Apertura en EE. UU.: los inversores dudan en comprar ante la decisión de la Fed 🔎

Los 铆ndices estadounidenses abrieron con ligeras alzas, cotizando en un rango de entre 0,25鈥% y 0,35鈥%. Sin embargo, los inversores siguen mostrando cautela en sus decisiones de compra ante la decisi贸n que tomar谩 hoy la Reserva Federal. La escalada del conflicto en Oriente Medio tambi茅n est谩 contribuyendo a un aumento en la aversi贸n al riesgo. S&P 500 El principal 铆ndice, el S&P 500, abri贸 inicialmente a la baja. No obstante, la primera vela fue r谩pidamente revertida y los precios volvieron a terreno positivo. Al momento de la publicaci贸n, el 铆ndice sub铆a un 0,30鈥% hasta los 6.000 puntos. Las alzas previas a la rueda de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, podr铆an indicar que el mercado espera un tono m谩s moderado. Cualquier movimiento durante la jornada de hoy probablemente ser谩 de corta duraci贸n, ya que todo depender谩 de la decisi贸n de la Fed m谩s tarde en el d铆a. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation 5 Noticias corporativas Meta Platforms (Meta) est谩 reclutando agresivamente para su unidad de 鈥渟uperinteligencia鈥 en inteligencia artificial, y seg煤n informes, ofrece bonificaciones de hasta 100 millones de d贸lares a empleados de OpenAI, lo que pone de relieve la creciente competencia por el talento de alto nivel en IA. 聽 Marvell Technology (Marvell) registr贸 un alza del 9鈥% tras anunciar contratos para sus chips de inteligencia artificial con hiperescaladores y Meta. Evercore y Bank of America destacaron el potencial de ingresos de varios miles de millones de d贸lares, mientras que Morgan Stanley se帽al贸 un mercado total direccionable (TAM) de 94.000 millones de d贸lares y considera que la acci贸n se suma al 鈥済rupo de ganadores en IA鈥. Gogo (Gogo) registr贸 un alza del 10,90鈥% tras realizar su primera llamada 5G en vuelo utilizando el chip de GCT. Con la aprobaci贸n de la FAA, una red de 170 torres y m谩s de 300 aeronaves equipadas, William Blair reiter贸 su calificaci贸n de 鈥渞endimiento superior鈥 (Outperform). Embraer (Embraer) registr贸 un alza del 4,30鈥% tras asegurar un pedido de 3.600 millones de d贸lares por 60 aviones E175 de SkyWest, incluyendo 50 como opciones. Citi calific贸 la operaci贸n como una gran victoria que refuerza el liderazgo de Embraer en el mercado de jets regionales. UBS (UBS) cay贸 un 2,50鈥% despu茅s de que Morgan Stanley rebajara su calificaci贸n a 鈥渋nfraponderar鈥 (Underweight), citando 24.000 millones de d贸lares en posibles nuevos requerimientos de capital, menores expectativas de recompra de acciones y una reducci贸n en las previsiones de beneficios. Biomea Fusion (Biomea Fusion) registr贸 una ca铆da del 30鈥% tras fijar el precio de una ampliaci贸n de capital de 40 millones de d贸lares a 2 d贸lares por unidad, lo que gener贸 preocupaciones por diluci贸n accionaria. La oferta comprende 19,45 millones de acciones y warrants, con una opci贸n adicional para 3 millones de acciones m谩s.

