El uranio alcanza su precio más alto desde febrero

Los futuros de uranio en Estados Unidos permanecen cerca de los 85 dólares por libra, después de recuperar terreno y alcanzar sus niveles más altos desde febrero. El movimiento se produce después de que el mercado eliminara buena parte del fuerte componente especulativo observado anteriormente durante el año.

Las compras en el mercado spot por parte de las compañías eléctricas continúan siendo moderadas, debido a que buena parte de sus necesidades se cubren mediante contratos de largo plazo. Sin embargo, el contexto estructural sigue siendo favorable para el combustible nuclear.

Las tensiones geopolíticas han aumentado la volatilidad de los mercados energéticos, al mismo tiempo que gobiernos y grandes compañías tecnológicas buscan fuentes de electricidad estables capaces de sostener el crecimiento de los centros de datos de inteligencia artificial.

Italia ha sido uno de los últimos países en mostrar interés en establecer un marco legal para recuperar la generación nuclear. Estados Unidos y Japón también han avanzado en esa dirección, mientras Meta, Amazon y Microsoft han firmado acuerdos destinados a asegurar nueva capacidad nuclear para sus futuras operaciones.

La energía nuclear vuelve a ganar peso global

El renovado interés no se limita al precio del uranio. Durante los últimos tres años, el índice relacionado con la industria nuclear ha avanzado desde 2.085 hasta 3.674 puntos, acumulando aproximadamente un 76%. En 2020 existían cerca de 50 unidades nucleares en construcción en todo el mundo. A mediados de 2026, la cifra se aproxima a 80 reactores distribuidos en 15 países.

Estados Unidos ha planteado multiplicar por cuatro su capacidad nuclear instalada hacia 2050. Francia abandonó su objetivo de reducir la dependencia nuclear y planea construir entre 6 y 14 reactores EPR2, mientras Japón ha pasado desde una estrategia de abandono a otra de mayor utilización.

El Organismo Internacional de Energía Atómica también ha elevado por quinto año consecutivo sus previsiones de capacidad nuclear mundial. Desde aproximadamente 377 GWe operativos al cierre de 2024, su escenario más optimista contempla 992 GWe para 2050.

El gran problema está en la oferta de uranio

La recuperación de la energía nuclear encuentra una limitación importante: el combustible no puede aumentar su oferta con rapidez. Una mina de uranio puede necesitar más de diez años desde su exploración hasta comenzar a producir. Además, el prolongado periodo de bajos precios posterior al accidente de Fukushima provocó una fuerte reducción de la inversión en nuevos proyectos.

Después de Fukushima, el uranio cayó desde más de 50 dólares por libra hasta 18,57 dólares en noviembre de 2016, permaneciendo posteriormente varios años entre 20 y 30 dólares.

La situación comenzó a cambiar durante la década de 2020. La necesidad de una fuente estable de generación, el crecimiento de la inteligencia artificial, la electrificación y la preocupación por la seguridad energética volvieron a situar a la energía nuclear en el centro del debate. Según estimaciones de la World Nuclear Association, el déficit mundial de concentrado de uranio podría aumentar desde aproximadamente 6 millones de libras en 2026 hasta 14 millones en 2029. Además, entre 2030 y 2040, la producción procedente de las minas actualmente existentes podría reducirse aproximadamente a la mitad.

La dependencia internacional también resulta relevante, en servicios de enriquecimiento adquiridos por Estados Unidos, Rusia representó el 26%, seguida por Francia con el 18%, Reino Unido con el 14% y Países Bajos con el 8%.

Durante 2025, propietarios, operadores y proveedores estadounidenses compraron en el extranjero 30 millones de libras de U3O8e, a un precio medio ponderado de 56,80 dólares por libra. Esta dependencia añade importancia estratégica a cualquier alteración del suministro internacional.

CGN Mining muestra por qué los costes importan

Un ejemplo dentro de la industria es CGN Mining, cuya exposición incluye participaciones en minas de uranio de Kazajistán. Sus operaciones utilizan principalmente tecnología de lixiviación in situ, con costes estimados de aproximadamente 31 a 37 dólares por libra, frente a rangos de 60 a 80 dólares habituales en determinadas minas subterráneas de Canadá y Australia. La diferencia proporciona un mayor margen de protección si el precio del uranio atraviesa una corrección.

La principal fuente de crecimiento futuro de CGN Mining está en la mina Zhalpak, cuya capacidad diseñada alcanza 750 toneladas anuales. Durante el primer semestre de 2026 produjo 133,10 toneladas, un 69,55% más interanual, aunque todavía se encuentra lejos de su capacidad total.

Una vez que Zhalpak alcance plena producción, la producción conjunta de las cuatro minas asociadas podría equivaler a aproximadamente 1,78 veces el volumen registrado en 2025.

¿Puede continuar el impulso del uranio?

El principal riesgo sigue siendo una caída pronunciada del propio precio del uranio. También existe la posibilidad de que parte de la demanda esperada tarde más de lo previsto en materializarse.

Sin embargo, la diferencia entre oferta y demanda continúa siendo el elemento central. Los reactores pueden construirse más rápido de lo que nuevas minas pueden entrar en producción, mientras cada unidad nuclear finalizada se convierte en un consumidor recurrente de combustible.

El uranio alcanza sus niveles más altos desde febrero en un momento en el que energía nuclear, inteligencia artificial y seguridad energética están convergiendo. La evolución del precio dependerá de si la oferta minera logra responder a un crecimiento de la demanda que, por ahora, avanza mucho más rápido que la capacidad para desarrollar nuevos proyectos.

Fuente: xStation5.