Nvidia desafía a Intel y AMD en el mercado de CPUs

Nvidia, líder histórico e indiscutido de la revolución de la IA en el segmento de GPUs, está enviando ahora una de sus señales estratégicas más fuertes desde el inicio del boom de la inteligencia artificial. El mercado de las CPUs se está convirtiendo en el próximo frente de expansión de la compañía. La proyección de que el mercado global de CPUs podría alcanzar un valor de USD 200 mil millones no es simplemente una estimación ambiciosa. Es una declaración clara de que Nvidia pretende ingresar en un segmento históricamente dominado por Intel y AMD, capturando parte del mercado de infraestructura de centros de datos de próxima generación.

Un pilar clave de esta estrategia sigue siendo el desarrollo de chips propios basados en arquitectura ARM, incluyendo la serie Grace. Nvidia está construyendo cada vez más una visión de un ecosistema completo de IA, abarcando GPUs, CPUs y una arquitectura integral de servidores para hyperscalers y centros de datos que ejecutan modelos de inteligencia artificial.

Sin embargo, la mayor sorpresa para el mercado es el hecho de que Nvidia haya incluido explícitamente a China dentro de su proyección de un mercado de CPUs de USD 200 mil millones. Esta es una señal altamente significativa para los inversores, ya que demuestra que la compañía no planea abandonar uno de los mercados tecnológicos más grandes del mundo a pesar de las actuales restricciones de exportación entre Estados Unidos y China.

Desde la perspectiva del mercado, esto crea una clásica “paradoja china”. Por un lado, los inversores reciben la señal de que Nvidia cree que puede seguir monetizando la demanda proveniente de China. La arquitectura basada en ARM y el desarrollo de plataformas CPU podrían ofrecer una mayor flexibilidad regulatoria que los chips GPU más avanzados sujetos a controles de exportación estadounidenses. Esto fortalece la narrativa de que el boom global de la IA todavía se encuentra en una etapa temprana y que Nvidia sigue enfrentando un enorme mercado direccionable.

Por otro lado, incluir a China dentro de las proyecciones de largo plazo continúa altamente expuesto al riesgo geopolítico. Cualquier escalada en las tensiones políticas entre EE.UU. y China podría restringir el acceso de Nvidia al mercado chino y obligar a revisar las expectativas de ingresos. Como resultado, los inversores están simultáneamente comprando una sólida historia de crecimiento vinculada a la IA mientras deben considerar una elevada volatilidad en valoración impulsada por incertidumbre geopolítica.

Estratégicamente, esto representa un cambio importante para todo el sector de semiconductores. Nvidia ya no es vista únicamente como un fabricante de GPUs y cada vez se posiciona más como un proveedor dominante de infraestructura completa de IA para centros de datos modernos. Esto representa un desafío directo para Intel y AMD.

Si grandes proveedores cloud como Amazon, Microsoft y Google comienzan a adoptar de forma más amplia las soluciones CPU de Nvidia, esto podría conducir a un cambio estructural en la dinámica de la industria. El mercado comenzaría entonces a descontar no solo el dominio de Nvidia en aceleradores de IA, sino también su potencial para capturar una parte significativa del mercado multibillonario de CPUs.

Para los accionistas de NVDA, el mensaje sigue siendo claramente bullish. Nvidia está expandiendo su mercado direccionable total, abriendo nuevas fuentes de ingresos de largo plazo. Incluso un éxito limitado en el segmento de CPUs podría traducirse en decenas de miles de millones de dólares en ingresos anuales adicionales.