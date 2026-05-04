Apertura de Mercado en EE.UU.: La geopolítica y los resultados financieros marcan el ritmo del mercado.

- La tensión en el Estrecho de Ormuz impulsa volatilidad en petróleo y bonos, afectando el sentimiento del mercado.
- Los futuros de EE.UU. muestran caídas moderadas mientras el Brent supera los 111 USD.
- Resultados corporativos mixtos, con movimientos destacados en GameStop, Caterpillar y el sector biotech.
- La tensión en el Estrecho de Ormuz impulsa volatilidad en petróleo y bonos, afectando el sentimiento del mercado.
- Los futuros de EE.UU. muestran caídas moderadas mientras el Brent supera los 111 USD.
- Resultados corporativos mixtos, con movimientos destacados en GameStop, Caterpillar y el sector biotech.
La apertura de la sesión estadounidense del lunes se desarrolla bajo la sombra de una (por ahora en gran medida presunta) escalada en el Estrecho de Ormuz. Los futuros de los índices estadounidenses reaccionan con caídas moderadas, manteniendo las pérdidas en un máximo de 0.5%.
Los movimientos más relevantes se observan en los mercados de bonos y petróleo. Los rendimientos de los bonos están subiendo en el tramo medio de la curva (1–5 años) cerca de un 1%, el petróleo avanza (temporalmente) un 3%, y el Brent supera los 111 USD por barril.
La agencia iraní FARS informó que habría atacado un tipo no identificado de buque de guerra estadounidense con dos misiles, supuestamente cuando la embarcación intentaba forzar su paso a través del estrecho. En respuesta, un funcionario no identificado de la administración estadounidense declaró a Axios que tal ataque no tuvo lugar.
Todo esto ocurre en el contexto del “Project Freedom”, anunciado el domingo por Donald Trump, una operación militar destinada, aún sin detalles precisos, a crear condiciones para escoltar militarmente buques comerciales a través del estrecho.
Datos macroeconómicos
La Oficina del Censo publicará hoy, media hora después de la apertura de la sesión, los pedidos de bienes duraderos y los pedidos de fábrica de marzo en EE.UU.
El mercado espera que la variación anualizada de los pedidos de bienes duraderos mejore de -1.2% a 0.8%.
Se espera que los pedidos de fábrica aumenten un 0.5% frente al 0% del mes anterior.
US100 (D1)
El índice se mantiene en una tendencia alcista muy pronunciada y se sitúa cerca de máximos históricos. El RSI está subiendo hacia zona de sobrecompra (76). Si los vendedores recuperan la iniciativa, el primer soporte fuerte se ubicaría en el nivel de Fibonacci del 23.6%.Fuente: xStation5
Noticias corporativas
- Berkshire Hathaway (BRKB.US): La compañía asociada con el legendario Warren Buffett publicó sus primeros resultados bajo el nuevo CEO Greg Abel. Superó las expectativas del mercado, registrando 7.878 USD de beneficio por acción y 93.68 mil millones USD en ingresos. La caja aumentó a 397.38 mil millones USD, y las recompras de acciones totalizaron 234 millones USD. La acción muestra poca reacción.
- GameStop (GME.US): Las acciones suben más de un 6% en el pre-market después de que la compañía anunciara una oferta de adquisición por la plataforma de comercio electrónico eBay por un valor de 56 mil millones USD (una prima frente a su valoración de mercado cercana al 20%). Las acciones de eBay suben más de un 7% en pre-market.
- Palantir (PLTR.US): La compañía reportará resultados del Q1 2026 tras el cierre. El mercado espera que el BPA interanual suba a aproximadamente 0.28 USD y que los ingresos superen los 1.5 mil millones USD.
- Norwegian Cruise (NCLH.US): El operador de cruceros emitió una guía decepcionante para el Q2 y para el conjunto del año. La acción cae más de un 7%, presionando a todo el sector.
- Celcuity (CELC.US): La compañía biotecnológica sube en torno a dos dígitos tras publicar resultados de la siguiente fase de ensayos de su fármaco contra el cáncer de mama.
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