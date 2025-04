APERTURA EE. UU.: Los mercados se vuelven volátiles tras el aumento de aranceles al 84% por parte de China

Apple (AAPL.US) recibió una mejora de calificación a “mantener” por parte de Jefferies luego de la fuerte caída de la acción tras los anuncios arancelarios de la semana pasada.

retiró su guía financiera anual debido a la incertidumbre sobre el comercio global, lo que indica preocupaciones económicas más amplias. Trump: “Es un gran momento para comprar”. – Los mercados repuntan tras el mensaje del presidente de EE. UU. Los principales índices de EE. UU. están teniendo un modesto repunte tras varios días de fuertes caídas. El S&P 500 sube un 0,23% hasta los 5022.0, el Dow Jones gana un 0,01% hasta los 37753, y el Nasdaq lidera con un alza del 0,79% hasta los 17363.76. El índice de volatilidad VIX cae un -0,81% hasta los 39.13, lo que sugiere cierta relajación del temor en el mercado. En Europa, el panorama es mixto. Las bolsas del norte de Europa superan en desempeño a las del sur, mientras que el índice VSTOXX sube un 2,42% hasta los 36.03. El FTSE MIB de Italia sube un 0,21%, mientras que el IBEX 35 de España y el FTSE 100 del Reino Unido caen un -0,93% y -0,69% respectivamente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este repunte tentativo ocurre a pesar del anuncio de China sobre nuevos aranceles del 84% a productos estadounidenses en represalia a las medidas comerciales recientes de Trump. El petróleo sigue presionado en torno a los USD 55 por barril, mientras que las acciones farmacéuticas enfrentan obstáculos tras los comentarios de Trump sobre posibles aranceles al sector. La advertencia del fundador de Bridgewater, Ray Dalio, sobre un “colapso único en la vida” de los órdenes monetario, político y geopolítico sigue resonando entre los inversionistas, lo que indica que, aunque hoy haya cierta estabilización, persiste una ansiedad significativa en el mercado mientras el conflicto comercial entre EE. UU. y China escala, y los rendimientos del Tesoro rondan el 4,4%. Sectores del S&P 500 muestran desempeño mixto. Fuente: Bloomberg Financial LP Volatilidad actual en Wall Street. Fuente: xStation El Nasdaq 100, representado por el US100, ha superado los mínimos recientes en 17.176, que marcaron el piso de abril. Los alcistas deben recuperar y mantener este nivel para evitar más caídas, mientras que los bajistas buscarán una ruptura por debajo del mínimo de diciembre de 2023 en 16.445, lo que podría abrir la puerta a niveles aún más bajos. El siguiente objetivo bajista clave podría ser el mínimo de diciembre de 2023, cuando el US100 cotizaba cerca de los 15.780 puntos. El RSI se encuentra actualmente en sus niveles más bajos en años, lo que indica una debilidad extrema. Fuente: xStation Noticias de mercado Apple (AAPL.US) recibió una mejora de calificación a “mantener” por parte de Jefferies tras su fuerte caída reciente. El analista Edison Lee sostuvo que probablemente Apple quede exenta de los aranceles debido a sus compromisos de inversión, aunque advirtió sobre un mayor riesgo a la baja ante preocupaciones de recesión y débil demanda de iPhone. Se recortaron las estimaciones de envío de iPhones en 3,6% / 7,7% / 5,5% para los años fiscales 2025/26/27, lo que implica reducciones de ingresos del 2% / 4,1% / 3,5% respectivamente. Jefferies redujo el precio objetivo de la acción a USD 167,88 desde USD 202,33 , citando una tracción limitada en IA y problemas estructurales como la falta de soluciones avanzadas de empaquetado. Las acciones de Apple bajaban 1,2% en el premarket.

