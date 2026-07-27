Apertura de Mercado en EE. UU.: Wall Street rebota tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Tras un cierre de la semana pasada marcado por la incertidumbre, el optimismo ha regresado a Wall Street. Los principales índices bursátiles estadounidenses recuperan parte de las pérdidas previas, mientras el capital vuelve a fluir hacia las acciones. El principal catalizador detrás de la mejora del sentimiento fue el anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La noticia de que ambas partes suspendieron las operaciones militares provocó una venta inmediata en el mercado del petróleo, lo que los inversionistas interpretaron como una señal de disminución del riesgo geopolítico.

La caída de los precios del petróleo se tradujo rápidamente en una mejora del sentimiento en las acciones estadounidenses. Las preocupaciones por una nueva ola de presiones inflacionarias se han reducido considerablemente, permitiendo que los mercados vuelvan a centrarse en lo que probablemente será el principal motor durante los próximos días: la política monetaria de la Reserva Federal y los resultados de las mayores compañías tecnológicas. Todo indica que Wall Street ha dejado atrás parte de la incertidumbre y ha vuelto a enfocarse en los factores que han impulsado el mercado alcista durante los últimos meses.

Sin embargo, este es solo el comienzo de una semana que promete ser especialmente exigente. La Reserva Federal concluirá su reunión de política monetaria el miércoles. La decisión sobre las tasas de interés difícilmente sorprenderá al mercado, ya que el consenso espera ampliamente que permanezcan sin cambios. Mucho más importante será el comunicado oficial y la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Kevin Warsh. En intervenciones anteriores, el nuevo presidente del banco central dejó claro que pretende alejarse de la tradicional orientación futura sobre política monetaria. Como consecuencia, los mercados analizarán cuidadosamente cada declaración de Kevin Warsh para evaluar la visión de la Fed sobre la inflación, la fortaleza de la economía estadounidense y la probabilidad de futuros cambios en las tasas de interés.

Al mismo tiempo, está en marcha una de las fases más importantes de la temporada de resultados corporativos. Microsoft y Meta Platforms publicarán sus cifras el miércoles, seguidas por Amazon y Apple el jueves. Pocas publicaciones tienen una relevancia mayor, ya que estas compañías han sido las principales responsables del reciente avance de los índices bursátiles estadounidenses.

Los inversionistas volverán a centrar su atención en el desempeño de los negocios de computación en la nube y de las actividades relacionadas con la inteligencia artificial. El mercado busca confirmar que el sólido crecimiento continuó durante el segundo trimestre y que las enormes inversiones en IA están comenzando a generar retornos cada vez más positivos. Las previsiones sobre el gasto de capital también atraerán una atención considerable. Tras los resultados de Alphabet y su decisión de aumentar las inversiones de capital para este año, los inversionistas esperan que otros gigantes tecnológicos sigan un camino similar.

Los próximos días podrían definir la dirección de Wall Street para las próximas semanas. Por un lado, los mercados evaluarán las señales procedentes de la Reserva Federal. Por otro, los inversionistas analizarán si las mayores compañías tecnológicas siguen siendo capaces de justificar sus elevadas valorizaciones. La evolución de la situación en el Golfo Pérsico también continuará siendo un factor relevante. Aunque el alto el fuego ha mejorado significativamente el sentimiento y la influencia de la geopolítica sobre los mercados financieros ha disminuido gradualmente, cualquier nueva escalada podría aumentar nuevamente la volatilidad, especialmente en el mercado del petróleo. Al mismo tiempo, Wall Street parece haberse adaptado a operar en un entorno de mayor riesgo geopolítico y ya no reacciona con el mismo nivel de preocupación observado hace apenas unas semanas. Si la Reserva Federal mantiene un tono moderado, las grandes tecnológicas vuelven a publicar resultados superiores a lo esperado y las tensiones en Medio Oriente no aumentan, el actual rebote podría transformarse en una continuación de la tendencia alcista de largo plazo.

Fuente: XTB Research

Los futuros del S&P 500, US500, registran fuertes avances durante la jornada, con una mejora del sentimiento en Wall Street directamente relacionada con la suspensión de las operaciones militares entre Estados Unidos e Irán, así como con la fuerte caída de los precios del petróleo. La reducción de las preocupaciones por una nueva escalada en Medio Oriente ha impulsado el regreso de los inversionistas hacia los activos de riesgo, permitiendo que el foco vuelva a situarse sobre los fundamentos económicos y la temporada de resultados corporativos. El S&P 500 continúa cotizando cerca de sus máximos históricos y el rebote de hoy demuestra la rapidez con la que los mercados han aprovechado la mejora del escenario geopolítico para revertir la aversión al riesgo observada previamente.

Fuente: xStation5

Fuente: XTB Research

Noticias corporativas

Broadcom (AVGO.US): las acciones suben más de un 2%, impulsadas por la mejora del sentimiento en el sector de los semiconductores y por los informes sobre un acuerdo estratégico con Samsung. El gigante tecnológico surcoreano firmó un memorando de entendimiento por un valor superior a USD 200.000 millones, que contempla el suministro de memorias HBM destinadas a los aceleradores de inteligencia artificial de próxima generación de Broadcom, además de la fabricación de chips avanzados de 2 nanómetros.

D-Wave Quantum (QBTS.US): las acciones avanzan alrededor de un 8% después de que la compañía anunciara una ampliación de su alianza con AT&T. La empresa estadounidense de telecomunicaciones planea utilizar de forma más amplia la tecnología de computación cuántica de D-Wave para optimizar su red y respaldar sistemas autónomos impulsados por inteligencia artificial. Según la compañía, esta tecnología ya ha contribuido a reducir las interrupciones del servicio al cliente. La ampliación de la cooperación con AT&T constituye una nueva señal de que la industria de la computación cuántica se acerca cada vez más a aplicaciones comerciales relevantes.

Applied Materials (AMAT.US) y Lam Research (LRCX.US): ambas compañías también avanzan después de que HSBC elevara sus precios objetivo. Los analistas destacaron el fortalecimiento de la demanda de equipos para la fabricación de semiconductores, especialmente a medida que continúa acelerándose la inversión en infraestructura de inteligencia artificial.

Exxon Mobil (XOM.US): las acciones retroceden alrededor de un 2%, siguiendo la debilidad generalizada del sector energético tras la fuerte caída de los precios del petróleo. El crudo ha perdido terreno después de que Estados Unidos e Irán suspendieran las operaciones militares, alimentando las expectativas de una solución diplomática y de una reducción de las tensiones en Medio Oriente. Además, los precios del petróleo reciben presión adicional por las expectativas de que una mayor estabilidad en la región permita reanudar sin restricciones el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.