Apertura en EE. UU.: el S&P 500 cae un 1,5 % ante el debilitamiento del sentimiento en Wall Street; las acciones de Nvidia y Tesla retroceden un 4 %.

Los índices estadounidenses abren la sesión del lunes con caídas. Persisten las preocupaciones por la guerra comercial, que no mostró avances durante el fin de semana; el escenario base parece ser la ausencia de acuerdos relevantes y una posible escalada entre Washington y Pekín. Hoy no se publicarán datos económicos relevantes en EE. UU., y los informes de beneficios provienen principalmente de empresas de menor capitalización. En el sector de tecnología de gran capitalización , predominan los retrocesos, con las acciones de Nvidia cayendo más de un 3,5 % y Tesla un 4 % , en la antesala de la presentación de sus beneficios mañana.

Las acciones de Netflix suben más del 3,7 % al inicio de la jornada en EE. UU., mientras que las de Hertz retroceden más del 12 % tras avances recientes, debido a la exposición de participaciones empresariales de Pershing Square y Bill Ackman .

En la renta variable estadounidense, las caídas continúan , con United Health perdiendo otro 2 % , tras una caída del 22 % el viernes. El Dow Jones Industrial Average (US30) retrocede más del 1 % .

El precio del petróleo cae más del 2 %, y el índice del dólar estadounidense toca mínimos de tres años. Los inversores están preocupados por la posible sustitución de Jerome Powell por un candidato nominado por Donald Trump, quien manifestó su deseo de reemplazar al presidente de la Reserva Federal el viernes. Los sectores tecnológico, así como petróleo y gas, son los más débiles en Wall Street. También predominan las caídas en el sector de mercados de capitales, donde el descenso en los precios de las acciones de KKR y Blackstone tiene un impacto relevante. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Gráfico del S&P 500 (intervalo de 1 hora) El rebote del S&P 500 se detuvo en el retroceso de Fibonacci del 23,6 % correspondiente a la onda alcista iniciada en 2022. Por ahora, el principal soporte se encuentra en la zona de los 4.800 - 5.000 puntos. Fuente: xStation5 Nvidia (intervalo diario – D1) Las acciones de Nvidia han cedido una parte significativa de sus recientes avances y actualmente cotizan aproximadamente un 10 % por encima del mínimo registrado en la primera mitad de abril. El precio se está desplazando dentro de un canal bajista, situándose cerca de un 10 % por debajo de la media móvil exponencial de 200 días (EMA200), lo que indica una posible tendencia descendente. Fuente: xStation5

