Apertura en EE.UU.: Las acciones inician la última sesión de la semana en terreno incierto 📉📌

Wall Street comienza la sesi贸n del viernes sin una direcci贸n clara Los principales 铆ndices abren ligeramente en rojo a pesar de un informe laboral en EE.UU. m谩s s贸lido de lo esperado. El US500 cae un 0,30% ,

, El US100 baja un 0,40% ,

, El US2000 tambi茅n baja un 0,40%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 a帽os ha ca铆do al 4,24%, mientras que el rendimiento del bono a 2 a帽os ha bajado al 3,92%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Detalles del informe NFP de febrero El informe mostr贸 un aumento de 151.000 nuevos empleos, por debajo del consenso de 160.000, adem谩s de una revisi贸n a la baja de las cifras de enero. La tasa de desempleo aument贸 ligeramente al 4,1% (desde el 4,0%), aunque el mercado a煤n lo considera una se帽al de estabilidad. Sin embargo, la incertidumbre pol铆tica sobre los aranceles y los 煤ltimos anuncios de Donald Trump provocaron fuertes ca铆das en los principales 铆ndices ayer, especialmente en el sector tecnol贸gico. El presidente se retract贸 parcialmente de sus planes de imponer impuestos agresivos a las importaciones de M茅xico y Canad谩, pero los mercados siguen nerviosos sobre los pr贸ximos pasos de su administraci贸n. Recortes en el empleo federal y postura de la Fed El gobierno de EE.UU. est谩 reduciendo el empleo federal , como lo indica la disminuci贸n de trabajadores del sector p煤blico en el informe NFP .

est谩 , como lo indica la . El presidente de la Fed, Jerome Powell , hablar谩 pronto, y los inversores est谩n atentos a la respuesta de la pol铆tica monetaria ante la incertidumbre comercial y el a煤n s贸lido mercado laboral .

, hablar谩 pronto, y los . Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reafirm贸 el fuerte respaldo de la administraci贸n a un d贸lar fuerte, destacando que 鈥渓as reformas bien ejecutadas y el retorno de la producci贸n a EE.UU. apoyan naturalmente la fortaleza del d贸lar.鈥 US500 El 铆ndice baja un 0,30% al inicio de la sesi贸n en efectivo.

El sentimiento negativo en el mercado persiste, y el US500 se acerca ahora a una importante zona de soporte en el rango de 5650-5730 puntos, que ha servido tanto de suelo local como de techo local en los 煤ltimos meses.

Fuente: xStation 5 Destacados del mercado Walgreens Boots (WBA.US) sube un 6,80% despu茅s de que Sycamore Partners acordara adquirir la compa帽铆a en una compra de $10.000 millones a $11,45 por acci贸n , con un posible adicional de $3.000 millones por la venta de activos de atenci贸n primaria (lo que llevar铆a el total del acuerdo a $23.700 millones ). Se espera que la operaci贸n se cierre en el cuarto trimestre e incluye un per铆odo de 35 d铆as para buscar otras ofertas y financiaci贸n totalmente comprometida .

Broadcom (AVGO.US) gana un 3,30% tras s贸lidos resultados del primer trimestre fiscal (FQ1) y una gu铆a positiva que impuls贸 las acciones al alza. Los ingresos por semiconductores de IA siguen s贸lidos , con una previsi贸n de $4.400 millones en el segundo trimestre (Q2) . Broadcom proyecta ingresos de $14.900 millones para el segundo trimestre , por encima del consenso de $14.590 millones , con un margen EBITDA cercano al 66% .

The Gap (GAP.US) se dispara un 13% tras superar las expectativas del cuarto trimestre (Q4), impulsado por mejores comparables en tres de sus cuatro marcas y un margen bruto r茅cord . Las ventas netas del primer trimestre (Q1) se mantendr谩n planas o con un leve aumento desde los $3.400 millones , con un incremento modesto en el margen . Las ventas para el a帽o fiscal 2025 deber铆an crecer entre 1%-2% ($15.250M鈥$15.400M) , en l铆nea con el consenso. Se espera que el ingreso operativo est茅 en un rango de $1.200M鈥$1.220M .

Intuitive Machines (LUNR.US) cae un 22% debido a reportes de complicaciones con su m贸dulo lunar IM-2 Nova-C, "Athena" , mientras la compa帽铆a reubica energ铆a en sistemas cr铆ticos . La incertidumbre sobre el 茅xito de la misi贸n ha generado preocupaciones entre los inversores , a la espera de m谩s actualizaciones en la conferencia de prensa de hoy .



