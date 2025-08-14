Leer más

El PIB en la eurozona permanece estable, pero la industria se debilita

07:03 14 de agosto de 2025

La estimación preliminar del PIB de la eurozona para el segundo trimestre mostró un crecimiento del 0,1% intertrimestral y del 1,4% interanual, en línea con las previsiones y sin cambios respecto a los datos anteriores. Sin embargo, los datos de producción industrial de julio fueron más débiles de lo esperado, con una caída mensual del 1,3% y un crecimiento anual del 0,2%, muy por debajo de las expectativas. Estos resultados sugieren que, aunque la economía de la eurozona evita la recesión, aún enfrenta desafíos estructurales en su sector industrial.

Estimación preliminar intertrimestral del PIB de la eurozona: 0,1 % (pronóstico: 0,1 %, anterior: 0,1 %)

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
  • Estimación interanual: 1,4 % (pronóstico: 1,4 %, anterior: 1,4 %)
Producción industrial intermensual (julio): -1,3% frente al -1% esperado y el 1,7% anterior
  • Producción industrial (julio): 0,2% interanual frente al 1,5% esperado y el 3,7% anterior

Un informe de producción industrial de la eurozona más débil de lo esperado indica que persisten problemas estratégicos incluso si el PIB no está en la zona de recesión.

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

14.08.2025
22:07

Las acciones de Intel repuntan 7% tras acercamiento con Trump y rumores de inyección de capital estatal

Las acciones de Intel Corp. suben alrededor de 7 % este jueves, impulsadas por versiones que apuntan a que el gobierno de Estados Unidos podría...

 21:45

Inflación IPP en EE. UU. sorprende al alza y respalda al dólar estadounidense 📈

Las bolsas estadounidenses cerraron a la baja después de que la inflación de precios al productor (IPP) superara ampliamente las expectativas,...

 18:02

Dólar en Colombia sube a $4.067 con impulso al PIB por turismo, remesas y agro

Colombia: PIB, dólar y mercados bajo la lupa en la segunda mitad de 2025 La economía colombiana llega a la segunda parte del año...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo