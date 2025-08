El yen se debilita tras la reunión del Banco de Japón 📃🔎

El Banco de Jap贸n vot贸 un谩nimemente para mantener el tipo de inter茅s a corto plazo en 0,5% y elev贸 sus pron贸sticos de inflaci贸n. En su Informe de Perspectivas de julio, el Banco proyecta que la inflaci贸n subyacente del IPC alcanzar谩 el 2,7% en el a帽o fiscal 2025 (anteriormente 2,2%), con revisiones al alza similares para 2026 y 2027. El IPC subyacente (excluyendo alimentos y energ铆a) tambi茅n fue revisado al alza a 2,8% para 2025. El BoJ reiter贸 que los tipos de inter茅s reales siguen siendo excepcionalmente bajos y que continuar谩 subiendo los tipos si la econom铆a y la inflaci贸n evolucionan en l铆nea con sus proyecciones. Al mismo tiempo, el Banco se帽al贸 los riesgos de crecimiento, particularmente de la incertidumbre de la pol铆tica comercial y las exportaciones d茅biles. Despu茅s de la decisi贸n y de la publicaci贸n de las minutas, el yen se fortaleci贸 inicialmente, pero el movimiento fue borrado durante la conferencia de prensa del Gobernador Ueda. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation 5 A pesar del crecimiento del consumo nominal, las ventas minoristas se han mantenido estancadas durante veinte a帽os una vez eliminada la inflaci贸n. En la conferencia de prensa, el gobernador Ueda destac贸 los recientes avances comerciales, especialmente el acuerdo entre Estados Unidos y Jap贸n, calific谩ndolo de "gran paso adelante" que reduce la incertidumbre sobre las perspectivas econ贸micas. Afirm贸 que la econom铆a japonesa se est谩 recuperando moderadamente, aunque persisten focos de debilidad, y enfatiz贸 que la pol铆tica monetaria seguir谩 dependiendo de los datos, sin una trayectoria predefinida. Ueda asegur贸 que el Banco de Jap贸n tomar谩 decisiones reuni贸n por reuni贸n, observando los riesgos y la inflaci贸n subyacente, que, seg煤n 茅l, est谩 aumentando gradualmente. A帽adi贸 que, si bien los riesgos inflacionarios han aumentado, especialmente tras el acuerdo comercial, el Banco debe mantenerse alerta ante las tensiones comerciales globales y su impacto en la confianza, los salarios y el comportamiento de los precios. Ueda no ofreci贸 un calendario espec铆fico para nuevas subidas de tipos, pero afirm贸 que el Banco ya no se encuentra en una fase de espera de la normalizaci贸n de la pol铆tica monetaria. Se帽al贸 que la probabilidad de alcanzar las previsiones de inflaci贸n "ha aumentado ligeramente" y minimiz贸 los temores de que el Banco de Jap贸n est茅 retrasado. Tambi茅n mencion贸 la necesidad de monitorear los efectos colaterales de los precios de los alimentos y de mantener la cautela dada la prolongada incertidumbre comercial. En general, sus comentarios sugirieron que el Banco de Jap贸n (BOJ) est谩 listo para reanudar el ajuste monetario si las perspectivas de inflaci贸n se materializan y la incertidumbre geopol铆tica disminuye. Por ahora, el BOJ se mantiene a la expectativa. Como consecuencia, el yen reanud贸 su depreciaci贸n frente al d贸lar estadounidense. Ueda a帽adi贸 que los niveles actuales del yen no se alejan mucho de las proyecciones del Banco. Cotizaci贸n del d贸lar-yen japon茅s 聽 Fuente : Plataforma de XTB

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "