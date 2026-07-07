Apertura de Mercado en EE.UU.: US100 cae un 1% mientras los semiconductores retroceden. Big Tech y el DJIA avanzan

- Las caídas en los semiconductores presionan al Nasdaq 100 tras los resultados de Samsung.
- El Dow Jones Industrial Average marca un nuevo máximo histórico.
- Los hyperscalers de IA, como Meta Platforms, Amazon y Alphabet, avanzan durante la sesión.
- Las caídas en los semiconductores presionan al Nasdaq 100 tras los resultados de Samsung.
- El Dow Jones Industrial Average marca un nuevo máximo histórico.
- Los hyperscalers de IA, como Meta Platforms, Amazon y Alphabet, avanzan durante la sesión.
Los futuros del Nasdaq 100 retroceden un 1,1% mientras la volatilidad regresa al sector de los semiconductores. Los futuros del S&P 500 caen un 0,2%, mientras que los del Dow Jones avanzan cerca de un 0,2%. SpaceX se incorporará hoy al Nasdaq 100. La fuerte venta en fabricantes de chips, como Taiwan Semiconductor, Nvidia, AMD, Micron e Intel, está compensando las ganancias del sector de software y de las Magnificent Seven, con Meta Platforms y Alphabet liderando los avances.
- La principal fuente de presión proviene de los resultados de Samsung, que no cumplieron con las elevadas expectativas del mercado pese a registrar un aumento de 19 veces en su beneficio trimestral. Las acciones de Samsung caen cerca de un 9%, mientras que Micron y SanDisk también retroceden más de un 5%.
- Los inversionistas comienzan a cuestionar las elevadas valoraciones de las compañías de semiconductores y si el auge de la inteligencia artificial, junto con los cientos de miles de millones de dólares destinados a infraestructura de IA, podrá seguir generando retornos sólidos.
- Las bolsas europeas operan mixtas, con el Stoxx 600 cayendo un 0,1%, a pesar de que 14 de sus 20 sectores registran avances. Los inversionistas continúan rotando hacia otros segmentos del sector tecnológico.
- Los hyperscalers de IA, como Amazon y Alphabet, avanzan, mientras que Microsoft sube un 1,5% junto con el conjunto del sector de software.
- Los mercados globales de bonos continúan bajo presión, ya que los inversionistas incrementan sus apuestas por una política monetaria más restrictiva. El rendimiento del Treasury estadounidense a 10 años sube 2 puntos básicos, hasta 4,49%.
- El Brent avanza un 1%, hasta 72,66 dólares por barril, tras nuevos ataques a embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, lo que vuelve a poner de relieve los persistentes riesgos para la seguridad del suministro energético mundial.
Fuente: xStation5
Noticias del mercado
- El Dow Jones marca un nuevo máximo histórico mientras el Nasdaq sigue bajo presión. El Dow Jones Industrial Average avanzó alrededor de un 0,3%, alcanzando un nuevo récord histórico. En tanto, el S&P 500 retrocedió levemente y el Nasdaq cayó cerca de un 0,5%, principalmente por la debilidad del sector de semiconductores.
- Rivian se desploma tras anunciar una nueva emisión de acciones. Los títulos del fabricante de vehículos eléctricos cayeron más de un 13% luego de anunciar una oferta pública de 75 millones de acciones Clase A. Aunque la operación fortalece su balance, el mercado reaccionó negativamente por la dilución para los accionistas. La acción había subido un 19% la semana pasada y otro 8% el lunes.
- Amazon prepara una emisión de bonos por 25.000 millones de dólares. Según diversos reportes, la compañía se encuentra preparando una de las mayores emisiones corporativas de bonos de los últimos años. Las acciones de Amazon suben cerca de un 1%, ya que los inversionistas esperan que los fondos se destinen a continuar invirtiendo en infraestructura de IA y centros de datos.
- El déficit comercial de Estados Unidos aumenta con fuerza en mayo. El déficit se amplió hasta 77.600 millones de dólares, frente a los 54.600 millones revisados de abril, aunque el dato fue ligeramente mejor de lo esperado. Las exportaciones cayeron un 3,2%, mientras que las importaciones aumentaron un 3,3%, reflejando un deterioro significativo del saldo comercial estadounidense.
- DeepSeek desarrolla su propio chip de IA. La startup china estaría diseñando un chip propio para inferencia de inteligencia artificial, utilizado para generar respuestas a partir de modelos ya entrenados. Aunque el proyecto se encuentra en una etapa inicial, refleja la creciente competencia tecnológica entre China y Estados Unidos.
- Vertex adquiere Crinetics por 10.000 millones de dólares. Vertex acordó pagar 85 dólares por acción para adquirir al desarrollador de terapias hormonales. Las acciones de Crinetics se dispararon cerca de un 100%, mientras que las de Vertex retrocedieron levemente. La operación busca fortalecer la posición de la compañía en medicamentos especializados innovadores.
- JPMorgan eleva el precio objetivo de Eli Lilly. El banco aumentó su precio objetivo hasta 1.400 dólares por acción, lo que implica un potencial alcista cercano al 17% respecto al último cierre. Los analistas esperan otro sólido reporte trimestral impulsado por el crecimiento de las ventas de Mounjaro y Zepbound, manteniendo a Eli Lilly entre sus principales recomendaciones del sector farmacéutico.
- First Solar sube tras una mejora de recomendación por parte de Deutsche Bank. Deutsche Bank elevó su recomendación desde Hold a Buy, argumentando que la valoración resulta atractiva tras las recientes caídas y que podrían producirse cambios favorables en la política comercial. Las acciones del fabricante de paneles solares avanzan alrededor de un 3%.
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