▶️ Audio de Mercados

Los futuros de EE. UU. cotizan a la baja después de una jornada del viernes alcista, donde el US30 y US500 alcanzaron cierres récord, destacando el sector de comunicación gracias a los resultados de Netflix. Sin embargo, los comentarios de Bostic de la Fed, que sugirieron que no hay prisa por llegar a la neutralidad en las tasas de interés y que serán pacientes, generaron mayor volatilidad. Las bolsas en Asia también cotizan a la baja tras la reducción de las tasas de interés a uno y cinco años por parte del Banco Popular de China, que las ajustó en 25 puntos básicos, hasta el 3,1% y el 3,6%, respectivamente. Esta medida ya había sido anticipada por el mercado tras los comentarios del gobernador del banco la semana pasada. En Europa, las bolsas siguen la misma tendencia a la baja, afectadas por datos de precios al productor por debajo de lo esperado y la debilidad en Asia. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En la sesión de hoy, los inversores estarán atentos a los comentarios de los miembros de la Fed, especialmente a los de Kashkari. | Escucha el Audio de Mercados Aquí |

