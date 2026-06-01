ÚLTIMA HORA: Irán suspende las negociaciones

- Irán suspendió la comunicación diplomática con Estados Unidos en el marco de las negociaciones de paz.
- La decisión llega tras nuevas violaciones del alto al fuego y una escalada de tensiones en la región.
- Los mercados reaccionan con fuertes alzas en el petróleo, fortalecimiento del dólar y aumento en los rendimientos de los bonos.
- Irán suspendió la comunicación diplomática con Estados Unidos en el marco de las negociaciones de paz.
- La decisión llega tras nuevas violaciones del alto al fuego y una escalada de tensiones en la región.
- Los mercados reaccionan con fuertes alzas en el petróleo, fortalecimiento del dólar y aumento en los rendimientos de los bonos.
La información proporcionada por la agencia Tasnim y confirmada por CNBC indica que Irán ha cesado la comunicación diplomática con Estados Unidos como parte de las negociaciones de paz en curso.
Estas declaraciones se producen tras una serie de violaciones episódicas del alto al fuego por ambas partes, incluyendo ataques sobre Goruk y Qeshm por parte de Estados Unidos, ataques iraníes sobre Kuwait y una escalada significativa en Líbano entre las fuerzas israelíes y Hezbollah.
Los mercados están reaccionando con aumentos significativos en los precios del petróleo, fortalecimiento del dólar y un incremento en los rendimientos de los bonos.
Representantes de Irán también amenazaron en su declaración con cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Mar Arábigo.
OIL (D1)
Fuente: xStation5
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