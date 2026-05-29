Dólar Hoy México: el dólar sube en la última sesión de mayo con señales mixtas de Irán

El peso mexicano cede cerca de 0.2% en la sesión de este viernes, la última del mes, con el USD/MXN cotizando en torno a los 17.35 pesos. Es un cierre de mayo que refleja con precisión el ambiente que dominó las últimas cuatro semanas: un par fluctuando entre los titulares de Irán y los datos de la Fed, en un rango que tuvo como techo la zona de 17.53 y como piso la de 17.14. El peso cierra el mes con una depreciación del -0.87% frente al dólar, una caída modesta en términos absolutos pero que incorpora varias capas de presión que el mercado procesó en el período.

Lo que movió al peso en mayo

Mayo fue un mes donde el tipo de cambio respondió más a los factores externos que a los domésticos, aunque los domésticos también dejaron su marca. El evento geopolítico central, las negociaciones entre EE.UU. e Irán, marcó el ritmo de la sesión con una dinámica repetitiva, con cada señal de avance en el acuerdo generando apreciación del peso y caída del petróleo, y cada desmentido o condición adicional revertía el movimiento. Esa volatilidad sin resolución mantuvo al par en un rango amplio sin que ninguna de las dos direcciones pudiera consolidarse.

En el plano doméstico, mayo dejó tres datos que presionaron al peso de forma más estructural. La revisión del PIB del T1 confirmó una contracción del 0.6% trimestral, con un crecimiento anual del apenas 0.2%, el peor resultado desde finales de 2024. Ese dato coincidió con el recorte de Moody's a la calificación soberana de México a Baa3, el piso del grado de inversión, seguido por la revisión de perspectiva negativa de S&P sobre el BBB, una señal de que hay riesgo de perder el grado de inversión en los próximos meses si la trayectoria fiscal y de crecimiento no mejora. La inflación de la primera quincena de mayo salió en 4.1% anual, por debajo de lo esperado y con la subyacente mostrando una moderación gradual desde el pico de enero vinculado al ajuste del IEPS.

En el frente monetario, la decisión 3-2 de Banxico de mantener la tasa en 6.50% y la revisión del pronóstico de crecimiento de 1.6% a 1.1% para 2026 completaron el cuadro: una economía que desacelera, con inflación todavía por encima del objetivo y sin espacio para recortar antes de que la Fed marque dirección.

El cierre de hoy y lo que viene

La jornada de hoy no tiene datos relevantes de México, el foco es el seguimiento de las negociaciones con Irán, donde reportes señalan que EE.UU. y Teherán habrían alcanzado un entendimiento preliminar para extender el cese al fuego 60 días e iniciar conversaciones sobre el programa nuclear, pero Trump no ha respaldado formalmente los términos. Mientras esa situación no se resuelva, el petróleo y las divisas emergentes seguirán respondiendo a titulares no confirmados más que a fundamentos.

El dato de referencia más próximo para el tipo de cambio es la nómina no agrícola de EE.UU. (NFP) el próximo viernes 5 de junio. El consenso espera alrededor de 150.000 empleos, con la tasa de desempleo estable. Ese dato, junto con el IPC de EE.UU. del 10 de junio, completará el panorama inflacionario y laboral que el FOMC llevará a su reunión del 16 y 17 de junio, la primera conferencia de prensa de Warsh como presidente de la Fed. La probabilidad de alza en diciembre cerró la semana en torno al 46%, y el mercado sigue sin descontar movimiento en junio.

Análisis técnico del dólar en México

El gráfico de 15 minutos muestra al par en 17.3471, con la SMA(50) y la SMA(200), ambas prácticamente convergiendo por debajo del precio con una diferencia de apenas 6 puntos básicos entre ellas. El RSI está en zona perfectamente neutral y el ADX confirma una tendencia muy débil, ligeramente inclinada al alza, pero sin convicción direccional suficiente para hablar de un movimiento sostenido. Los dos círculos rojos en el gráfico marcan los dos testeos del soporte en la zona de 17.24-17.25, ambos rebotados, lo que refuerza ese nivel como piso relevante del período.

En el escenario alcista, una confirmación formal del acuerdo con Irán por parte de Trump junto a un NFP del viernes próximo más débil de lo esperado podría llevar al par de vuelta a la zona de las SMAs y luego hacia 17.30. En el escenario bajista, si el acuerdo con Irán no se materializa en los próximos días y los datos de empleo de EE.UU. sorprenden al alza reforzando la probabilidad de alza de la Fed, el par tiene resistencia inmediata en 17.3462 y zona de oferta relevante en el rectángulo verde de 17.4073. La pérdida del soporte en las SMAs convergentes llevaría al par de vuelta hacia 17.3055 como primera referencia y 17.2458 en el soporte más profundo del mes.

Fuente: xStation5.