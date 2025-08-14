El PIB en la eurozona permanece estable, pero la industria se debilita

La estimación preliminar del PIB de la eurozona para el segundo trimestre mostró un crecimiento del 0,1% intertrimestral y del 1,4% interanual, en línea con las previsiones y sin cambios respecto a los datos anteriores. Sin embargo, los datos de producción industrial de julio fueron más débiles de lo esperado, con una caída mensual del 1,3% y un crecimiento anual del 0,2%, muy por debajo de las expectativas. Estos resultados sugieren que, aunque la economía de la eurozona evita la recesión, aún enfrenta desafíos estructurales en su sector industrial.

Estimación preliminar intertrimestral del PIB de la eurozona: 0,1 % (pronóstico: 0,1 %, anterior: 0,1 %)

Estimación interanual: 1,4 % (pronóstico: 1,4 %, anterior: 1,4 %)

Producción industrial (julio): 0,2% interanual frente al 1,5% esperado y el 3,7% anterior

Un informe de producción industrial de la eurozona más débil de lo esperado indica que persisten problemas estratégicos incluso si el PIB no está en la zona de recesión.