Apertura de mercado: Irán rechaza el plan de Trump, pero el S&P 500 resiste

Los futuros de los índices estadounidenses registraron avances moderados antes de la apertura de Wall Street, con los principales índices iniciando la sesión ligeramente al alza, impulsados por expectativas de un posible avance diplomático en Oriente Medio. Aunque Irán ha rechazado oficialmente el alto el fuego propuesto, los mercados parecen confiar en la gestión comunicacional de Donald Trump. Sin embargo, el verdadero protagonista de la jornada en Estados Unidos es el sector tecnológico, liderado por Arm Holdings, tras anunciar un cambio estratégico clave en su modelo de negocio.

Entre diplomacia y escalada

La jornada ha estado marcada por alta volatilidad debido a señales contradictorias desde Oriente Medio. Tras una sesión mixta el día anterior, Asia mostró una clara mejora: el Nikkei 225 subió casi un 3%, el Shanghai Composite avanzó 1.3% y el KOSPI de Corea del Sur ganó 1.6%.En Europa, los índices también registran avances cercanos al 1.5%, manteniéndose cerca de máximos históricos. En EE. UU., los futuros del S&P 500 (US500) y del Nasdaq 100 (US100) suben alrededor de 0.15%, mientras que el índice de volatilidad VIX se mantiene en niveles elevados.

El optimismo inicial estuvo impulsado por un plan de paz estadounidense de 15 puntos, que contempla alivio de sanciones a Irán a cambio de restablecer la libre navegación en el estrecho de Ormuz. No obstante, el requisito de abandonar el programa nuclear sigue siendo un punto inaceptable para Teherán. Aun así, los precios del petróleo han caído cerca de un 5%, tras reportes de tránsito exitoso de buques por el estrecho en las últimas horas. El sentimiento se deterioró posteriormente tras declaraciones de la agencia Fars, donde Irán calificó las negociaciones como “ilógicas” y rechazó los términos del alto el fuego. Pese a ello, el mercado sigue apoyándose en el llamado “Trump Put”, asumiendo que la administración evitará un deterioro estructural del mercado.

Análisis técnico y valoración del S&P 500

El S&P 500 se encuentra en un punto clave. El índice se mantiene por encima de un soporte relevante vinculado al retroceso de Fibonacci del 23.6% cerca de los 6,600 puntos. Actualmente, el índice se mueve dentro de un canal bajista, y una ruptura al alza podría abrir el camino hacia los 6,800 puntos.

Fuente: xStation

En términos fundamentales, el ratio Forward P/E se sitúa en torno a 21, por encima del promedio de 10 años (~18), pero por debajo de los máximos recientes cercanos a 24. Aunque el mercado no está barato en términos históricos, una resolución del conflicto podría impulsar nuevas subidas.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Noticia Corporativas: ARM lidera el sector tecnológico

El principal movimiento corporativo del día lo protagoniza Arm Holdings (ARM), cuyas acciones suben más de 15% tras anunciar un cambio histórico: la compañía comenzará a fabricar y vender sus propios chips (AGI CPUs), abandonando parcialmente su modelo tradicional de licencias. La nueva línea de negocio podría generar $15 mil millones anuales en cinco años, elevando los ingresos totales a $25 mil millones, frente a los aproximadamente $5 mil millones actuales.

Meta será el primer gran cliente de estos nuevos procesadores de 136 núcleos, que serán fabricados por TSMC. Además, Raymond James mejoró la recomendación de ARM a “Outperform” con un precio objetivo de $166, calificando el cambio como transformador.

En el sector de semiconductores, Nvidia (NVDA) también sube un 2.5%, aunque persisten riesgos en la cadena de suministro. El conflicto en Oriente Medio podría afectar el suministro de gases nobles como el helio, esencial para la producción de chips, especialmente considerando el papel clave de Qatar como proveedor global.

Otros movimientos corporativos

General Motors (GM) sube cerca de un 2% tras una mejora de recomendación a “Outperform” por parte de Wolfe Research, con un precio objetivo de $96.

Tesla (TSLA) avanza un 3%, apoyada por la mejora general del sentimiento hacia el sector tecnológico. En contraste, el sector energético retrocede junto con el petróleo. El WTI cae por debajo de $89, arrastrando a Exxon Mobil (-1%) y a Cheniere (-2.5%).

Analisis intraday: Apertura de mercado

HOY Wall Street abre en un entorno de alta volatilidad, con el mercado respaldado por expectativas de un plan de paz de EE. UU., aunque el escepticismo de Irán mantiene la incertidumbre.

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