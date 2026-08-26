APERTURA EN EE. UU.: El petróleo revierte las caídas pese a las garantías de Trump, mientras Wall Street espera el veredicto de Nvidia

Está claro que los inversionistas de Wall Street no están seguros de qué esperar en el futuro cercano. La volatilidad de los últimos días ha disminuido significativamente y ha aparecido una tendencia lateral en el gráfico. Los inversionistas esperan hoy los resultados del gigante estadounidense de los chips, Nvidia, mientras que el sentimiento general del mercado dependerá no tanto de los datos como de las palabras de Kevin Warsh durante su discurso en Jackson Hole el próximo viernes. Sin embargo, los datos de inflación PCE de Estados Unidos publicados antes de la apertura no lograron cambiar significativamente el panorama de la economía estadounidense, y las ventas previas en el mercado del petróleo crudo brindaron a los inversionistas otro momento de alivio, aunque, al mismo tiempo, ignoraron por completo las palabras positivas de Trump, lo que posteriormente provocó un rebote significativo de los precios.

Situación del mercado: macroeconomía, petróleo e índices

La publicación del informe de julio sobre los ingresos y gastos de los estadounidenses dejó conclusiones mixtas. La inflación PCE general fue del 0,2% mensual (y ligeramente superior a las expectativas en términos interanuales, con un 3,7%). Por su parte, la inflación PCE subyacente fue del 0,3% mensual y del 3,3% interanual (en línea con las expectativas). El gasto real de los consumidores se mantuvo sin cambios (0,0% mensual), señalando un enfriamiento de la demanda después de un junio impulsado por campañas promocionales como Amazon Prime Day.

Durante la primera parte de la jornada se observaron ventas en el mercado de materias primas. WTI oil y Brent oil llegaron a caer hasta un 1%, pero actualmente estamos observando una clara reacción compradora. Sin embargo, las caídas anteriores fueron provocadas por informaciones sobre el inicio de conversaciones entre Irán y Omán en torno a un “marco temporal” para desbloquear el tráfico de buques en el estrecho de Ormuz. La situación geopolítica está aumentando de temperatura debido a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien sugirió que el líder supremo de Irán resultó gravemente herido, aunque al mismo tiempo señaló que hasta 10 millones de barriles de petróleo atravesaron ayer el estrecho de Ormuz.

¿Cuál es la situación de los contratos de futuros?

El contrato del índice tecnológico Nasdaq 100 (US100) llegó a caer un 0,3% antes del inicio de la sesión, pero, pese a la apertura negativa del mercado al contado, actualmente observamos un movimiento prácticamente plano del 0,01%. Los mercados tecnológicos contienen la respiración antes del informe de Nvidia y los resultados de Salesforce.

llegó a caer un 0,3% antes del inicio de la sesión, pero, pese a la apertura negativa del mercado al contado, actualmente observamos un movimiento prácticamente plano del 0,01%. Los mercados tecnológicos contienen la respiración antes del informe de Nvidia y los resultados de Salesforce. US500 sobre el índice S&P 500 también se mantiene prácticamente plano, pero después de las caídas iniciales sube un 0,11%, oscilando alrededor de los 7.700 puntos. Los estrategas de Barclays advierten sobre un aumento de la volatilidad macroeconómica y una debilidad estacional de cara a las elecciones de mitad de mandato.

también se mantiene prácticamente plano, pero después de las caídas iniciales sube un 0,11%, oscilando alrededor de los 7.700 puntos. Los estrategas de Barclays advierten sobre un aumento de la volatilidad macroeconómica y una debilidad estacional de cara a las elecciones de mitad de mandato. El contrato del índice de pequeña capitalización Russell 2000 es el que mejor se comporta y llegó a subir un 0,1% durante los primeros minutos.

La volatilidad de las principales acciones comienza de manera bastante plana, salvo por la clara caída de Alphabet o el alza de AMD. Los sectores industrial y de hardware, representados por Apple, Dell y Cisco, muestran un comportamiento relativamente positivo. Fuente: XTB

Análisis técnico del US100

Las cotizaciones del contrato US100 todavía intentaban romper la formación triangular durante la primera mitad de agosto, atacando los niveles de 30.500 puntos. Posteriormente, sin embargo, se produjo una corrección y el rango de la formación triangular se completó tras una ruptura bajista. No obstante, el US100 mantiene el soporte alrededor de los 29.000 puntos, reforzado por el retroceso del 23,6%. Si la sesión de hoy termina con un alza, podría significar un intento de romper la actual tendencia bajista de corto plazo.

Fuente:Xstation5

Noticias empresariales (Yahoo Finance / Premarket)

Nvidia (NVDA.US) (-0,3%): El mercado descuenta un movimiento implícito de alrededor del 5,4% después de la publicación de los resultados. Aunque la valoración P/E se encuentra cerca de mínimos locales, los analistas señalan un aumento del riesgo crediticio (CDS) de Nvidia en comparación con otras grandes compañías tecnológicas y un fuerte incremento de los costos de las memorias HBM4.

(-0,3%): El mercado descuenta un movimiento implícito de alrededor del 5,4% después de la publicación de los resultados. Aunque la valoración P/E se encuentra cerca de mínimos locales, los analistas señalan un aumento del riesgo crediticio (CDS) de Nvidia en comparación con otras grandes compañías tecnológicas y un fuerte incremento de los costos de las memorias HBM4. Abercrombie & Fitch (ANF.US) (+30%): Las acciones suben después de informar de un reembolso de aranceles por USD 100 millones, elevar la previsión de crecimiento de las ventas para todo el año y superar las expectativas en los resultados del segundo trimestre.

(+30%): Las acciones suben después de informar de un reembolso de aranceles por USD 100 millones, elevar la previsión de crecimiento de las ventas para todo el año y superar las expectativas en los resultados del segundo trimestre. Intuit (INTU.US) (-3,4%): La compañía de software financiero registra fuertes caídas después de presentar previsiones decepcionantes de beneficios e ingresos para el conjunto del año, lo que se suma a las preocupaciones sobre la presión de la IA sobre el sector tradicional de TI.

(-3,4%): La compañía de software financiero registra fuertes caídas después de presentar previsiones decepcionantes de beneficios e ingresos para el conjunto del año, lo que se suma a las preocupaciones sobre la presión de la IA sobre el sector tradicional de TI. Zoom Communications (ZM.US) (-6,12%): Las acciones registran ventas tras la presentación de unas previsiones prudentes de ingresos para el trimestre actual, que eclipsaron los avances en la comercialización de soluciones de IA.

(-6,12%): Las acciones registran ventas tras la presentación de unas previsiones prudentes de ingresos para el trimestre actual, que eclipsaron los avances en la comercialización de soluciones de IA. Boston Scientific (BSX.US) (-4,3%): El precio de la acción cae en respuesta al anuncio de un incidente global de ciberseguridad que interrumpió los sistemas informáticos de la compañía.

(-4,3%): El precio de la acción cae en respuesta al anuncio de un incidente global de ciberseguridad que interrumpió los sistemas informáticos de la compañía. JM Smucker (SJM.US) (+4,2%): El productor de alimentos elevó su previsión de beneficio por acción ajustado para todo el año gracias a los elevados márgenes en el segmento de café y snacks.

(+4,2%): El productor de alimentos elevó su previsión de beneficio por acción ajustado para todo el año gracias a los elevados márgenes en el segmento de café y snacks. Summit Therapeutics (SMMT.US) (+11,7%): Fuerte alza de las cotizaciones tras los resultados positivos de los ensayos clínicos de fase III de un medicamento para el cáncer de las vías biliares (ivonescimab).

Después del excelente trimestre anterior y de unos ingresos de USD 81.600 millones, se espera que los últimos datos muestren ingresos de USD 92.000 millones. Sin embargo, dada la expectativa de superar significativamente las previsiones, al menos en un 5%, cualquier cifra inferior a USD 97.000 millones podría ser considerada un fracaso por los inversionistas. Por eso, la aparición de una cifra de tres dígitos en los ingresos supondría un hito para la compañía. Fuente: XTB.