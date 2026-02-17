Apertura de mercado estadounidense: Mercado bajo presión por Irán y la IA

La primera sesión estadounidense de la semana se celebra este martes tras el festivo del lunes. Los inversores muestran cierta cautela. La presión sobre las valoraciones proviene principalmente de la preocupación por el estado del sector tecnológico. Parte del mercado percibe una amenaza seria para los modelos de negocio tradicionales, mientras que otros señalan riesgos sistémicos vinculados al exceso de inversión en capital (CAPEX), especialmente en inteligencia artificial.

El contexto geopolítico tampoco ayuda, con un aumento de las tensiones entre EE.UU. e Irán.

Los futuros de los principales índices caen antes y poco después de la apertura. El más débil es el US100, que retrocede más de un 0,6%, mientras que los futuros del Dow Jones resisten mejor, con descensos cercanos al 0,3%.

Datos macroeconómicos:

Inflación en Canadá (enero): el IPC interanual se moderó al 2,3%, por debajo de las expectativas, profundizando la desaceleración en el ritmo de crecimiento de los precios.

el IPC interanual se moderó al 2,3%, por debajo de las expectativas, profundizando la desaceleración en el ritmo de crecimiento de los precios. ADP (EE.UU.): el informe de empleo privado mostró una creación de 10.300 puestos de trabajo. Aunque supone una mejora frente al cierre de enero, la cifra sigue por debajo del promedio habitual.

el informe de empleo privado mostró una creación de 10.300 puestos de trabajo. Aunque supone una mejora frente al cierre de enero, la cifra sigue por debajo del promedio habitual. Índice manufacturero Empire State de Nueva York: se situó en 7,1 frente al 7,7 anterior (previsión: 6,4), superando las expectativas.

se situó en 7,1 frente al 7,7 anterior (previsión: 6,4), superando las expectativas. Índice de tendencias de empleo del CB: subió a 105 desde 104,27.

US100 (D1)

Fuente: xStation5

Los compradores luchan por recuperar la iniciativa en el índice. El rebote desde el nivel de Fibonacci del 61,8% fue rápidamente frenado a la baja. El precio se mantiene por debajo de las EMA de 50 y 100 días. El nivel clave a defender es el nivel de Fibonacci del 50%. Si la oferta empuja el precio notablemente por debajo de ~24.500, se espera una corrección adicional, con un movimiento hacia la EMA de 200 días y el nivel de Fibonacci del 61,8%.

Noticias corporativas: