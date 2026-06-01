Apertura de Mercado en EE.UU.: El sector tecnológico avanza, al igual que el petróleo

- El US100 lidera las ganancias al inicio de la sesión, impulsado principalmente por el sector de tecnología.
- La situación entre Estados Unidos e Irán sigue siendo incierta, manteniendo la atención del mercado sobre el Estrecho de Ormuz.
- Software, IA y compañías como Nvidia, ServiceNow y Palantir destacan entre los principales impulsores del mercado.
- El US100 lidera las ganancias al inicio de la sesión, impulsado principalmente por el sector de tecnología.
- La situación entre Estados Unidos e Irán sigue siendo incierta, manteniendo la atención del mercado sobre el Estrecho de Ormuz.
- Software, IA y compañías como Nvidia, ServiceNow y Palantir destacan entre los principales impulsores del mercado.
Otra semana comienza en el mercado bursátil estadounidense con un sentimiento mixto. El US100 sube alrededor de un 0.2–0.3% al inicio de la sesión, el US500 se mantiene plano y el US2000 registra una caída de aproximadamente un 0.7%.
En este momento, el mercado está observando un choque entre una persistente tendencia positiva centrada en las compañías de tecnología y voces cada vez más escépticas, respaldadas por noticias provenientes de Medio Oriente.
A pesar de que el sentimiento del mercado sugiere que una declaración de paz entre Estados Unidos e Irán ya ha sido firmada o será firmada pronto, la situación sigue siendo incierta. El alto al fuego continúa siendo frágil y el estratégicamente importante Estrecho de Ormuz permanece cerrado. Tan solo anoche, CENTCOM confirmó un ataque iraní contra instalaciones estadounidenses en Kuwait.
Datos macroeconómicos
En Estados Unidos se publicarán los datos ISM y PMI del sector manufacturero.
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El mercado espera que el índice de precios al productor aumente hasta 55.3 en mayo.
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Se espera que el índice manufacturero principal ISM aumente hasta los 53 puntos.
US100 (D1)
El índice ha mantenido un fuerte impulso alcista desde que rompió al alza desde un mínimo local en marzo. El RSI permanece elevado, el MACD se está normalizando, pero la estructura de las EMA continúa siendo claramente alcista. La resistencia clave se encuentra en el retroceso de Fibonacci del 23.6% (~30,485), mientras que el primer soporte para los compradores se ubica alrededor de ~29,730. Si el nivel de Fibonacci del 23.6% es superado en el corto plazo, el siguiente objetivo para los compradores será la zona cercana a los 31,755 puntos. Fuente: xStation5
Noticias corporativas
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Compañías de software: El CEO de Nvidia, Jensen Huang, señaló en una de sus declaraciones que el sector del software no está tan expuesto al riesgo de la IA como algunos creen. Se observan fuertes ganancias en todo el mercado. Entre los líderes destacan ServiceNow (NOW.US), Salesforce (CRM.US), Adobe (ADBE.US), Workday (WDAY.US) y Palantir (PLTR.US).
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Nvidia (NVDA.US), Qualcomm (QCOM.US): Qualcomm cae alrededor de un 7%, Nvidia avanza cerca de un 2% y ARM gana más de un 13% tras las nuevas presentaciones de productos de Nvidia. Los inversionistas están expresando preocupaciones sobre la competencia para la línea de productos Snapdragon.
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Revolution Medicines (RVMD.US): La compañía sube alrededor de un 10% después de presentar resultados de investigación sobre un nuevo medicamento contra el cáncer de páncreas.
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Taylor Morrison Home Corp. (TMHC.US): La empresa constructora avanza cerca de un 20% después de que Berkshire Hathaway decidiera adquirir la compañía por 8.5 mil millones de dólares.
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IBM (IBM.US): La acción sube alrededor de un 8%. Bloomberg News atribuye el avance a un nuevo video en el que Donald Trump supuestamente habla de forma positiva sobre el CEO de la compañía.
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