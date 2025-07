Batería de datos de producción industrial

Se espera que la volatilidad y la liquidez en los mercados sean limitadas hoy debido a la ausencia de operaciones en Wall Street por el Día de la Independencia. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el centro de atención, con la firma programada de la "One Big Beautiful Bill" por parte del presidente Trump. Además, cualquier comentario sobre el fin de las negociaciones comerciales supondrá un impulsor del movimiento en los mercados de divisas y materias primas. Hoy hay publicaciones clave para los mercados europeos como los informes de producción industrial. Adicionalmente, tendremos una serie de discursos de los miembros del BCE (incluida la presidenta Lagarde) y datos del PMI del sector de la construcción en la Eurozona. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

