Apertura de mercado en EE.UU.: regreso de tensiones geopolíticas golpea a los mercados

Los índices bursátiles de Estados Unidos abren la sesión de hoy con caídas marcadas, devolviendo parte de los máximos históricos alcanzados la semana pasada. Los futuros del Dow Jones caen cerca de un 0.9%, el S&P 500 retrocede un 0.8%, y el Nasdaq 100 también pierde un 0.8%. El índice de pequeñas empresas Russell 2000 muestra una debilidad similar, con una caída de aproximadamente 0.8% al inicio de la jornada. Los inversores están reduciendo rápidamente su exposición al riesgo, mientras el mercado vuelve a incorporar una prima de incertidumbre significativa.

El principal factor detrás de este movimiento es la rápida escalada de tensiones en Medio Oriente. Estados Unidos incautó y atacó un buque de carga iraní en el Golfo de Omán, y en respuesta, Irán volvió a bloquear completamente el Estrecho de Ormuz, clave para el comercio global. La proximidad del fin del alto el fuego ha reducido drásticamente las expectativas de un acuerdo de paz exitoso en Islamabad. Como resultado, el sector energético registra un fuerte repunte, con el WTI y Brent subiendo entre 6% y 7%, lo que deteriora el sentimiento del mercado y reaviva temores de inflación persistente.

El calendario macroeconómico de Estados Unidos para hoy es prácticamente inexistente, y los miembros de la Reserva Federal ya entraron en período de silencio previo a la decisión de tasas del 29 de abril. Por ello, la atención del mercado se centra en los eventos de los próximos días. Los inversores esperan principalmente los datos de ventas minoristas de marzo que se publicarán mañana, donde se anticipa un rebote impulsado por mayores precios de combustibles, así como la audiencia clave de Kevin Warsh, candidato a presidir la Reserva Federal. También se seguirá de cerca el calendario de resultados corporativos de la semana. Fuente: XTB

La volatilidad es evidente en los principales mercados. Fuente: xStation

Noticias corporativas

American Airlines (AAL) – Las acciones caen cerca de un 3% en premercado . La compañía descartó oficialmente rumores sobre una posible mega fusión con United Airlines, argumentando que sería perjudicial para la competencia. El sector aéreo también sufre por el alza en los precios del combustible.

– Las acciones caen cerca de un . La compañía descartó oficialmente rumores sobre una posible mega fusión con United Airlines, argumentando que sería perjudicial para la competencia. El sector aéreo también sufre por el alza en los precios del combustible. Marvell Technology (MRVL) – Sube cerca de un 7% en la apertura, impulsada por reportes de negociaciones avanzadas con Google (Alphabet) para el desarrollo de nuevos chips enfocados en inteligencia artificial.

– Sube cerca de un en la apertura, impulsada por reportes de negociaciones avanzadas con Google (Alphabet) para el desarrollo de nuevos chips enfocados en inteligencia artificial. TopBuild (BLD) – Se dispara más de un 17% tras el anuncio de su adquisición por parte de QXO por $17 mil millones . Los accionistas podrán optar entre efectivo o acciones, con una prima superior al 23%.

– Se dispara más de un tras el anuncio de su adquisición por parte de QXO por . Los accionistas podrán optar entre efectivo o acciones, con una prima superior al 23%. AST SpaceMobile (ASTS) – Se desploma entre 14% y 15% luego del fallo en el lanzamiento del cohete New Glenn de Blue Origin, que dejó un satélite en órbita incorrecta.

Durante la sesión se observa una rotación clara de capital y un desempeño extremo entre sectores. El sector energético lidera con fuerza, impulsado por el alza del petróleo, beneficiando a compañías como Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips y APA.

En contraste, el sector de viajes, especialmente aerolíneas y cruceros como Carnival y Royal Caribbean, enfrenta fuertes caídas por el aumento en los costos de combustible. Con la caída del apetito por riesgo, también se suman a las pérdidas las compañías cíclicas (automotrices y bancos) y las vinculadas al mercado de criptomonedas. Fuente: xStation