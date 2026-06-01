Apertura de Mercado en EE.UU.: El sector tecnológico avanza, al igual que el petróleo

Otra semana comienza en el mercado bursátil estadounidense con un sentimiento mixto. El US100 sube alrededor de un 0.2–0.3% al inicio de la sesión, el US500 se mantiene plano y el US2000 registra una caída de aproximadamente un 0.7%.

En este momento, el mercado está observando un choque entre una persistente tendencia positiva centrada en las compañías de tecnología y voces cada vez más escépticas, respaldadas por noticias provenientes de Medio Oriente.

A pesar de que el sentimiento del mercado sugiere que una declaración de paz entre Estados Unidos e Irán ya ha sido firmada o será firmada pronto, la situación sigue siendo incierta. El alto al fuego continúa siendo frágil y el estratégicamente importante Estrecho de Ormuz permanece cerrado. Tan solo anoche, CENTCOM confirmó un ataque iraní contra instalaciones estadounidenses en Kuwait.

Datos macroeconómicos

En Estados Unidos se publicarán los datos ISM y PMI del sector manufacturero.

El mercado espera que el índice de precios al productor aumente hasta 55.3 en mayo.

Se espera que el índice manufacturero principal ISM aumente hasta los 53 puntos.

US100 (D1)

El índice ha mantenido un fuerte impulso alcista desde que rompió al alza desde un mínimo local en marzo. El RSI permanece elevado, el MACD se está normalizando, pero la estructura de las EMA continúa siendo claramente alcista. La resistencia clave se encuentra en el retroceso de Fibonacci del 23.6% (~30,485), mientras que el primer soporte para los compradores se ubica alrededor de ~29,730. Si el nivel de Fibonacci del 23.6% es superado en el corto plazo, el siguiente objetivo para los compradores será la zona cercana a los 31,755 puntos. Fuente: xStation5

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