APERTURA EE.UU.: Los índices estadounidenses bajo presión bajista en la apertura del mercado 📉

A mitad de semana en los mercados burs谩tiles, seguimos viendo una presi贸n vendedora persistente. Todos los principales 铆ndices burs谩tiles estadounidenses, incluidos el S&P 500, el Nasdaq-100 y el Russell 2000, abrieron con ca铆das. El fortalecimiento del d贸lar y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses est谩n contribuyendo a esta presi贸n vendedora. S&P 500 El impulso alcista en el 铆ndice US500 se ha desacelerado claramente. La semana pasada se form贸 un m谩ximo local e hist贸rico alrededor de los 5930 puntos. Los alcistas se enfrentan actualmente a evidentes dificultades para sostener la demanda en medio de un d贸lar particularmente fuerte. El 铆ndice del d贸lar USDIDX ha subido m谩s del 4,00% desde su m铆nimo a principios de octubre y est谩 ejerciendo gradualmente m谩s presi贸n sobre el mercado burs谩til. Sin embargo, los catalizadores clave para el movimiento al alza o a la baja podr铆an ser los informes de beneficios de las empresas m谩s grandes del 铆ndice, que conoceremos esta semana y la pr贸xima. La semana que viene tambi茅n traeremos informes del mercado laboral. Los datos inferiores a lo esperado seguramente aumentar谩n las expectativas de recortes de tasas de inter茅s. Por el contrario, los datos m谩s altos pueden sugerir menos recortes de tasas este a帽o, aumentando en consecuencia la presi贸n a la baja sobre los 铆ndices. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation 5 Noticias corporativas Texas Instruments (TXN.US) sube un 3,60% despu茅s de que la compa帽铆a super贸 las expectativas del tercer trimestre, mostrando un crecimiento secuencial de ingresos del 9%. Sin embargo, su pron贸stico del cuarto trimestre de $ 1,07- $ 1,29 ganancias por acci贸n y $ 3,7 mil millones- $ 4 mil millones en ingresos no alcanz贸 las estimaciones de los analistas, que hab铆an predicho $ 1,35 por acci贸n y $ 4,08 mil millones en ingresos, lo que indica posibles desaf铆os por delante a pesar de los recientes beneficios. Spirit Airlines (SAVE) repunt贸 un 38% tras los informes de conversaciones de fusi贸n con Frontier Group (ULCC), posiblemente como parte de un proceso de reestructuraci贸n de deuda a trav茅s de la quiebra. La noticia, que podr铆a conducir a sinergias operativas y estabilidad financiera, sigui贸 a un aumento del 53% el lunes despu茅s de que Spirit asegurara una extensi贸n de refinanciaci贸n de deuda, lo que ayud贸 a aliviar las presiones financieras. Trump Media & Technology Group (DJT.US) subi贸 otro 6,30 5% por las especulaciones de los inversores en torno al posible 茅xito de Donald Trump en las pr贸ximas elecciones. Esto sigui贸 a un beneficio del 10% el martes, marcando el cierre m谩s alto de la acci贸n desde julio, impulsado por el creciente optimismo sobre las perspectivas electorales de Trump. Enphase Energy (ENPH.US) cay贸 un 13,30% despu茅s de registrar una disminuci贸n de ingresos interanual del 31% en el tercer trimestre, con un ingreso neto que cay贸 a $ 45,76 millones desde $ 113,95 millones el a帽o anterior. La compa帽铆a emiti贸 unas decepcionantes previsiones para el cuarto trimestre, en las que proyect贸 unos ingresos por debajo de las expectativas, de entre 360 鈥嬧媦 400 millones de d贸lares, con m谩rgenes brutos m谩s d茅biles de lo esperado, lo que indica que sigue habiendo dificultades. Starbucks (SBUX.US) reduce la ca铆da de las acciones del 4% inicial al 0,80% actual tras informar de una ca铆da del 7% en las ventas comparables en tiendas a nivel mundial y una ca铆da del 3% en los ingresos netos del cuarto trimestre, por debajo de las estimaciones de los analistas. A pesar de un aumento del dividendo del 7%, el d茅bil rendimiento en Am茅rica del Norte y China, junto con la suspensi贸n de las previsiones para el a帽o fiscal 2025, contribuyeron a las preocupaciones de los inversores. Las acciones de McDonald's (MCD.US) cayeron un 5,70% tras una advertencia de los CDC sobre un brote de E. coli vinculado al Quarter Pounder, lo que provoc贸 que la empresa eliminara las cebollas en rodajas de su cadena de suministro y detuviera temporalmente las ventas del Quarter Pounder en varios estados de EE. UU. La r谩pida respuesta refleja los posibles riesgos de seguridad alimentaria que afectan a la cadena. Las acciones de Qualcomm (QCOM.US) cayeron m谩s del 2,50% despu茅s de que Arm Holdings rescindiera un acuerdo de licencia clave, lo que intensific贸 una batalla legal entre las dos empresas. La disputa, relacionada con la adquisici贸n del fabricante de chips Nuvia por parte de Qualcomm, amenaza el acceso de Qualcomm a la propiedad intelectual de Arm y plantea riesgos significativos para sus operaciones de dise帽o de chips.

