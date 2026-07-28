Apertura de Mercado en EE.UU.: Venta más profunda y recuperación del sector SaaS

Por el momento, el mercado sigue atrapado en una red de señales de precios contradictorias, riesgos e incertidumbre. El conflicto en Medio Oriente se encuentra actualmente en una fase de desescalada, las empresas tecnológicas mantienen al mercado en tensión antes de la temporada de resultados y muchos inversionistas se preguntan hasta qué punto el nuevo presidente de la Reserva Federal seguirá los patrones establecidos durante años, a pesar de haberlos rechazado abiertamente.

En la Apertura de Mercado en EE.UU., los futuros del US500 caen alrededor de un 0,3%. El US100 muestra un desempeño aún más débil, retrocediendo cerca de un 1,5%. En cambio, el US30 presenta un mejor comportamiento, con un avance aproximado del 0,5%.

Dentro del índice tecnológico NASDAQ100, las compañías de SaaS destacan con fuertes ganancias, lideradas por Shopify y Workday. Por otro lado, las acciones de semiconductores y memorias continúan bajo presión.

Noticias corporativas

Applied Digital (APLD.US): El proveedor de infraestructura digital, centrado principalmente en criptomonedas , presentó resultados muy por encima de las expectativas del mercado, pasando de una pérdida de BPA de 0,04 dólares a una ganancia de 0,19 dólares . Los ingresos alcanzaron los 258 millones de dólares , más del doble de la estimación de consenso. La acción sube más de un 5% .

El proveedor de infraestructura digital, centrado principalmente en , presentó resultados muy por encima de las expectativas del mercado, pasando de una pérdida de de a una ganancia de . Los ingresos alcanzaron los , más del doble de la estimación de consenso. La acción sube más de un . Amkor Technology (AMKR.US): El fabricante de semiconductores cae más de un 10% tras su presentación de resultados y una previsión de ventas inferior a las expectativas del mercado.

El fabricante de cae más de un tras su presentación de resultados y una previsión de ventas inferior a las expectativas del mercado. Carrier Global (CARR.US): El proveedor de soluciones de climatización (HVAC) retrocede más de un 4% después de publicar unos resultados del segundo trimestre de 2026 decepcionantes.

El proveedor de soluciones de retrocede más de un después de publicar unos resultados del decepcionantes. Coca-Cola (KO.US): El conglomerado de alimentos y bebidas publicó sus resultados del segundo trimestre de 2026 . La compañía presentó un BPA superior a las expectativas ( 0,97 dólares frente a 0,93 dólares ) y la dirección elevó su previsión de crecimiento orgánico para todo el año hasta el 5% . Las acciones avanzan alrededor de un 3% .

El conglomerado de alimentos y bebidas publicó sus resultados del . La compañía presentó un superior a las expectativas ( ) y la dirección elevó su previsión de crecimiento orgánico para todo el año hasta el . Las acciones avanzan alrededor de un . S&P Global (SPGI.US): La empresa de análisis y consultoría cae más de un 5% después de que los resultados del segundo trimestre de 2026 decepcionaran claramente a los inversionistas en términos de rentabilidad (4,83 dólares frente a 5,02 dólares).

Análisis técnico del US100 (D1)

El mercado ha roto por debajo de la resistencia definida por la media móvil EMA100, acercándose a la extensión de Fibonacci del 161,8% del impulso alcista de mayo. El RSI (14) ha alcanzado su nivel más bajo desde marzo de 2025, situándose por debajo de 35. Fuente: xStation5

Datos macroeconómicos