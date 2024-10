Las bolsas asiáticas muestran un desempeño mixto, con el índice Hang Seng de Hong Kong liderando las subidas (más del 1%), mientras que los mercados de Japón y Corea del Sur se quedan atrás.

La atención se centra en el posible recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal la próxima semana, con los mercados descontando una probabilidad del 56% de un recorte de 25 puntos básicos y una probabilidad del 44% de un recorte de 50 puntos básicos.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mantienen estables en las operaciones asiáticas, tras las subidas nocturnas en Wall Street.

Los mercados chinos muestran ganancias marginales, con los índices Shanghai Shenzhen CSI 300 y Shanghai Composite subiendo ligeramente desde mínimos de siete meses.

Los índices Nikkei 225 y TOPIX de Japón caen alrededor del 0,9% cada uno, lo que marca un final moderado para una semana volátil. La reunión del Banco de Japón la próxima semana mantiene la incertidumbre sobre otra subida de los tipos.

Los precios del petróleo suben, con el crudo Brent subiendo un 0,5% a 72,31 dólares por barril y el crudo WTI subiendo un 0,6% a 69,36 dólares por barril. Esto es debido a las interrupciones en la cadena de suministro por culpa del del huracán Francine en el Golfo de México de Estados Unidos.

OpenAI, respaldado por Microsoft, lanza su serie "Strawberry" de modelos de inteligencia artificial, diseñados para la resolución de problemas más complejos en ciencia, codificación y matemáticas.

Más de 30.000 trabajadores de Boeing Co. se preparan para la huelga a partir del viernes en la fábrica de la Costa Oeste de la compañía por las demandas de un aumento salarial.

El expresidente Donald Trump afirma que no participará en un segundo debate con la vicepresidenta Kamala Harris, a pesar de que su campaña pidió uno después de su primer encuentro.

Se espera que los mercados europeos abran ligeramente al alza, con los futuros del STOXX50 apuntando a un alza del 0,3%.

Los precios del oro alcanzan un máximo histórico, superando los 2.570,06 dólares la onza y los futuros del oro cerca de los 2.600 dólares. El dólar retrocede, y tanto el índice del dólar como los futuros del índice del dólar caen un 0,3%. El yen japonés se fortalece y se acerca a su nivel más alto desde principios de enero.

El sentimiento del mercado sigue centrado en posibles recortes de tipos de la Fed, a pesar de las fuertes lecturas de inflación recientes y las señales económicas mixtas.

El EURUSD sube un 0,1% y la plata sube un 0,65%. Por su parte, el sentimiento del mercado de criptomonedas es ligeramente positivo.

