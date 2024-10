APERTURA EE.UU.: optimismo moderado a la espera de los datos del IPC en Wall Street

Wall Street, aletargado ante los datos de inflación Apple y Google tras sentencias adversas de la UE Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Viridan Therapeutics sube un 12% tras los datos positivos de los ensayos clínicos de fase 3 Wall Street ha empezado el martes con un ánimo ligeramente optimista. El Nasdaq sube casi un 0,6%, el S&P 500 cotiza un 0,35% más alto, el Dow Jones abre en rojo (-0,26%) y el Russell 2000 de pequeña capitalización se mantiene plano por el momento. Los inversores mantienen una importante reserva antes del debate presidencial programado para hoy y los datos del IPC de mañana, que marcarán el ánimo para la próxima reunión de la Fed. Fuente: xStation5



Nasdaq-100: Fuente: xStation5 El Nasdaq Composite, representado por el contrato US100, continúa su repunte por encima de la EMA de 20 períodos. Los datos económicos optimistas podrían acelerar la reversión de la tendencia del índice y la mejora general del ánimo de los inversores, que sigue tenso ante las próximas decisiones de recorte de tipos. Mantenerse por encima de la resistencia más reciente será crucial para mantener la tendencia alcista en el índice. Fuente: xStation5



Noticias corporativas: Fuente: xStation5 Las acciones de Apple (AAPL.US) cayeron un 1% después de una apelación fallida en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Apple quería revocar las acusaciones de un acuerdo fiscal ilegal con las autoridades irlandesas, pero la sentencia adversa mantiene a la empresa responsable de una multa de 14.000 millones de euros. De manera similar, Alphabet (GOOGL.US) perdió el caso por violar las reglas de competencia de la UE al impulsar sus propias recomendaciones de compras. Por lo tanto, la empresa matriz de Google está lista para pagar la multa de 2.400 millones de euros. A pesar de la sentencia, las acciones de Alphabet ganan un 0,77% después de la apertura. Deutsche Bank aclamó a Tesla (TSLA.US) como su Top Pick, lo que provocó que las acciones de la compañía abrieran con un 2,45% más. El no querido miembro de Magnificent 7 está regresando con gracia mientras el analista del banco subraya el estatus de "liga propia" de Tesla y su visión de remodelar múltiples industrias fuera de la fabricación de automóviles. Viridian Therapeutics (VRDN.US), fuertemente impulsada en las operaciones previas a la apertura del mercado, cotiza un 12% más alto después de informar datos positivos para el ensayo clínico de fase 3 para VRDN-001 en pacientes con enfermedad ocular tiroidea. Según Gregory Renza de RBC, el lanzamiento está "abriendo la puerta a futuros éxitos del programa". Las acciones de Oracle Crop (ORCL.US) suben un 13% después de un informe de ganancias trimestrales y estimaciones que sugieren una demanda inflada y sostenida de servicios de computación en la nube.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "