APERTURA DE WALL STREET: los índices se mantienen cerca de máximos históricos en medio de un optimismo cauteloso (18.07.2025)

Wall Street arranca la jornada con un tono positivo por tercer día consecutivo, impulsado por datos macroeconómicos alentadores publicados ayer. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq alcanzaron nuevos máximos intradía, aunque luego se estabilizaron, mientras que el Dow Jones quedó rezagado por la falta de entusiasmo tras los resultados de American Express y 3M. El sentimiento de mercado también se vio apoyado por declaraciones del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien realizó su llamado más explícito hasta la fecha a un recorte de tipos en julio. Waller aboga por una reducción de entre 125 y 150 puntos básicos, lo que llevaría la tasa de referencia al 3 %, descartando la inflación provocada por aranceles como un fenómeno transitorio. Aunque subrayó que sus opiniones no son políticas, sus declaraciones coinciden con la postura de la administración Trump a favor de una política monetaria más expansiva. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad en sectores del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP US30 (Gráfico H1) Los futuros del Dow Jones corrigieron las ganancias registradas antes de la apertura. El contrato intentó volver a la media móvil exponencial de 30 períodos (EMA30) tras un informe optimista de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, pero la presión vendedora se impuso nuevamente, llevando al índice de vuelta hacia la EMA100. El RSI se aproxima a zona de sobreventa, lo que podría activar nuevas compras si el precio alcanza el nivel del 78,6 % de retroceso de Fibonacci. Fuente: xStation5 Noticias corporativas destacadas 3M (MMM.US): cae un 3 % a pesar de haber superado las estimaciones del 2T con un BPA de 2,16 USD y ventas de 6.160 millones USD . La compañía elevó su previsión de beneficios para 2025 y redujo el impacto previsto de los aranceles a 0,10 USD/acción , desde el rango previo de 0,20–0,40 USD. Aun así, el mercado reaccionó con ventas.

American Express (AXP.US): pese a superar previsiones con un volumen facturado de 416.300 millones USD , impulsado por el gasto en tarjetas premium, y un crecimiento de ingresos del 9,3 % hasta 17.900 millones USD , sus acciones caen un 3,7 % . La empresa mantuvo su guía para 2025 y anunció mejoras para su tarjeta Platinum , en un entorno de creciente competencia en el segmento premium.

Charles Schwab (SCHW.US): sube un 3 % tras presentar resultados récord en ingresos (5.850 millones USD) y un BPA ajustado de 1,14 USD , por encima del consenso. Un salto del 23 % en ingresos por operaciones y más de 1 millón de nuevas cuentas impulsaron los activos totales a 10,76 billones USD .

Chevron (CVX.US): su adquisición de Hess por 53.000 millones USD avanza tras la victoria de Hess en un arbitraje frente a Exxon. Esto elimina un obstáculo clave para la operación. El petróleo sube ligeramente, impulsado por la fuerte demanda estacional de combustible. CVX +1,1 % .

Meta (META.US): contrató a dos altos investigadores de IA de Apple, Mark Lee y Tom Gunter , para su división Superintelligence Labs , tras la incorporación previa de su líder, Ruoming Pang . Estas contrataciones refuerzan el ambicioso plan de Meta en IA , en un momento en que Apple enfrenta turbulencias internas . Las acciones de Meta caen -1,15 % .

Netflix (NFLX.US): superó expectativas con un BPA de 7,19 USD y ventas de 11.080 millones USD, además de mejorar su previsión anual de ingresos. Sin embargo, las acciones retroceden un 5,4 %, ya que el margen operativo previsto (29,5 %) fue considerado decepcionante frente a las altas expectativas del mercado.

