APERTURA EE.UU.: Wall Street extiende su impulso alcista 🗽Adobe cae un 10% por unas previsiones decepcionantes📉

El mercado burs谩til estadounidense abre ligeramente al alza. Los inversores est谩n descontando un 40% de posibilidades de que la Fed recorte las tasas de 50 puntos b谩sicos la semana que viene

La ca铆da de m谩s del 10% de los precios de las acciones de Adobe (ADBE.US) no estropea el 谩nimo en el Nasdaq 100. Previsiones decepcionantes

El sentimiento del consumidor estadounidense preliminar seg煤n la Universidad de Michigan por encima de las expectativas; los precios de importaci贸n y exportaci贸n de EE. UU. por debajo de las expectativas El mercado burs谩til estadounidense en la apertura extiende el impulso alcista de ayer. El 铆ndice S&P 500 sube m谩s del 0,4% y el Nasdaq 100 aumenta m谩s del 0,2%. El Russell 2000 vuelve a liderar la tendencia, registrando un salto de casi el 2%; las empresas m谩s peque帽as del 铆ndice se ven ayudadas por la perspectiva de una flexibilizaci贸n de la pol铆tica de la Fed. El sentimiento del consumidor estadounidense (datos preliminares de agosto) super贸 ligeramente las previsiones en todas las categor铆as, desde las expectativas hasta la evaluaci贸n de la situaci贸n actual. Las expectativas de inflaci贸n (anual) cayeron del 2,8% al 2,7%, pero las expectativas a largo plazo subieron al 3,1% frente al 3% anterior. Fuente: xStation5

聽 Fuente: xStation5 El S&P 500 cotiza hoy con un alza de casi el 0,6%, pero el 铆ndice puede enfrentarse a una dura prueba de demanda cerca de los 5660 puntos. Las ca铆das se defendieron en agosto en el nivel EMA200 (l铆nea roja) y recientemente la demanda reaccion贸 para poner a prueba la EMA 100 (l铆nea negra), dibujando una formaci贸n potencialmente alcista de m铆nimos cada vez m谩s altos. Fuente: xStation5

聽 Adobe decepciona a Wall Street Fuente: xStation5 El gigante estadounidense de productos de software Adobe Systems (ADBE.US) est谩 cayendo m谩s del 10% hoy. A los inversores no les gust贸 la orientaci贸n empresarial bastante blanda de la empresa, aunque los resultados trimestrales (as铆 como las propias expectativas) resultaron ser mejores que las previsiones. Seg煤n las previsiones de la empresa, se espera que el crecimiento de las ventas trimestrales del cuarto trimestre sea el m谩s d茅bil de toda la historia de la empresa hasta la fecha, aunque el director ejecutivo Narayen defendi贸 un trimestre actual r茅cord. Adobe inform贸 de unos beneficios por acci贸n de 4,65 d贸lares, frente a los 4,53 d贸lares previstos y de 5.400 millones de d贸lares de ingresos, mientras que Wall Street esperaba 5.370 millones de d贸lares. Adobe prev茅 unos ingresos de 5.500 a 5.550 millones de d贸lares y unos beneficios por acci贸n de entre 4,63 y 4,68 d贸lares.

Estas previsiones son ligeramente inferiores a las proyecciones de Wall Street de 5.600 millones de d贸lares de ingresos y 4,67 d贸lares de beneficios por acci贸n. La previsi贸n de nuevas suscripciones a medios digitales para noviembre es de 550 millones de d贸lares, lo que se mantiene en el mismo nivel que en agosto. Wall Street hab铆a previsto 565 millones de d贸lares.

Los ingresos en el segmento de medios aumentaron un 11% interanual hasta alcanzar los 4.000 millones de d贸lares. Las suscripciones aumentaron 550 millones de d贸lares, superando las previsiones de la empresa; Adobe esperaba una ca铆da a 460 millones de d贸lares frente a los 490 millones de mayo.

La empresa describi贸 las mejoras esperadas en su IA generativa, Firelfly AI, y el director financiero de la empresa destac贸 que el ritmo de cambio en esta categor铆a se encuentra en un nivel r茅cord en toda la historia de la empresa. Los analistas siguen creyendo que Adobe, con su enorme participaci贸n en los presupuestos corporativos, podr铆a convertirse en un beneficiario a largo plazo de la IA generativa. Adobe (ADBE.US, intervalo D1) La acci贸n cay贸 por debajo de la media m贸vil exponencial de 200 sesiones hoy en el intervalo diario, lo que pone un signo de interrogaci贸n sobre la tendencia continua a largo plazo de la empresa. Anteriormente, la acci贸n form贸 una formaci贸n de doble pico cerca de los 570 d贸lares por acci贸n. El siguiente soporte significativo est谩 solo alrededor de los 500 d贸lares por acci贸n, donde vemos el retroceso de Fibonacci de 38,2 de la onda ascendente de 2022. Fuente: xStation5

聽 Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. 聽 Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

