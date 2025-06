APERTURA EN EE. UU.: Los mercados repuntan en medio de tensiones geopolíticas; Sage se dispara, Sarepta se desploma.

Los mercados intentan repuntar hoy tras la fuerte caída del viernes, impulsada por el recrudecimiento del conflicto entre Israel e Irán. El reciente intercambio de misiles y ataques con drones ha intensificado los temores de una escalada regional más amplia, lo que pone en riesgo el suministro global de petróleo y las rutas comerciales. Este contexto geopolítico, sumado a próximas decisiones de la Reserva Federal y a los últimos datos de inflación, mantiene a los inversores en alerta. Aunque el sentimiento ha mejorado ligeramente en las operaciones previas a la apertura, la incertidumbre sigue siendo elevada, especialmente en torno a los precios de la energía y los cambios en la política monetaria de los bancos centrales. Los futuros sobre el S&P 500 registran un alza del 0,65 %, mientras que el Nasdaq 100 sube un 0,77 %. En tanto, el índice de volatilidad VIX cae más del 4 %, lo que indica un modesto retroceso en la ansiedad del mercado tras el repunte del viernes.

Entre los movimientos destacados, las acciones de Sage Therapeutics suben más del 35 % tras su adquisición por parte de Supernus, mientras que Sarepta se desploma cerca del 40 % luego del fallecimiento de un paciente en un ensayo clave de terapia génica, lo que desencadenó múltiples revisiones a la baja.

Las expectativas del mercado respecto a recortes de tasas por parte de la Fed cambiaron levemente tras los débiles datos del IPC y del IPP de la semana pasada —los futuros ya descuentan casi por completo una reducción para septiembre, aunque las tensiones geopolíticas y el riesgo inflacionario energético podrían retrasar cualquier acción.

Los precios del petróleo se mantienen volátiles, con el Brent por encima de los 84 USD tras subir un 10 % el pasado viernes. Los operadores siguen de cerca cualquier interrupción en el Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20 % del flujo petrolero mundial. Nasdaq 100 (Marco temporal H4)

El Nasdaq está recuperando terreno tras la caída del viernes provocada por la agresión inesperada de Israel contra Irán. El índice estadounidense está probando actualmente un nivel de resistencia clave en los 21.873,39 puntos. El fuerte rebote del Nasdaq 100 refleja solidez y resistencia ante la incertidumbre geopolítica. No obstante, superar el nivel de los 21.973 podría representar un reto para los compradores, ya que recientemente provocó una fuerte presión vendedora por parte de los inversores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5 Noticias corporativas: Sage Therapeutics (SAGE.US) subió un +36 % tras acordar ser adquirida por Supernus Pharmaceuticals en una operación que valora a la biotecnológica especializada en neurociencia en 12 USD por acción . La transacción se percibe como una prima significativa y una posible salida para los inversores tras un año turbulento para Sage.

EchoStar Corp (SATS.US) registró un alza del +44,7 % tras una intensa actividad en opciones, con una cobertura delta del 102 % en un volumen máximo de 14 días. Los operadores están tomando posiciones ante un posible impulso significativo en los mercados de telecomunicaciones y satélites.

Roku Inc. (ROKU.US) avanzó un +10,3 % tras anunciar una importante alianza publicitaria con Amazon Ads , que permitirá alcanzar a más del 80 % de los hogares estadounidenses con televisores conectados a través de la plataforma de Roku. Los analistas interpretan esto como un fuerte impulso a la monetización.

Incyte Corp (INCY.US) subió un +8,9 % después de que la empresa presentara datos prometedores de ensayos clínicos sobre su terapia para trastornos sanguíneos , bien recibidos por Wall Street. Stifel mejoró su previsión, calificándolo como un avance relevante dentro del portafolio en fase avanzada de Incyte.

Sarepta Therapeutics (SRPT.US) cayó un −39,3 % luego de que Piper Sandler y BMO recortaran su calificación. La empresa informó el fallecimiento de un paciente vinculado a su terapia génica experimental, lo que generó fuertes preocupaciones sobre la seguridad y obstáculos regulatorios.

