerto, lo que ha generado preocupación en el Congreso por la escasez de suministros, la fatiga de la tripulación y los problemas técnicos.