Correcciones en los índices europeos

El discurso de Jerome Powell en Jackson Hole desató la euforia en los índices bursátiles el pasado viernes. Sin embargo, hoy los índices europeos corrigen parte de este impulso. El Dax 40 cae un 0,35% intradía mientras que el Eurostoxx 50 cede un 0,45%.



Informes macroeconómicos de hoy

El índice IFO de clima empresarial muestra un aumento significativo, superando las expectativas. Actualmente se sitúa en 89, frente a los 88,6 y 87 esperados en las expectativas anteriores. Esto supone el mayor aumento en dos años. El índice de expectativas registra un aumento aún mayor, pasando de 90,8 en junio a 91,6 puntos en agosto. A pesar de las numerosas preocupaciones, la economía europea está cobrando impulso.

Christine Lagarde, en sus últimas declaraciones, afirma que el mercado laboral europeo ha gestionado muy bien el impacto y sugiere que lo peor ya ha pasado.

Moody's rebaja la calificación crediticia de Austria ante la preocupación por el creciente déficit presupuestario.

El mercado de opciones favorece cada vez más la valoración del euro frente al dólar. Europa ha puesto fin al ciclo de recortes de tipos de interés sin una desaceleración económica drástica ni un deterioro del mercado laboral. Mientras tanto, la presión sobre la Reserva Federal para que acelere y profundice su ciclo de recortes de tipos es cada vez mayor.

Cotización del Dax 40

La situación técnica del índice es bastante tensa. En el intervalo de un día, el precio se encuentra en un momento crucial. La zona en torno a 24.320 representa el límite inferior del canal ascendente. El promedio de la EMA 50, en las inmediaciones, ofrece soporte adicional para esta tendencia. Si la tendencia alcista actual no se mantiene, es probable que se consolide en el rango de 23.500 a 24.650. Las caídas adicionales podrían estar protegidas por otra zona de soporte entre 23.500 y 23.000, definida por los mínimos locales y reforzada adicionalmente por el promedio de la EMA 100.



Noticias corporativas europeas