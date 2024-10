APERTURA EE.UU.: mañana bajista en Wall Street. Ventas decepcionantes de semiconductores

Wall Street abre a la baja después del Día del Trabajo

Los índices se desploman ante los débiles datos de fabricación del ISM

Super Micro Computers rebota tras una ola de recomendaciones de venta (+2,8%)

Nvidia alcanza su nivel más bajo desde el 13 de agosto Tras el Día del Trabajo, el mercado bursátil estadounidense reabrió con importantes reservas tras un lunes lento en Eurasia: el Nasdaq y el Russell 2000 de pequeña capitalización cayeron un 2%, mientras que el S&P500 y el Dow Jones retrocedieron un 1,4% y un 1% respectivamente. La apertura en el mercado bursátil estadounidense estuvo seguida por la publicación de los datos de fabricación del ISM, más débiles de lo esperado. Wall Street probablemente vivirá más tensiones antes del NFP, programado para el viernes.

Tras una apertura plana, el Nasdaq se desploma rápidamente, principalmente debido a la venta de semiconductores. Fuente: xStation5

El rendimiento del Nasdaq se ha visto significativamente afectado por los informes sobre las ventas en el sector de semiconductores. Los datos de la Asociación de la Industria de Semiconductores se situaron por debajo de las tendencias estacionales, lo que impulsó el rendimiento bajista de las acciones tecnológicas este martes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias de las empresas: Nvidia arrancó con una brecha bajista del 2%, que luego se convirtió en una reventa que hizo caer el precio de las acciones a su nivel más bajo desde mediados de agosto (actualmente 111,69 USD; -5,82%).

Super Micro Computers rebota un 2,88% después de que la empresa atienda las recomendaciones de venta. El director ejecutivo asegura a los inversores que SMCI no experimentará retrasos en torno a la presentación anual y que los resultados de los beneficios no diferirán de los del último ejercicio fiscal.

Intel sufre un golpe tras el informe de ventas de semiconductores a pesar de un inicio alcista. El anuncio de la compañía de vender la unidad de chips de alteración hizo subir el precio de las acciones en la apertura, pero las perspectivas pesimistas sobre la industria eclipsaron la ambición de sus planes de reestructuración

Boeing sufre una caída del 7,8% después de las recomendaciones unísono o de venta en torno a los problemas de seguridad y la pausa en las pruebas del 737, así como las persistentes dificultades de flujo de caja



