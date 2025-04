APERTURA EN EE. UU.: Los índices caen tras el "Día de la Liberación" de Trump

El amplio anuncio de aranceles del presidente Trump provocó un desplome de las acciones estadounidenses el jueves, con los futuros del S&P 500 cayendo un 3 % .

Las acciones de Apple cayeron un 7,5 %, Nike perdió un 9,4 % ante los graves efectos del arancel recíproco del 46 % sobre productos vietnamitas, y Walmart retrocedió un 5,9 %. Futuros de índices estadounidenses en fuerte retroceso: S&P 500 (US500): -1,27 % a 5513,0

Dow Jones (US30): -1,93 % a 41.214

Nasdaq 100 (US100): -0,79 % a 18.960,76

Russell 2000 (US2000): -0,67 % a 1.962,9

VIX (índice de volatilidad): +8,56 % a 23,83, lo que refleja un fuerte aumento de la incertidumbre del mercado ante el nuevo régimen arancelario. Europa sufre caídas aún más pronunciadas: DAX (Alemania - DE40): -2,41 % a 22.091,6

Euro Stoxx 50 (EU50): -3,22 % a 5.076,6

CAC 40 (Francia - FRA40): -3,15 % a 7.627,4

FTSE MIB (Italia - ITA40): -3,05 % a 36.631

FTSE 100 (Reino Unido - UK100): -1,35 % a 8.498,5

VSTOXX (índice europeo de volatilidad): +15,32 % a 22,33, reflejando una fuerte ansiedad del mercado en todo el continente, especialmente entre los exportadores, muy expuestos al nuevo esquema arancelario de EE. UU. Sectores del S&P 500 muestran un rendimiento mixto. Fuente: Bloomberg Financial LP Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation El Nasdaq 100, representado por el US100, ha perforado por debajo del nivel clave de los 19.195 puntos. Los compradores necesitan recuperar el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6 % para reanudar la tendencia alcista, mientras que los vendedores apuntan a los mínimos de noviembre en 18.379. El RSI se acerca al nivel de 35,6, que anteriormente señaló un cambio de tendencia, mientras que el MACD se amplía tras un cruce bajista.

Fuente: xStation Noticias de Mercado El amplio anuncio arancelario del presidente Trump provocó un desplome de las acciones estadounidenses el jueves, con los futuros del S&P 500 cayendo un 3,5 % , a medida que los inversores reconocieron una mayor probabilidad de subidas de precios al consumidor, interrupciones en las cadenas de suministro y represalias comerciales. Bloomberg Economics estima que la tasa efectiva sobre productos importados podría subir hasta alrededor del 23 % —el nivel más alto en más de un siglo—, generando lo que los analistas describen como un importante riesgo de estanflación para la economía estadounidense.

Las acciones de Apple (AAPL.US) se desplomaron un 9,3 % tras el anuncio de los aranceles de Trump , ante la preocupación de los inversores por la fuerte dependencia de la cadena de suministro de Apple en la manufactura china. Con aranceles por encima del 50 % para muchos productos, la cadena de suministro enfrenta interrupciones significativas justo cuando las ventas de iPhone ya mostraban señales de desaceleración. Desde Wedbush, Dan Ives calificó los aranceles como “peores que el peor escenario que temía Wall Street”.

Nike (NKE) cayó un 11,9 % debido a los severos efectos del arancel recíproco del 46 % sobre productos vietnamitas. Vietnam produjo cerca del 50 % del calzado de Nike el año pasado, mientras que las instalaciones en Indonesia (ahora enfrentando aranceles del 32 %) representaron otro 27 %. Los analistas advierten que reubicar la producción es casi imposible en el corto plazo, obligando a las empresas a absorber la reducción de márgenes o a trasladar el aumento de costos al consumidor.

Walmart (WMT) revirtió pérdidas mientras los inversores calculaban la alta exposición del minorista a productos importados en casi todas sus categorías. Como el mayor minorista de EE. UU., Walmart enfrenta decisiones difíciles sobre si absorber el aumento de costos o trasladarlos a los consumidores, ya afectados por la inflación. La Federación Nacional de Minoristas advirtió que “los aranceles son un impuesto pagado por las empresas estadounidenses que terminará afectando al consumidor final”.

Las acciones de Amazon (AMZN.US) cayeron un 7,17 % en medio de preocupaciones por los aranceles, incluso cuando la empresa fue noticia por su oferta no anunciada de adquirir TikTok. El gigante del comercio electrónico no solo enfrenta mayores costos por sus productos de marca propia importados, sino también potenciales interrupciones en su marketplace, ya que terceros vendedores deben adaptarse al nuevo panorama arancelario. Además, los analistas señalan que la oferta de Amazon por TikTok podría enfrentar obstáculos regulatorios importantes.

Nvidia (NVDA) cayó un 5 % a pesar de las garantías de que los aranceles no se aplicarían a los semiconductores. Sin embargo, los inversores siguen preocupados por los impactos económicos más amplios y posibles represalias de China que podrían afectar las cadenas globales de suministro tecnológico. La valoración del fabricante de chips, que había alcanzado niveles récord en los últimos meses, parece especialmente vulnerable a obstáculos macroeconómicos.

Tesla (TSLA) cayó un 3,3 % tras la noticia arancelaria, profundizando la presión luego de reportar entregas decepcionantes en el primer trimestre, con una caída del 13 % interanual. Aunque Tesla produce muchos vehículos en EE. UU., enfrenta complicaciones en su cadena de suministro y posibles aumentos en los costos de componentes, sumado a la preocupación por el gasto de los consumidores en bienes duraderos en un entorno de incertidumbre económica. Otras noticias de empresas del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP

