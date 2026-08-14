⬇️ Tres mercados a seguir la próxima semana (14 de agosto de 2026)

Durante la última semana, los mercados financieros volvieron a centrarse en la situación geopolítica, principalmente relacionada con Oriente Medio, pero ante la ausencia de cambios importantes en la narrativa, los inversionistas dirigieron cada vez más su atención hacia los nuevos datos macroeconómicos. Una vez más, vimos una serie de publicaciones que deberían mantener a la Fed alejada de posibles alzas de tasas de interés.

Esta semana traerá a los inversionistas una serie de catalizadores macroeconómicos y corporativos clave. La atención estará puesta en la publicación de las actas de la reunión de julio de la Fed (FOMC Minutes), los resultados financieros de las principales cadenas minoristas estadounidenses —lideradas por Walmart—, una serie de lecturas de inflación —incluidas las de Japón y Reino Unido— y los indicadores PMI preliminares de las principales economías.

Dado este calendario, los mercados con mayor potencial de volatilidad esta semana serán el USD/JPY, los futuros del S&P 500 y el GBP/USD.

USD/JPY

La moneda japonesa afronta una semana cargada de importantes publicaciones macroeconómicas que podrían marcar la dirección del par USD/JPY durante las próximas semanas. Al comienzo de la semana, el mercado analiza las estimaciones del PIB de Japón correspondientes al segundo trimestre. Mientras tanto, el viernes se publicarán una lectura clave de la inflación IPC de Japón y el indicador PMI preliminar de la economía. Por el lado del dólar, las actas del reciente encuentro de la Fed del miércoles ("FOMC minutes") serán cruciales.

Mientras tanto, el Banco de Japón (BoJ) sigue bajo presión debido al aumento del costo de vida y de las presiones salariales. En el pasado, unas lecturas más elevadas del IPC generaron especulaciones sobre un endurecimiento más rápido de la política monetaria por parte del BoJ, provocando fuertes reacciones en el yen. Actualmente, el mercado ya descuenta una probabilidad del 80% de un alza de tasas en septiembre, lo que podría respaldar los recientes esfuerzos de los gobiernos de Japón y Estados Unidos para fortalecer el yen. Si la inflación del viernes sorprende al alza y las actas de la Fed del miércoles revelan una mayor preocupación entre los responsables de política monetaria estadounidenses por una desaceleración económica, el par USD/JPY podría quedar bajo presión bajista.

Futuros del S&P 500

Los índices bursátiles estadounidenses entran en una prueba sobre la salud del consumidor interno. Aunque la temporada de resultados está casi terminada, todavía quedan por conocerse los informes financieros de los gigantes minoristas: Home Depot (martes), Target y Lowe's (miércoles), y Walmart (jueves). Completando el panorama de la economía estadounidense estarán las actas de la última reunión de la Fed del miércoles y las lecturas preliminares del PMI manufacturero y de servicios de Estados Unidos el viernes.

Cabe señalar que los resultados de Walmart funcionan como una prueba de referencia para evaluar casi el 70% del PIB estadounidense generado por el consumo. Históricamente, las previsiones de la dirección de Walmart sobre la demanda de los consumidores han podido provocar fuertes movimientos en todo el índice S&P 500. Unas previsiones más débiles, combinadas con unas actas del FOMC que apunten a riesgos inflacionarios persistentes, podrían convertirse en un pretexto para una toma de beneficios en el mercado bursátil. Al mismo tiempo, el mercado de acciones estadounidense seguirá siendo sensible a los cambios en las expectativas sobre las perspectivas de las tasas de interés.

GBP/USD

El tercer mercado que merece especial atención es el denominado "Cable", es decir, el par GBP/USD, principalmente debido a un calendario excepcionalmente intenso para la economía británica. El martes conoceremos datos del mercado laboral de Reino Unido —con una tasa de desempleo prevista del 4,9%—, el miércoles se publicará un informe clave de inflación IPC —con una lectura prevista del 2,6% interanual— y el viernes se conocerán los indicadores PMI preliminares y los datos de ventas minoristas.

Las expectativas del mercado sobre las futuras tasas de interés del Banco de Inglaterra (BoE) son extremadamente sensibles a las presiones salariales y a la inflación del sector de servicios. Las lecturas del IPC británico superiores a lo esperado durante los últimos meses impidieron de forma efectiva que el BoE realizara un giro moderado, pero, al mismo tiempo, el propio Banco de Inglaterra no decidió subir las tasas de interés este año como sí lo hizo el BCE, aunque durante la actual crisis energética el mercado llegó a descontar entre tres y cuatro alzas para este año. Actualmente, el mercado espera solo —o incluso— un único movimiento antes de finales de este año. Si la inflación del miércoles sorprende al alza mientras los datos PMI de Estados Unidos decepcionan el viernes, el par GBP/USD podría recibir un fuerte impulso alcista.