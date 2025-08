Microsoft logra ingresos récord y sube 6 % tras resultados

Microsoft Corporation presentó resultados sobresalientes para el cuarto trimestre fiscal de 2025 (segundo trimestre calendario), superando ampliamente las previsiones del mercado en todos los indicadores financieros clave. Las acciones de Microsoft subieron hasta un 6 % en operaciones fuera de horario, recuperando pérdidas previas en los futuros del Nasdaq 100. Meta también reportó resultados muy sólidos. Resultados financieros clave del Q4 fiscal 2025 Ingresos y rentabilidad Ingresos totales: $76.44 mil millones (+18 % interanual), superando los $73.89 mil millones esperados

Beneficios por acción (BPA): $3.65 frente a $3.37 esperados (+8.3 %)

Utilidad operativa: $34.3 mil millones (+23 %)

Ingresos netos: $27.2 mil millones (+24 %) Desempeño por segmentos Intelligent Cloud: $29.88 mil millones (+26 %), por sobre los $29.1 mil millones estimados

Productividad y Procesos Empresariales: $33.1 mil millones (+16 %) frente a $32.15 mil millones previstos

More Personal Computing: $13.5 mil millones (+9 %), superando ampliamente los $12.67 mil millones estimados Microsoft Cloud y Azure impulsan el crecimiento Ingresos de Microsoft Cloud: $46.7 mil millones (+27 % interanual), superando los $45.96 mil millones esperados

Crecimiento de Azure: 39 % en moneda constante, muy por encima del 34.2 % esperado Declaraciones de liderazgo Satya Nadella, presidente y CEO, afirmó que la nube y la inteligencia artificial son los principales motores de transformación empresarial a nivel global. Azure generó $75 mil millones en ingresos en el año fiscal, creciendo a tasas de doble dígito. Por su parte, Amy Hood, CFO de Microsoft, destacó que el año concluyó con fuerza, particularmente por el rendimiento de Microsoft Cloud. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados anuales del año fiscal 2025 Ingresos anuales: $281.7 mil millones (+15 %)

Utilidad operativa: $128.5 mil millones (+17 %)

Ingresos netos: $101.8 mil millones (+16 %)

BPA anual: $13.64 (+16 %)

Devoluciones a accionistas: $9.4 mil millones en dividendos y recompra de acciones Reacción del mercado: acciones en alza La sólida presentación de Azure, con un crecimiento del 39 %, fue el punto más destacado, sorprendiendo a los analistas. La acción de Microsoft subió un 6 % en el mercado extendido y podría alcanzar los $545, marcando un máximo histórico. La apuesta por CoPilot y herramientas de IA sugiere un nuevo ciclo de crecimiento. Fuente: xStation5

