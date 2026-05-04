Apertura de Mercado en EE.UU.: La geopolítica y los resultados financieros marcan el ritmo del mercado.

La apertura de la sesión estadounidense del lunes se desarrolla bajo la sombra de una (por ahora en gran medida presunta) escalada en el Estrecho de Ormuz. Los futuros de los índices estadounidenses reaccionan con caídas moderadas, manteniendo las pérdidas en un máximo de 0.5%.

Los movimientos más relevantes se observan en los mercados de bonos y petróleo. Los rendimientos de los bonos están subiendo en el tramo medio de la curva (1–5 años) cerca de un 1%, el petróleo avanza (temporalmente) un 3%, y el Brent supera los 111 USD por barril.

La agencia iraní FARS informó que habría atacado un tipo no identificado de buque de guerra estadounidense con dos misiles, supuestamente cuando la embarcación intentaba forzar su paso a través del estrecho. En respuesta, un funcionario no identificado de la administración estadounidense declaró a Axios que tal ataque no tuvo lugar.

Todo esto ocurre en el contexto del “Project Freedom”, anunciado el domingo por Donald Trump, una operación militar destinada, aún sin detalles precisos, a crear condiciones para escoltar militarmente buques comerciales a través del estrecho.

Datos macroeconómicos

La Oficina del Censo publicará hoy, media hora después de la apertura de la sesión, los pedidos de bienes duraderos y los pedidos de fábrica de marzo en EE.UU.

El mercado espera que la variación anualizada de los pedidos de bienes duraderos mejore de -1.2% a 0.8%.

Se espera que los pedidos de fábrica aumenten un 0.5% frente al 0% del mes anterior.

US100 (D1)



El índice se mantiene en una tendencia alcista muy pronunciada y se sitúa cerca de máximos históricos. El RSI está subiendo hacia zona de sobrecompra (76). Si los vendedores recuperan la iniciativa, el primer soporte fuerte se ubicaría en el nivel de Fibonacci del 23.6%.Fuente: xStation5

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