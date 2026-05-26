Marvell sube 6,6% mientras Wall Street eleva sus precios objetivo antes de resultados

Marvell Technology (MRVL.US) sube más del 6% este martes en una jornada dominada por la anticipación a los resultados del Q1 FY2027 que se publicarán mañana miércoles después del cierre. El detonante inmediato fue HSBC, que subió su recomendación de Neutral a Compra y elevó su precio objetivo de 85 a 300 dólares, el nivel más alto de Wall Street para la acción. No fue el único movimiento, Susquehanna pasó de 100 a 230, Citi de 118 a 215, Stifel de 140 a 210 y Oppenheimer de 170 a 200. La oleada coordinada de revisiones al alza en el día previo a los resultados genera un momentum de posicionamiento que el mercado traduce directamente en precio.

Por qué HSBC ve 300 dólares

El argumento de HSBC descansa en una tesis de largo plazo sobre el negocio de interconexión óptica que el mercado sigue subestimando. Las proyecciones de la firma para los ingresos de Marvell por interconexión óptica en FY2027 son de 5.200 millones de dólares, un 10% por encima del consenso. Para FY2028, la cifra sube a 8.800 millones, un 37% más alta que lo que estima el resto de Wall Street.

Marvell domina el mercado de procesadores de señal digital (DSP), componentes que tienen una tasa de incorporación de uno a uno con los transceptores ópticos, cada transceptor necesita un DSP. El mercado de transceptores ópticos, a su vez, crecería un 70% en 2027 a medida que la infraestructura de inteligencia artificial evoluciona desde racks individuales hacia fábricas de IA de múltiples racks donde las distancias de conexión superan los 10 metros y el cobre deja de ser viable.

HSBC también incorporó proyecciones para FY2029 por primera vez, señal de que su tesis se extiende más allá del ciclo de corto plazo. El múltiplo aplicado es de 42 veces el BPA proyectado de FY2028 de 7.12 dólares.

Las tres palancas del negocio de IA

El negocio de inteligencia artificial de Marvell se apoya en tres pilares que refuerzan la tesis de crecimiento.

ASICs de IA a medida: Marvell es el partner técnico en el diseño del chip Trainium2 de Amazon AWS, uno de los proyectos de IA personalizados más ambiciosos del sector. También participó en el diseño del CPU ARM Axion de Google, el acelerador Maia de Microsoft y proyectos de Meta. Con el mercado de IA migrando progresivamente del entrenamiento hacia la inferencia, los ASICs personalizados ganan relevancia frente a las GPUs de propósito general porque ofrecen mejor eficiencia energética y menor costo por token. Susquehanna destacó que Amazon elevó su capex proyectado de 200.000 a 218.000 millones de dólares, y que el nuevo acuerdo de Anthropic con AWS por hasta 5 gigawatts de cómputo aumenta aún más la demanda potencial para el Trainium2. Los envíos de módulos transceptores 800G de su negocio Inphi se espera que se dupliquen en 2026, después de ya haberse duplicado en 2025. Fotónica de silicio: que extiende la interconexión óptica desde la escala inter-rack hacia el interior de los sistemas y eventualmente dentro del empaquetado de chips. Las adquisiciones recientes de Celestial y Polariton Technologies, firma suiza de chips ópticos de alta velocidad, refuerzan esa posición tecnológica. CXL (Compute Express Link): protocolo que reduce la presión sobre la memoria en sistemas de IA al permitir compartir memoria entre múltiples procesadores. Con la escasez de HBM como una restricción persistente en el ciclo actual de inteligencia artificial, el CXL tiene demanda creciente en las arquitecturas de IA agéntica, donde los requisitos de CPU y memoria por agente son significativamente mayores que en los modelos de inferencia estática. HSBC estima que sus proyecciones de ingresos por ASIC para FY2028 y FY2029 superan el consenso en 16% y 24% respectivamente, en parte por este factor.

Lo que se espera mañana y el riesgo de corto plazo

El consenso para el Q1 FY2027 apunta a BPA de 0.80 dólares, un crecimiento del 27.4% interanual, y a ingresos de 2.400 millones de dólares, un 27% más que el año anterior. El segmento de data center es el principal motor esperado. Stifel proyecta que Marvell superará esa cifra de 2.400 millones con el impulso del negocio de óptica, ASICs personalizados y networking de IA.

El mercado de opciones descuenta un movimiento del 13.6% en cualquier dirección tras los resultados, ligeramente por encima del promedio histórico de 11.73% en los últimos cuatro trimestres. Eso refleja que el mercado considera que los resultados pueden tanto validar los múltiplos actuales como generar una corrección si el guidance decepciona. La pregunta central es si la guía del Q2 y el marco para el año fiscal confirma que la interconexión óptica y los ASICs están generando ingresos reales con la escala que las proyecciones de HSBC y Susquehanna implican, y no solo una narrativa de largo plazo.

Fuente: xStation5.