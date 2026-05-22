Apertura de Mercado en EE.UU.: Wall Street se acerca a máximos históricos antes del fin de semana largo, impulsado por la IA

Sentimiento del mercado y panorama macroeconómico

El sentimiento en los mercados estadounidenses sigue siendo altamente optimista en la apertura de este viernes, con las acciones encaminadas a registrar su racha más larga de ganancias semanales desde 2023. El ánimo positivo está respaldado por una inyección general de liquidez y sólidos indicadores macroeconómicos. El apetito por riesgo de los inversores se ha visto reforzado además por la caída del índice de volatilidad VIX hasta su nivel más bajo desde comienzos de febrero, a pesar de un breve repunte técnico en los futuros durante las primeras horas de la mañana. Cabe destacar que existe un considerable optimismo de cara al fin de semana respecto a los desarrollos geopolíticos en Medio Oriente, ya que ambas partes reportan avances en las conversaciones diplomáticas, impulsando una nueva corrección a la baja en los precios del petróleo crudo.

El impulso del mercado también está siendo alimentado por una agresiva ola de recompras de acciones corporativas y adquisiciones en efectivo. Según datos de EPFR, el valor agregado de estas compras corporativas de acciones ya ha superado USD 1 billón en 2026. Contrariamente a las tendencias globales más amplias, los datos del PMI S&P publicados el jueves subrayan la resiliencia de la economía estadounidense, particularmente en el sector manufacturero. Cada vez resulta más evidente que el gasto de capital relacionado con la inteligencia artificial está comenzando a reflejarse en datos macroeconómicos tangibles.



No sorprende que, dada la fuerte concentración de gigantes tecnológicos, el sector principal del Nasdaq 100 esté liderando las ganancias hoy. Fuente: Bloomberg Finance LP

Análisis del Nasdaq 100 (US100)

El S&P 500 (US500) y el Nasdaq 100 (US100) avanzaron aproximadamente un 0,5% en la apertura de la sesión cash antes de moderar ligeramente sus ganancias hacia el rango de 0,3% a 0,4%, dejando ambos índices a solo fracciones de punto porcentual de sus máximos históricos. Como recordatorio, los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el lunes por la festividad de Memorial Day, mientras que la negociación de futuros operará con horario reducido hasta las 19:00 CET.

El Nasdaq 100 avanzó pese al retroceso de las acciones de Nvidia. Aunque el fabricante de chips presentó resultados financieros sobresalientes, el anuncio parece haber desencadenado una toma de ganancias entre los inversores. En contraste, mega caps como Apple y AMD cotizan cerca de sus máximos, mientras que compañías como Microsoft y Meta Platforms permanecen bastante por debajo de sus récords históricos, lo que sugiere un mayor margen para que los principales índices extiendan sus ganancias.

Noticias corporativas

IBM (+2,2%) y GlobalFoundries (+7,8%) avanzaron tras conocerse que el gobierno de Estados Unidos otorgó USD 2 mil millones para desarrollar instalaciones de wafers cuánticos.

Workday (WDAY) subió un 6,8%, tras haber llegado a ganar hasta un 12% en el premercado, después de que sus resultados financieros del primer trimestre superaran las expectativas de Wall Street.

Zoom Communications (ZM) avanzó un 11% gracias a resultados mejores de lo esperado y a una mejora en su proyección anual. La acción también recibió apoyo luego de que KeyBanc mejorara su recomendación a Sector Weight.

Take-Two Interactive (TTWO) cayó un 4,4%, revirtiendo una subida de hasta el 5% en el premercado, pese a presentar sólidos resultados trimestrales y confirmar oficialmente el lanzamiento de Grand Theft Auto VI para el 19 de noviembre.

IMAX Corp. (IMAX) se disparó cerca de un 17% tras reportes de prensa que indican que el operador de cines de gran formato está explorando una posible venta y ha contactado a diversas compañías de entretenimiento.

Alcoa Corp. (AA) avanzó un 7% después de que UBS mejorara la recomendación sobre el productor de aluminio a Buy, citando un panorama favorable para los precios del aluminio impulsado por la guerra en curso.

Peloton (PTON) subió un 11% y Universal Technical Institute (UTI) ganó un 8% después de anunciarse que ambas acciones serán añadidas al índice S&P SmallCap 600 .

Las acciones chinas listadas en Estados Unidos retrocedieron, con Alibaba (BABA) cayendo un 1,1% y Trip.com (TCOM) bajando un 2,2%, afectadas por preocupaciones sobre los planes del regulador de valores de China para sancionar a brokers transfronterizos.



Líderes y rezagados del Nasdaq 100. Fuente: Bloomberg Finance LP